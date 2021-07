Milano - L'Italia resiste in zona bianca, nonostante la diffusione delle varianti Covid, in particolare la Delta e la Kappa. Stando a quanto si legge nella bozza del report settimanale della cabina di regia Iss-Ministero Salute sulla situazione epidemiologica nel Paese (periodo 21-27 giugno 2021), tutte le regioni sono infatti classificate a rischio basso con il calo dell'incidenza settimanale che è è sotto il valore di 50 per 100.000 abitanti ogni 7 giorni in tutto il territorio. La campagna vaccinale progredisce velocemente e l'incidenza è a un livello che permetterebbe il contenimento dei nuovi casi. Gli occhi sono tutti puntati sul bollettino odierno con i dati dei contagi in Italia.

Nel periodo 9 giugno-22 giugno 2021, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,63 (range 0,61- 0,71), in lieve diminuzione rispetto alla settimana precedente, e sotto l'uno anche nel limite superiore. Nessuna Regione/PPAA supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è 3%, sotto la soglia critica, con una diminuzione nel numero di persone ricoverate che passa da 362 (22 giugno) a 240 (29 giugno). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende ulteriormente (3%). Il numero di persone ricoverate in queste aree passa da 2.289 (22 giugno) a 1.676 (29 giugno). Due Regioni, Sardegna e Puglia, riportano una allerta di resilienza, nessuna Regione riporta molteplici allerte. Si osserva una ulteriore diminuzione nel numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (1.578 vs 2.407 la settimana precedente). La percentuale dei casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento dei contatti è in lieve diminuzione (37,4% vs 39,5% la scorsa settimana). Stabile la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (35,8% vs 35,5%). Infine, il 26,8% è stato diagnosticato attraverso attività di screening.

Covid, in calo indice Rt ed incidenza

Certo preoccupano le varianti Covid: gli esperti lanciano l'allarme sulla Delta e la Kappa, che proprio ieri sono state oggetto di un monito Oms sul rischio di un'ulteriore ondata pandemica. "Sebbene in assoluto i nuovi casi siano in diminuzione - si legge nel documento - la proporzione di casi di infezione da virus Sars-CoV-2 causati da varianti delta/kappa è in aumento in Italia. La maggior parte di questi casi e' attribuibili a focolai circoscritti riportati in varie parti del Paese. Poiche' la variante delta sta portando a un aumento dei casi anche in Paesi con alta copertura vaccinale, e' opportuno realizzare un capillare tracciamento e sequenziamento dei casi".

Ieri sono stati 882 i nuovi contagi da Covid-19, circa 100 in più rispetto al giorno prima, con 188mila tamponi (+3mila). Sono stati registratio anche 21 decessi (-3) e un tasso di positivita' allo 0,5% (da 0,4%). Gli attualmente contagiati sono scesi sotto quota 50mila (49.358, -1.083) dei quali 47.597 in isolamento domiciliare, 1.532 ricoverati nei reparti ordinari (-61) e 229 in terapia intensiva (-18). Le persone guarite o dimesse nelle ultime 24 ore sono 1.941.

Oggi zero decessi per Covid in Lombardia, non succedeva dal 6 ottobre. Lo ha annunciato la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, sul suo profilo Twitter. "Allora l'autunno e le varianti ci fecero ripiombare nell'incubo. Adesso possiamo guardare al futuro con più speranza, resta l'importanza diconservare comportamenti prudenti e aderire alla campagna vaccinale" ha scritto Moratti. Soddisfatto il presidente della Regione Attilio Fontana: "Un'altra ottima notizia. La più bella che potessimo ricevere: oggi in Lombardia non registriamo decessi e il numero dei ricoveri continua a diminuire". "Colgo, ancora una volta - ha concluso il governatore - l'occasione per ringraziare tutti i lombardi, invitando, chi ancora non l'avesse fatto, a vaccinarsi e a mantenere i comportamenti virtuosi che conosciamo".

MARCHE - Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1.788 tamponi: 941 nel percorso nuove diagnosi (di cui 317 screening con percorso Antigenico) e 847 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 3,0%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 28 (1 nella provincia di Macerata, 0 nella provincia diAncona, 5 nella provincia di Pesaro-Urbino, 2 nella provincia di Fermo, 18 nella provincia di Ascoli Piceno e 2 fuori regione). Questi casi comprendono soggetti sintomatici (6 casi rilevati), contatti in setting domestico (7 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (7 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (1 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialita' (4 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (0 casi rilevati), Contatti con coinvolgimento studenti di ogni grado di formazione (0 casi rilevati), screening percorso sanitario (0 casi rilevati), contatti con provenienza extra-regione (1 casi rilevato) e di 2 casi sono in fase di approfondimento epidemiologico. Nel percorso Screening un totale di 317 test antigenici effettuati e 4 soggetti rilevati positivi (da sottoporre al tampone molecolare) un rapporto positivi/testati 1%. Tra test molecolari e antigenici i nuovi casi nelle ultime 24 ore sono dunque 32.

TOSCANA - Sono 58 i nuovi casi positivi inToscana, che portano a 244.385 il numero degli infettati dall'inizio dell'epidemia. Dei nuovi casi 57 sono confermati contampone molecolare e 1 da test rapido antigenico. I nuovi casisono lo 0,02% in piu' rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,05% e raggiungono quota 235.828 (96,5% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 4.785 tamponi molecolari e 7.734 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,5% e' risultato positivo. Sono invece 4.172 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l'1,4% e' risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 1.686, -3,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 101 (8 in meno rispetto a ieri), di cui 18 in terapia intensiva (5 in meno). Si registra 1 nuovo decesso: una donna di 83 anni della provincia di Arezzo.

UMBRIA - Gli attualmente positivi scendono sotto la soglia dei 700, a 698, nonostante i 9 nuovi contagiati registrati in Umbria nelle ultime ventiquattro ore. In una settimana gli attualmente positivi sono calati da 806 a 698 appunto. Scendono sotto quota 500, a 481, anche le persone in isolamento. Non si registrano nuove vittime (1419 dall'inizio della pandemia). Le città con il maggior numero di contagi risultano nell'ordine Perugia con 46, Norcia 43, Foligno 33, Terni 31. Il maggior tasso di positività su mille abitanti è quello di Norcia, con 8,93. Tredici le persone ricoverate, di cui una in terapia intensiva.

VENETO - Si mantiene costante il numero dei nuovo contagi da Covid in Veneto. Nelle ultime 24 ore sono 57 i nuovi contagi e zero i decessi. In lieve calo il numero dei ricoverati (tre in meno rispetto a ieri) per un totale di 245 posti letto occupati nelle aree non critiche e 15 nelle terapie intensive.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.505 tamponi molecolari sono stati rilevati 18 nuovi contagi - di cui 3 riguardanti migranti-richiedenti asilo in provincia di Trieste - con una percentuale di positività dello 0,51 %. Sono inoltre 1.219 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 3 casi (percentuale di positività dello 0,25%). Oggi non si registrano decessi e non risultano esserci persone ricoverate nelle terapie intensive, mentre i pazienti in altri reparti scendono a 6. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.789, con la seguente suddivisione territoriale: 813 a Trieste, 2.012 a Udine, 671 a Pordenone e 293 a Gorizia. I totalmente guariti sono 102.980, i clinicamente guariti 20 mentre quelli in isolamento scendono a 183. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 106.978 persone con la seguente suddivisione territoriale: 21.139 a Trieste, 50.338 a Udine, 21.067 a Pordenone, 13.049 a Gorizia e 1.385 da fuori regione. Infine non si registrano positività tra il personale del Sistema sanitario regionale né tra gli ospiti e gli operatori delle strutture residenziali per anziani. Si registra, invece, un caso positivo al rientro dall'estero (Perù).

ALTO ADIGE - I laboratori dell'Azienda sanitaria dell' Alto Adige nelle ultime 24 ore hanno effettuato 398 tamponi PCR e registrato 12 nuovi casi positivi. Inoltre, un test antigenico dei 2.341 effettuati ieri è risultato positivo. Nei normali reparti ospedalieri sono ricoverati otto pazienti Covid-19 e altri due sono i ricoverati nei reparti di terapia intensiva. I pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes sono 12. Non vengono segnalato nuovi decessi, pertanto il numero complessivo di decessi da inizio pandemia rimane stabile a 1.180. Attualmente le persone in quarantena sono 282.

VALLE D'AOSTA - Nessun decesso e nessun nuovo contagioda Covid 19 in Valle D' Aosta. I contagi da inizio epidemia sono, pertanto, 11693. I casi positivi attuali sono 34 di cui 1 ricoveratoin ospedale e 33 in isolamento domiciliare, nessun ricoverato in terapia intensiva. I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento sanitario della Regione. I casi totali testati sono 66672. I decessi da inizio emergenza di persone risultate positive al Covid in Valle D' Aosta sono 473.

ABRUZZO - Sono 23 (di eta' compresa tra 3 e 53 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 74897. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nessun nuovo caso e resta fermo a 2512. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 71512 dimessi/guariti (+34 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 873 (-11 rispetto a ieri). 21 pazienti (-3 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 1 (invariato rispetto a ieri con nessun nuovo ingresso) in terapia intensiva, mentre gli altri 851 (-8 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2498 tamponi molecolari (1194695 in totale dall'inizio dell'emergenza) e 2352 test antigenici (513048). Il tasso di positivita', calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, e' pari a 0.47 per cento.

LAZIO - Sono 2.935 gli attualmente positivi a Covid-19 nel Lazio, di cui 162 ricoverati, 42 in terapia intensiva e 2.731 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 334.822 e i morti 8.344, su un totale di 346.101 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

BASILICATA - In Basilicata sono 4 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2, su un totale di 592 tamponi molecolari, e non si registrano decessi per Covid-19. Lo rende noto la task force regionale della Basilicata con il consueto bollettino in cui risulta anche una guarigione. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 16 (+1) di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi sono in tutto 682 (+3). Per la vaccinazione, ieri sono state somministrate 3.704 dosi. Finora sono 298.193 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (53,9 per cento) e 159.761 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (28,9 per cento) per un totale di somministrazioni effettuatepari a 457.954. I residenti in Basilicata sono 553.254.

SARDEGNA - Sono 57.271 i casi di positivita' al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unita' di crisi regionale sono stati riportati 25 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 1.389.269 tamponi, per un incremento complessivo di 3.010 test rispetto al dato precedente. Non si registrano nuovi decessi. Il dato dei ricoveri ospedalieri segna 42 pazienti in area medica (-1 rispetto all'ultimo bollettino) e 2 in terapia intensiva. Sono 2.268 le persone in isolamento domiciliare e 53.468 (+28) i guariti. Sul territorio, dei 57.271 casi positivi e accertati, 15.010 (+8) sono stati rilevati nella Citta' Metropolitana di Cagliari, 8.702 (+4) nel Sud Sardegna, 5.166 a Oristano, 10.965 a Nuoro, 17.414 (+13) a Sassari.