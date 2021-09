Mentre in Italia tiene banco (e lo terrà anche nei prossimi giorni) il dibattito sull'estensione dell'obbligo vaccinale, dell'introduzione delle terza dose, e ci si appresta a verificare gli effetti della ripresa delle scuole in presenza, si valutano i dati odierno dell'andamento della pandemia e dell'impatto sul sistema ospedaliero attutito dalla copertura vaccinale di buona parte della popolazione. E da domani in Lombardia vaccinazioni senza prenotazione per la fascia 12-19 anni.

Sono 5.315 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 6.157. Sono invece 49 le vittime in un giorno, rispetto alle 56 di ieri. Sono 259.756 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 331.350. Il tasso di positività è del 2%, rispetto al 1,8% di ieri. Sono 572 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 3 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 37. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.216, si tratta di 12 persone in più rispetto a ieri.

Con 55.235 tamponi eseguiti sono 404 i nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia, con un tasso di positività in netto calo allo 0,7% (ieri 1,4%). Aumentano i ricoverati in terapia intensiva (+1) e arrivano a quota 58 e anche negli altri reparti (+13) attestandosi a 365. Sono due i decessi, che portano il totale da inizio pandemia a 33.933 morti in regione. Per quanto riguarda le province, 115 casi sono stati segnalati a Milano, 61 a Brescia, 49 a Monza, 42 a Bergamo, 29 a Como, 19 a Pavia, 13 a Mantova, 12 a Varese, 11 a Cremona, 10 a Lodi, 8 a Sondrio e 7 a Lecco.

Toscana

I nuovi casi Covid registrati in Toscana nelle ultime 24 ore sono 557 su 18.089 test di cui 9.140 tamponi molecolari e 8.949 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,08% (9,5% sulle prime diagnosi). Questi i dati diffusi dalla Regione Toscana. Rispetto a ieri i contagi sono in aumento, a fronte di un numero inferiore di test, con un tasso di positività in crescita: nel precedente report i casi erano 491 su 19.442 test e un'incidenza di positivi pari al 2,53% (8,8% sulle prime diagnosi). I 557 nuovi casi - età media 36 anni - portano a 273.991 i contagi da inizio pandemia. Purtroppo si registrano altri 3 decessi - 2 uomini e una donna con un'età media di 73,3 anni, residente nelle province di Prato, Pisa e Arezzo - che portano il totale a 7.031. I ricoverati sono 450, 9 in meno rispetto a ieri, di cui 58 in terapia intensiva, 1 in meno. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 256.008 (93,4% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 10.952, +0,7% rispetto a ieri. Complessivamente, 10.502 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (86 in più rispetto a ieri, più 0,8%). Sono 12.417 (122 in più rispetto a ieri, più 1%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Riguardo alle singole province Firenze registra rispetto a ieri 170 casi in più, Prato 62, Pistoia 63, Massa Carrara 27, Lucca 38, Pisa 41, Livorno 44, Arezzo 58, Siena 28, Grosseto 26.

Veneto

Resta sempre alto il conteggio quotidiano di nuovi casi Covid in Veneto. Sono 573 i positivi scoperti nelle ultime 24 ore con i tamponi (ieri erano stati 645), per un totale di infetti che dall'inizio dell'epidemia raggiunge 458.193. Lo riferisce il bollettino della Regione. Si registrano anche due vittime per un dato complessivo di .11.700 decessi. Tornano a crescere gli attuali positivi, 13.210 (+244), e sale anche il dato dei ricoveri ospedalieri in area non critica, 227 (+7). In calo invece i ricoverati in terapia intensiva, 49 (-2).

Lazio

«Oggi su circa 6 mila tamponi molecolari nel Lazio e oltre 11 mila test antigenici per un totale di quasi 17 mila test, si registrano 417 nuovi casi positivi (+13), 2 i decessi (-6), 449 i ricoverati (+1), 63 le terapie intensive (-2) e 561 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,4%. I casi a Roma città sono a quota 232». Lo comunica in una nota l'Assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Puglia

Oggi in Puglia sono stati registrati 13.262 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e 156 casi positivi: 37 in provincia di Bari, 51 nella provincia di Barletta, Andria, Trani, 7 in provincia di Brindisi, 15 in provincia di Foggia, 43 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto. Inoltre non sono stati registrati decessi. Attualmente sono 4.318 le persone positive, 226 sono ricoverate in area non critica e 20 in terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono 264.783 a fronte di 3.356.534 test eseguiti, 253.743 sono le persone guarite e 6.722 quelle decedute.

Calabria

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.101.860 (+3.472). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 79.228, +264 rispetto a ieri. Registrati anche 3 decessi.

Marche

Nelle ultime 24 ore sono stati individuati nelle Marche 139 nuovi casi di 'Covid-19', il 3,5% rispetto ai 3.935 tamponi processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi (ieri il rapporto era stato dell'11,4% con 171 casi su 1.499 tamponi); per il quinto giorno consecutivo e' sceso il tasso di incidenza cumulativo su 100 mila abitanti ed ora e' a 68,06 (ieri era a 68,60). Lo si apprende dal bollettino quotidiano del Servizio sanitario regionale. Il totale dei positivi individuati dall'inizio della crisi e' salito a 111.392. Gli ultimi casi sono stati individuati 14 in provincia di Ancona, 30 in provincia di Macerata, 44 in quella di Pesaro-Urbino, 25 nel Fermano, 16 nel Piceno e 10 fuori regione.

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 2.088 tamponi molecolari sono stati rilevati 89 nuovi contagi (tra cui 9 migranti/richiedenti asilo a Trieste) con una percentuale di positivita' del 4,26%. Sono inoltre 4.829 i test rapidi antigenici eseguiti dai quali sono stati rilevati 6 casi (0,12%). Nella giornata odierna si registra il decesso di un uomo di 89 anni del territorio di Pordenone. Sono 15 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre scendono a 43 gli ospedalizzati in altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Complessivamente i decessi ammontano a 3.805, con la seguente suddivisione territoriale: 815 a Trieste, 2.018 a Udine, 678 a Pordenone e 294 a Gorizia. I totalmente guariti sono 106.249, i clinicamente guariti 96 mentre le persone in isolamento ammontano a 1.315.

Emilia Romagna

In Emilia-Romagna si sono registrati 414.548 casi di positivita', 497 in piu' rispetto a ieri, su un totale di 24.234 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri e' del 2%. i decessi in regione sono stati 13.383. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 51 (+2 rispetto a ieri), 391 quelli negli altri reparti Covid (-5).

Trentino

Sostanzialmente stabile la situazione contagi in Trentino, specie negli ospedali dove il numero totale dei ricoverati rimane 18, dato che ad 1 nuovo ingresso subentrato ieri corrisponde anche 1 dimissione. Sul fronte dei contagi oggi si contano altri 25 positivi, con 3.600 tamponi analizzati, mentre le vaccinazioni sono ormai pressoche' arrivate a quota 700.000. Ieri il Laboratorio di Microbiologia dell'Ospedale Santa Chiara di Trento ha analizzato 260 tamponi molecolari dai quali sono emersi 10 nuovi casi positivi, ai quali si aggiungono 12 conferme di positivita' intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Molto piu' numerosi questi ultimi che ieri sono stati ben 3.418, ma solo 15 sono risultati positivi. I nuovi contagi come sempre sono distribuiti un po' in tutte le fasce d'eta', pero' solo 2 in quelle piu' mature (per la precisione in fascia 70-79 anni): gli altri infatti si distribuiscono nelle fasce piu' giovani, in particolare 6-10 anni (3 casi), 11-13 anni (1 caso) ed anche 1 caso sotto i 2 anni. L'aggiornamento della campagna vaccinale questa mattina riportava 697.891 somministrazioni, 319.211 delle quali riferite a seconde dosi. Nelle fasce over 80, 70-79 e 60-69 le somministrazioni finora eseguite sono rispettivamente 67.623, 91.083 e 108.266.