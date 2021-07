Sono 480 i nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore in Italia contro gli 808 di ieri ma soprattutto i 389 di lunedi scorso, a conferma che la discesa settimanale sembra invertire lentamente la rotta. Con 74.649 tamponi, 67mila meno di ieri, e un tasso di positivita' che rimane di fatto stabile allo 0,6%. I decessi sono 31 (ieri 12), ma di questi sono recuperi risalenti ai mesi scorsi 10 dalla Campania e 4 dalla Toscana. In totale le vittime dall'inizio dell'epidemia salgono a 127.680. Non risentono dei segnali di controtendenza dei contagi i carichi ospedalieri: le terapie intensive sono 6 di meno (ieri -7), con appena 2 ingressi del giorno, entrambi in Sicilia, e scendono a 191, mentre i ricoveri ordinari sono 27 in meno (ieri -30), 1.137 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Nella giornata di domenica i nuovi casi erano stati 808 con sole 12 vittime su tutto il territorio nazionale. Sabato erano stati 932 le persone risultate positive al test, mentre i morti erano 22. In totale sono stati analizzati 141.640 test, con un tasso di positività allo 0,57%.Resta sul piatto il nodo degli oltre due milioni e mezzo di over 60 che non hanno ancora ricevuto nemmeno una dose di vaccino. Troppi per la categoria più rischio in caso di una recrudescenza della pandemia, in agguato con il diffondersi della variante Delta.

Lombardia

In Lombardia nella giornata di domenica si erano registrati 131 nuovi casi di Covid su 25.866 tamponi processati e una sola vittima. Sabato i nuovi positivi erano stati 140 e tre i decessi in Regione con 40.074 tamponi eseguiti e un Rt pari allo 0,3%.

Le altre Regioni

Sono 45, dei quali 27 con variante Delta accertata, i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, che portano il totale dei casi a 425.699; nessun decesso è stato riscontrato, lasciando il totale a 11.619 vittime. Sono in aumento anche gli attuali positivi, registrati a 4.606 (+36); scendono invece i dati clinici, con 238 ricoverati in area non critica - dato invariato - e 13 (-1) in terapia intensiva. Dopo molto tempo si azzera in Trentino Alto Adige il computo dei nuovi contagi giornalieri da covid-19. Si registra però un decesso, avvenuto in ospedale. Le vaccinazioni intanto sono arrivate a quota 473.147, di cui 187.474 seconde dosi. In Toscana 41 nuovi casi di Coronavirus, su 3.222 tamponi molecolari e 1.102 antigenici rapidi, otto decessi e 91 guariti. Il tasso di positività raggiunge lo 0,9% sul totale dei tamponi e il 2,5% in relazione alle nuove diagnosi. Rispetto a lunedì della scorsa settimana si registra un lieve rialzo sia del numero dei contagi che del tasso dei positivi. Nessun decesso e solo tre nuovi casi positivi in Valle d'Aosta da inizio epidemia a 11.696. Positivo attuali sono 32 uno ricoverato in ospedale e 31 isolamento domiciliare. Nel Lazio si registrano 83 nuovi casi positivi e 5 decessi (+3). I ricoverati sono 155, i guariti sono 71, le terapie intensive sono 36 (-1). Il rapporto tra positivi e tamponi è allo 1,5%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,8%. I casi a Roma città sono a quota 56. Sono 2.780 gli attualmente positivi a Covid-19 nel Lazio, di cui 155 ricoverati, 36 in terapia intensiva e 2.589 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 335.218 e i morti 8.354, su un totale di 346.352 casi esaminati.Scende il numero dei contagi in Umbria: solo tre, 8 in meno rispetto agli 11 di ieri e nessun decesso. In discesa la curva anche in Puglia dove i contagiati passano dai venti di domenica ai 15 di oggi su 3.782 tamponi processati. Sono 7 i nuovi contagi da coronavirus in Abruzzo, dove non sono stati registrati morti. Il totale dei casi dall'inizio dell'emergenza a 74.956. In Basilicata sono 7 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2, su un totale di 486 tamponi molecolari, e si registra anche un decesso per Covid-19 a Melfi. Nessun decesso in Sardegna dove si registrano 9 nuovi casi di positività, 731 i test in più eseguiti, mentre non si registra nessun nuovo decesso. I pazienti ancora ricoverati in ospedale sono 33 (-9), uno in terapia intensiva. Sono 2.280 le persone in isolamento domiciliare e 15 quelle in più guarite