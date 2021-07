Tra martedì e mercoledì 21 prossimo la Lombardia potrà raggiungere la cosiddetta “immunità di comunità“. Dai dati forniti oggi dalla Direzione Welfare di Regione Lombardia emerge infatti che attualmente il totale delle adesioni alla campagna vaccinale è di 6.929.818 persone. Dato che la media giornaliera delle prenotazioni degli ultimi sette giorni è di 14.848 persone (16.665 solo ieri), per arrivare a 7 milioni di persone, quindi al 70% della popolazione coperta - pari alla quota comunemente fissata per il raggiungimento dell’immunità di gregge - occorrono in media ancora 4,7 giorni per arrivare a questo risultato per la Lombardia.

In Lombardia 4.554.741 cittadini hanno completato il ciclo vaccinale, il 96% degli aderenti ha ricevuto almeno una dose di vaccino, il 65,7% ha la copertura completa. Cogliamo l’occasione che ci viene offerta aderiamo alla campagna di Regione Lombardia. Facciamo la cosa giusta, vacciniamoci”, scrive su Twitter la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti. In flessione tra l'altro oggi i casi Covid in Lombardia. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, i nuovi positivi sono 205, con una riduzione rispetto le 24 ore precendenti di 25 unita’, cio’ tra l’altro a fronte di un numero superiore di tamponi effettuati, 35.138, e che determina un tasso di positivita’ pari allo 0,58%. Stabili a 3 i decessi, mentre i guariti registrati oggi sono 594. Calano gli attualmente positivi di 392 attestandosi su un numero totale pari a 8.460. Sul fronte ospedaliero ad oggi 121 persone sono ricoverati nei reparti (-6), 37 si trovano invece nelle terapie intensive con 2 nuovi ingressi. Le persone in isolamento domiciliare sono infine 3.398.