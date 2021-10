Milano, 9 ottobre 2021 - Italia tutta in zona bianca da oggi sabato 9 ottobre. Con il passaggio della Sicilia dalla zona gialla a quella con minori restrizioni, tutto il Paese si ritrova nella stessa fascia di colore. L'annuncio del cambiamento è arrivato ieri dal ministro della Salute, Roberto Speranza. "Ho appena firmato l'ordinanza che riporta la Sicilia in area bianca" ha comunicato via social, invitando tutti a "continuare su questa strada"."Adesso tutta l’Italia è in zona bianca, abbiamo fatto un altro passo in avanti" ma "nessuno nel mondo dice che ne siamo fuori, la lotta al virus è ancora una partita aperta e delicata" ha sottolineato Speranza.

Silcilia, la regione torna in zona bianca

Intanto, dal prossimo 11 ottobre, la capienza consentita del 100% per cinema, teatri e altri luoghi di cultura, abolisce di fatto la distanza interpersonale di un metro. Sono le nuove misure anti covid, decise dall’’ultimo Consiglio dei ministri con regole meno stringenti di quelle suggerite dal Cts. Il decreto sulle capienze, contenente le regole per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, è stato pubblicato la scorsa notte in Gazzetta ufficiale ed è in vigore da oggi. Le nuove capienze per luoghi della cultura e dello sport e per il via libera alla riapertura delle discoteche si applicheranno, in base al testo approvato giovedì in Cdm e ora in vigore, dall'11 ottobre.

Cinema, teatri e luoghi cultura: le nuove regole dall'11 ottobre

Ma gli occhi restano comunque puntati sull'andamento dei contagi e dei ricoveri in area medica e in terapia intensiva. Atteso, entro le 18, il bollettino odierno del Ministero della Salute.

Ieri, venerdì 8 ottobre, si sono registrati 3.023 nuovi contagi da Covid in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Dal giorno prima sono stati registrati altri 30 morti che hanno portato a 131.198 il totale delle vittime da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 271.566 tamponi, con un tasso positività all'1,11%. In calo le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono state 2.742, con un calo di 82 persone rispetto a giovedì mentre sono stati 383 i ricoverati in terapia intensiva (- 20 dal giorno prima), con 17 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono 4.473.903 guariti (+ 3.966 ) e 87.173 gli attualmente positivi (-1.274 ). Qui pubblicheremo i dati odierni e il pdf con i numeri aggiornati appena disponibili.

Venerdì 8 ottobre, in Lombardia ci sono stati 293 positivi al Covid19, lo 0,5% dei 49.782 tamponi processati, e tre morti. Sono diminuiti i ricoverati nelle terapie intensive (-3), dove sono in tutto 60. Nei reparti ci sono 334 pazienti Covid (-15). Per quanto riguarda le province, sono stati 102 i positivi segnalati a Milano, di cui 48 in città, 29 a Bergamo, 37 a Brescia, 19 a Como, 16 a Cremona, 4 a Lecco, 7 a Lodi, 3 a Mantova, 17 a Monza, 21 a Pavia, 2 a Sondrio e 25 a Varese. In Lombardia la campagna vaccinale continua a ritmi sostenuti. Sono partite le dosi anti Covid somministrati in abbinamento con quelli anti-influenzali: finora sono pari a 2.082. Nel dettaglio le dosi in 'co-somministrazione', iniziate il 6 ottobre sono state in Ats Val Padana 281, Brescia 298, Insubria 142, Bergamo 166, Montagna 132, Pavia 30, Brianza 148, Milano 885.

VENETO - È stabile da giorni - compreso in una forchetta tra 300 e 400 casi - il trend dei contagi Covid in Veneto. Nelle ultime 24 sono stati 350 le persone positive ai tamponi, un dato che porta a 472.292 il numero complessivo degli infetti dall'inizio delll'epidemia. C'è inoltre un aumento delle vittime: sono 3 i decessi rispetto a ieri, per un totale di 11.790 morti dall'inizio delll'emergenza sanitaria. Lo riferisce il bollettino della Regione. Sono in calo i soggetti attualmente positivi, 9.478 (-147). La flessione più netta si registra nei numeri ospedalieri: sono 199 (-4) i ricoverati in area non critica, e 38 (-7) quelli in terapia intensiva.

TOSCANA - In Toscana sono 229 i nuovi casi Covid (225 confermati con tampone molecolare e 4 da test rapido antigenico), che portano il totale a 284.250 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 271.147 (95,4% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 8.266 tamponi molecolari e 13.252 tamponi antigenici rapidi, di questi l'1,1% è risultato positivo. Sono invece 7.290 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 3,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 5.901, -1,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 250 (2 in meno rispetto a ieri), di cui 27 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi si registra 1 nuovo decesso: una donna di 96 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione.

ALTO ADIGE - Sono 54 i nuovi casi Covid in Alto Adige: 33 tramite 895 tamponi pcr e 21 tramite 8.821 test antigenici. Sono stati dichiarati guariti 91 altoatesini, mentre 1.723 sono in quarantena. In lieve aumento i ricoveri ospedalieri: 25 (+2) nei normali reparti ospedalieri e 6 (+0) in terapia intensiva. Sono stati dichiarati guariti 46 altoatesini, mentre 1.695 sono in quarantena.

BASILICATA - C'e' un nuovo decesso in Basilicata legato al Covid-19. Si tratta di una persona residente a Venosa (Potenza). Lo fa sapere la task force regionale. In regione ieri sono stati processati 881 tamponi molecolari, di cui 26 sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 38 guarigioni, e sono state effettuate 989 vaccinazioni. Attualmente sono 424.541 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (76,7%) e 383.390 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (69,3%) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 807.931 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

PUGLIA - Oggi in Puglia sono stati registrati 14.429 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e 118 casi positivi: 13 in provincia di Bari, 30 nella provincia di Barletta, Andria, Trani, 6 in provincia di Brindisi, 27 in provincia di Foggia, 24 in provincia di Lecce, 16 in provincia di Taranto, uno di altra regione e uno di provincia in via di definizione. Inoltre e' stato registrato un decesso. Attualmente sono 2.397 le persone positive, 136 sono ricoverate in area non critica e 20 in terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono 269.696 a fronte di 3.792.737 di test eseguiti, 260.497 sono le persone guarite e 6.802 quelle decedute.