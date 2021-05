Nel giorno in cui la Lombardia apre le prenotazioni per il vaccino anti-Covid alla fascia 40-49 anni (sono oltre 350mila i cittadini che si sono prenotati dalle 22 di ieri sera), il bilancio aggiornato a questa mattina parla di 28.859.336 di dosi finora somministrate in Italia, su un totale di 32.237.780 dosi consegnate. Il tasso di utilizzo nazionale dunque è dell'89,5%, ma con significative differenze tra le regioni. Il 33% della popolazione ha ricevuto solo la prima dose, mentre 9.241.064 di persone (il 15,59%) sono completamente vaccinate. Insomma, la campagna vaccinale continua ad accelerare in Italia e Lombardia, come conferma anche il governatore Attilio Fontana: "Oltre 350.000 cittadini lombardi tra i 40 e i 49 anni hanno già prenotato la vaccinazione e con ieri abbiamo superato le 5 milioni di somministrazioni. Un traguardo importante al quale oggi si affianca un altro dato significativo: il 60% dei lombardi, coinvolto attualmente nella campagna vaccinale, ha detto sì alla somministrazione. Ancora una volta i nostri cittadini dimostrano senso di responsabilità e voglia di ripartenza". Sul fronte della situazione epidemiologica, ieri in Italia sono stati registrati 5.506 nuovi positivi al test del coronavirus (tasso dell'1,9%) e 149 vittime. La regione che ha fatto registrare il più alto numero di casi è stata la Lombardia con 936 nuovi contagi, seguita dalla Campania con 634 e dalla Sicilia con 603.

Ieri in Italia si sono registrati 5.506 i positivi e 149 morti. Sostanzialmente stabile il dato relativo al tasso di positività nazionale, che si è attestato all'1,9%i. Sono 287.256 i tamponi molecolari e antigenici effettuati secondo i dati del ministero della Salute. Per quanto riguarda il fronte ospedaliero, 1.643 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva in Italia, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 70. Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 11.018 persone.

Ieri in Lombardia su 49.001 tamponi processati sono tornati sotto quota mille i contagi accertati (936 in un giorno). Venticinque i decessi per un totale di 33.416 da inizio emergenza Covid. Continuano a calare i ricoveri: -16 il bilancio complessivo nelle terapie intensive, con 4 ingressi giornalieri (per un totale di 337 ricoverati). In flessione anche i ricoveri ordinari: in calo di 72 unità nelle ultime 24 ore (1.920 in totale).

Valle d'Aosta

In Valle d'Aosta 18 nuovi positivi che portano il totale a 11.443 da inizio pandemia, secondo i dati del bollettino regionale. I positivi attuali sono 344, di cui 23 ricoverati. Tra questi nessuno in terapia intensiva e 321 invece sono le persone attualmente in isolamento domiciliare. Il totale dei decessi è stabile a 471.

Trentino

Nessun decesso per coronavirus in Trentino nelle ultime 24 ore. La conferma del miglioramento della situazione arriva dal bollettino di oggi dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari anche per il numero contenuto di nuovi contagi (43) e per l'ulteriore riduzione del numero dei pazienti ricoverati in ospedale (51, di cui 14 in rianimazione). Intanto le vaccinazioni procedono a ritmo costante, con 255.335 somministrazioni effettuate finora, compresi 54.124 richiami e comprese le somministrazioni per le categorie over 80 (60.903 dosi), 70-79 anni (48.696 dosi) e 60-69 anni (52.150 dosi). Nel dettaglio, sono stati registrati 15 nuovi casi positivi su 1.106 tamponi molecolari analizzati e 28 su 998 test antigenici. Nella giornata di ieri sono stati registrati 2 nuovi ricoveri, ma le dimissioni sono state il triplo. I nuovi guariti sono 24.

Piemonte

Sono 10 i decessi di persone positive al test del Covid comunicati dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte, il totale è ora di 11.559 deceduti risultati positivi al virus. Sono 426 i nuovi casi di persone risultate positive (di cui 43 dopo test antigenico), pari al 2,3% di 18.522 tamponi eseguiti, di cui 9.858 antigenici. Dei 426 nuovi casi, gli asintomatici sono 168 (39,4%). Il totale dei casi positivi diventa quindi 361.423. I ricoverati in terapia intensiva sono 121 (-12 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.001 (- 74 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 7.915. I tamponi diagnostici finora processati sono 4.761.572 (+18.552 rispetto a ieri), di cui 1.593.841 risultati negativi.

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 5.263 test sono state riscontrate 41 positività al Covid, pari allo 0,77%. Nel dettaglio, dall'analisi di 3.543 tamponi molecolari sono stati rilevati 36 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'1,02%; da 1.720 test rapidi antigenici 5 casi (0,29%). Nella giornata odierna si registrano 2 decessi pregressi; i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 11 (-2) così come calano a 60 (-4) quelli in altri reparti.

Veneto

Il calo della curva del Covid prosegue in modo costante in Veneto. Oggi, per la prima volta dopo molti mesi, il numero dei ricoverati in terapia intensiva è sceso sotto le 100 unità. I contagi nelle ultime 24 ore sono stati 293 e 8 i decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti da inizio epidemia sale a 420.283, quello delle vittime a 11.507. Scende il maniera netta il numero dei ricoverati per Covid negli ospedali: 903 (-38), dei quali 804 (-24) nelle aree non critiche, e 99 (-14) nelle terapie intensive. I soggetti attualmente positivi e in isolamento sono 12.646. L'incidenza dei nuovi positivi rispetto ai 32.273 tamponi processati nella giornata di ieri è dello 0,90%.

Alto Adige

In Alto Adige sono 52 i nuovi casi di Covid su 5.041 tamponi processati. Con il decesso registrato nelle ultime 24 ore, il numero complessivo di vittime causate dal coronavirus da inizio pandemia sale a 1.170. Le nuove positività sono 34 su 727 tamponi molecolari esaminati e 18 su 4.314 test antigenici. Su 215.863 persone sottoposte a tampone molecolare, 47.980 sono risultate positive. Le persone trovate positive a un test antigenico sono 25.997. I guariti totali sono 71.862. Resta stabile il numero dei pazienti Covid ricoverati che sono 19 nei normali reparti ospedalieri, 6 in terapia intensiva e 11 nelle strutture private convenzionate.

Emilia Romagna

Continua il calo di contagi e ricoveri Covid in Emilia Romagna: i nuovi positivi di oggi, su circa 21.700 tamponi, sono 464, età media 36 anni. In terapia intensiva ci sono 137 pazienti (8 in meno rispetto a ieri) e nei reparti Covid 887 persone (50 in meno). Altre sei le vittime, età media 85 anni. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 21.707 (-304 rispetto a ieri), il 95% in isolamento a casa. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, alle 16 risultano somministrate complessivamente 2.282.899 dosi. I cittadini che hanno completato l'immunizzazione sono 767.772.

Toscana

In Toscana sono 238.342 i casi di positività al coronavirus, 559 in più rispetto a ieri, in aumento: nell'ultimo report erano 341. I nuovi casi - età media 40 anni - sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. Eseguiti 12.148 tamponi molecolari e 9.897 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,5% è risultato positivo. Oggi si registrano 15 nuovi decessi - 10 uomini e 5 donne con un'età media di 77,5 anni - che portano il totale a 6.590. In calo sempre i ricoverati: sono 877, 52 in meno rispetto a ieri, di cui 158 in terapia intensiva, 12 in meno.

Umbria

Sono ancora in discesa quasi tutti i principali indicatori giornalieri dell'andamento della pandemia di Covid in Umbria. Tra mercoledì e giovedì il sito della Regione riporta infatti 45 nuovi positivi, 47 il giorno precedente, 97 guariti e due morti. Gli attualmente positivi sono ora 2.194, 54 in meno rispetto al giorno precedente. Sono stati analizzati 2.331 tamponi e 3.551 test antigenici. Il tasso di positività è dello 0,76 per cento sul totale (era 0,68 mercoledì) e dell'1,9 per cento sui soli molecolari (era 1,6). I ricoverati in ospedale sono ora 111, 11 in meno, 15 dei quali, uno in meno, nelle terapie intensive.

Marche

Nelle ultime 24 ore, nelle Marche sono stati individuati 214 nuovi casi di Covid, il 9,9% rispetto ai 2.165 tamponi, molecolari e antigenici, processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi. Il rapporto positivi-test effettuati è salito rispetto al giorno precedente, quando era stato del 6,2%, con 130 nuovi casi su 2.082 tamponi. Il totale dei positivi individuati dall'inizio della crisi pandemica è salito così a 101.536.

Lazio

Nel Lazio su oltre 11.000 tamponi (-4.348) e oltre 13.000 antigenici per un totale di quasi 25.000 test, si registrano 558 nuovi casi positivi (+92), 10 i decessi (-6), 1.035 i guariti, in riduzione il numero dei ricoverati pari a 1.394 (-60). Le terapie intensive sono 210 (-5). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4.9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,2%. I casi a Roma città sono a quota 306. Aumentano i casi, diminuiscono i decessi, i ricoverati e le terapie intensive. L'Rt in calo a circa 0.8.

Abruzzo

Sono complessivamente 73.427 i casi positivi al Covid registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si segnalano 62 nuovi casi di età compresa tra 2 e 98 anni. Lo comunica l'assessorato regionale alla Sanità. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 18. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari all'1,3 per cento.

Campania

Sono 649 i nuovi casi di coronavirus registrati in Campania. I tamponi molecolari analizzati sono 12.627. Nel bollettino odierno diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 40 nuovi decessi, 14 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 26 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei decessi in Campania dall'inizio della pandemia da Covid è 6.933. I nuovi guariti sono 1.574, il totale dei guariti è 331.774. In Campania sono 93 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.061 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

Puglia

Su 8.679 test per l'infezione da Covid-19 sono stati registrati in Puglia 386 casi positivi con un tasso di positività del 4,45%. Sono stati registrati 30 decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.415.076 test: 207.173 sono i pazienti guariti, 34.205 sono i casi attualmente positivi.

Basilicata

In Basilicata sono 54 i nuovi casi di positivi su un totale di 1.112 tamponi molecolari. Non si registrano decessi. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino quotidiano. I lucani guariti o negativizzati sono 88. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi sono 4.569 (-37), di cui 4.472 in isolamento domiciliare. Sono 20.136 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 548 quelle decedute. I ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane sono 97.

Sardegna

Sono 47 i nuovi casi di Covid segnalati in Sardegna dall'Unità di crisi regionale: il bilancio complessivo sale a 56.332 dall'inizio dell'emergenza. Non ci sono stati nuovi decessi e il numero totale delle vittime resta fermo a 1.442. Finora sono stati eseguiti 1.264.856 tamponi, per un incremento complessivo di 4.534 test rispetto al dato precedente. Sono 194 (-1) i ricoverati in ospedale in reparti non intensivi, mentre sono 37 (-1) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.438 e i guariti sono 41.214 (+147).

Nei giorni scorsi il consulente del governatore Attilio Fontana, l'ex numero uno della Protezione civile Guido Bertolaso, ha tracciato il calendario per i prossimi mesi. L'obiettivo dichiarato è di coprire almeno con la prima dose tutti i lombardi entro l'estate. Dopo gli over 40 toccherà alla fascia 30-39: "il 27 maggio potremmo aprire le vaccinazioni alla fascia 30-39”, ha detto il coordinatore della campagna vaccinale lombarda. Il 2 giugno è prevista l'apertura delle prenotazioni per l'ultima fascia, quella dei più giovani, di età compresa tra i 16 e i 29 anni.

Tra le regioni è partita la corsa per passare in zona bianca, dove si entra con un rischio basso e un'incidenza di 50 casi ogni 100mila abitanti mantenuta per 3 settimane consecutive. Se nel monitoraggio del 28 maggio la Lombardia mostrerà di avere un'incidenza di 50 casi per 100mila abitanti (attualmente oscilla tra i 90 e i 70, con una curva in discesa) riacquisterà la libertà. Non sarà l'unica regione: in pole ci sono anche Lazio e Umbria. Ma altre regioni per questa data saranno già diventate bianche: il Friuli Venezia Giulia, ad esempio, potrebbe esserlo già dall'1 giugno mentre Abruzzo, Veneto e Liguria lo dovrebbero diventare il 7 giugno.

Zona bianca: le regioni che possono entrarci e le regole da rispettare