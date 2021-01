Milano, 14 gennaio 2021 - Nonostante l’apertura della crisi di governo da parte dei renziani, il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto anti-Covid che fa da cornice alle regole che saranno in vigore a partire dal 16 gennaio. Con una novità: il provvedimento durerà più dei precedenti per dare maggiore continuità alla lotta alla pandemia. La scadenza è fissata per inizio marzo. Contestualmente il governo ha prorogato lo stato d’emergenza fino al 30 aprile, così come anticipato dal ministro della Salute Roberto Speranza alle Camere. Oggi, dopo l'incontro con le Regioni, sarà firmato il nuovo Dpcm con le altre norme. La Lombardia rischia di lasciare la zona arancione e passare in quella rossa: dipende tutto dall'andamento della curva epidemiologica Covid. Per questo, gli occhi sono tutti puntati sui dati odierni del bollettino regionale.

Ieri il quadro ha presentato numeri in chiaroscuro. L'aumento dei nuovi casi, 2.245 (contro 1.146 di ieri) è infatti legato al maggior numero di tamponi processati: 31.880 contro i 15.964 del giorno precedente. E' sceso ancora il tasso di positività, al 7% contro il 7,1% del giorno prima e dopo giorni che viaggiava intorno al 10%. In lieve calo i decessi per Covid: 51 contro i 54 di mercoledì, un numero che porta il totale delle vittime da inizio pandemia in regione a 25.954. Sono tornati a diminuire anche i ricoveri in terapia intensiva: 4 meno del giorno prima, per un totale di 462 posti letto occupati, mentre sono aumentatio di 10 i pazienti negli altri reparti che così toccano quota 3.651. Sono aumentati anche i guariti/dimessi: +1.646, per un totale complessivo di 424.720, di cui 3.665 dimessi e 421.055 guariti.

Per quanto riguarda le province Lombarde, anche ieri Milano è rimasta al centro della seconda ondata con 544 nuovi casi nell'area metropolitana, di cui 215 in città. Seguono, tra le province più colpite: Brescia con 365 contagi in ungiorno, Varese con 218, Pavia con 206 nuovi casi nelle ultime 24 ore e Mantova con 202. Mentre la provincia di Monza Brianza registra 129 nuovi casi, 118 a Bergamo, 121 a Como, 89 a Lecco, 79 a Cremona, 60 a Lodi e 40 a Sondrio. Qui pubblicheremo i dati e la tabella con i odierni di Regione Lombardia appena saranno disponibili.

Sono cresciutai i contagi anche a livello nazionale. Ieri sono stati 15.774 i nuovi casi in Italia, contro i 14.242 di ieri, ma a fronte anche di un numero maggiore di tamponi processati (175.429 contro i 141.641 del giorno precedente. In calo invece i decessi per Covid: 507, contro i 616 di mercoledì. E' diminiuta anche la pressione su terapie intensive: -57 posti per un totale di 2.579 ricoverati, e negli altri reparti, dove si registrano 187 ricoveri in meno (complessivamente 23.525). Qui pubblicheremo il pdf con i dati odierni appena saranno disponibili.

In Lombardia quasi 120mila vaccinati: si prepara la fase 2

Nel frattempo, continua la campagna vaccinale anti-Covid. Martedì i 65 hub lombardi hanno iniettato 17.547 dosi di Pfizer in un giorno, superando quota centomila dall’inizio; precisamente 104.449 somministrazioni, contandone anche 644 dei giorni precedenti rendicontate l’altro ieri, che ieri sera, sul contatore ministeriale, erano salite a 118.794. Il governatore Attilio Fontana su Facebook, e dopo giorni a respingere accuse d’esser rimasti indietro, rivendica che "con ordine e senza assembramenti, in linea col piano regionale, da giorni siamo la prima regione sia per dato assoluto che per somministrazioni giornaliere". "Senza nuovi arrivi di dosi dal Governo, domenica la macchina sarà costretta a fermarsi", allunga Emanuele Monti, presidente leghista della commissione Sanità del Pirellone che ieri ha ascoltato in audizione il responsabile della campagna antiCovid in Lombardia Giacomo Lucchini.

Covid e scuola, un piano per il trasporto alunni

Non c’è pace intorno alla scuola. Il decreto del Tar ha riacceso lo scontro politico sulle modalità con le quali garantire il diritto all’istruzione in una fase tanto straordinaria della storia della Lombardia e del Paese ma anche portato alla ribalta la schizofrenia con la quale da Natale ad oggi si è affrontato il tema della riapertura delle aule. A risolvere – si fa per dire – la situazione sarà, con ogni probabilità, la riunione in programma stamattina tra il Governo e le Regioni e i contatti che ci saranno tra oggi e domani. Sì, perché la Lombardia è destinata a diventare zona rossa e, allora, il problema del decreto del Tar non si porrà perché in zona rossa le scuole devono stare chiuse a prescindere. Uno scenario sul quale il governatore Attilio Fontana si è espresso anche ieri sera a “Porta a Porta“:"I dati questa settimana stanno migliorando ma la scorsa settimana la situazione è andata meno bene. E c’è il rischio che la valutazione di venerdì del Cts possa inserirci in zona rossa". "Forse – ha aggiunto – bisognerebbe fare una valutazione di più lungo periodo perché altrimenti è un’alternanza di zone che toglie sicurezza". Sul tema scuola, il governatore ha poi assicurato una svolta: "La Lombardia ha preparato una serie di piani per integrare il trasporto ordinario con altri trasporti speciali, non appena le scuole verranno riaperte".

