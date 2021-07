Milano - Continua il calo dei ricoveri in Lombardia, la regione più colpita dalla pandemia. Oggi la regione ha raggiunto un altro importante traguardo. "Una notizia significativa e importante: i ricoverati in terapia intensiva in Lombardia scendono sotto quota 50, esattamente 49". A scriverlo è stato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana sulla sua pagina Facebook. "Avanti così- ha aggiunto il presidente Fontana- con prudenza e ottimismo. I numeri ci stanno dando ragione, le vaccinazioni e i comportamenti virtuosi producono i risultati sperati. Grazie a tutti".

Oggi in Italia sono stati registrati 882 nuovi contagi da Covid-19, circa 100 in più rispetto a ieri, con 188mila tamponi (+3mila). (I dati del bollettino Covid dell'1 luglio) La regione con il maggior numero di casi è la Sicilia (137), seguita da Lombardia (136) e Campania (107). Un solo caso in Molise e 2 in Valle d'Aosta. Per quanto concerne la Lombardia oggi il tasso di positività è allo 0,3%, con 136 casi a fronte di 35.845 tamponi. Due i decessi registrati nelle ultime 24 ore. In calo di 17 i ricoveri nei reparti (201 in totale), in flessione di due quelli in terapia intensiva (49 nel complesso).Per quanto riguarda le province, sono 42 i nuovi casi nella città metropolitana di Milano, di cui 25 a Milano città, 14 a Monza e Brianza, 11 a Bergamo, 10 a Brescia, Cremona e Varese, 7 a Pavia, 6 a Lodi, 5 a Mantova e Sondrio, 2 a Lecco, 1 a Como.