Il momento è delicato, come ha sottolineato il ministro della Salute Roberto Speranza, ma intanto delle nove regioni che attualmente sono in zona rossa ovvero Piemonte, Lombardia, Friuli, Emilia Romagna, Toscana, Calabria, Campania, Valle d'Aosta e Puglia, cinque dovrebbero tornare in zona arancione: Piemonte, Lombardia, Friuli, Emilia Romagna e Toscana.

I contagi in Italia / PDF

La situazione in Lombardia





Le regioni

Abruzzo

Sono 351 i casi di Covid-19 registrati oggi in Abruzzo e risultati dai 6.978 test effettuati (5.426 tamponi molecolari e 1.552 test antigenici), con il totale dei contagi che, da inizio emergenza, sale a 67.506. I casi di oggi fanno riferimento a persone di eta' compresa tra 7 e 93 anni, inclusi 62 giovani sotto i 19 anni: 23 in provincia dell'Aquila, 12 in provincia di Pescara, 18 in provincia di Chieti e 9 in provincia di Teramo. Del totale dei casi positivi, 16.611 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+136 rispetto a ieri), 17.293 in provincia di Chieti (+87), 17382 in provincia di Pescara (+64), 15.501 in provincia di Teramo (+55), 538 fuori regione (+7) e 181 (+2) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Alto Adige

In Alto Adige sono 110 i nuovi casi di Covid-19 nella giornata di ieri su 11.238 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi per un dato complessivo di 1.149 vittime dall'11 marzo 2020, il giorno del primo decesso riconducibile al coronavirus in provincia di Bolzano. Le nuove positività sono 62 su 1.066 tamponi molecolari esaminati e 48 su 10.172 test antigenici eseguiti. Su 206.827 persone sottoposte a tampone molecolare, 46.119 sono risultate positive mentre le persone con test antigenico positivo sono 24.843. Resta stabile la pressione sugli ospedali con 72 pazienti covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri, sempre 24 (nessuna variazione dal dato di ieri) in terapia intensiva, 51 nelle strutture private convenzionate e 56 in isolamento nelle due strutture appositamente allestite.

Basilicata

Basilicata ieri sono stati analizzati 1.773 tamponi molecolari: 212 sono risultati positivi al coronavirus e di questi 201 appartengono a residenti in regione. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri quattro decessi con il totale delle vittime lucane salito quindi a 462. Sono 179 (come ieri) le persone ricoverate negli ospedali lucani, delle quali solo dieci (come ieri) in terapia intensiva, tre all'ospedale San Carlo di Potenza e sette al Madonna delle Grazie di Matera. Con 158 guarigioni registrate ieri, il numero dei lucani attualmente positivi è di 4.781 (4.602 in isolamento domiciliare). In totale i guariti lucani sono 14.802. Dall'inizio dell'epidemia in Basilicata sono stati analizzati

292.205 tamponi molecolari, 269.101 dei quali sono risultati negativi e sono state testate 172.967 persone.

Calabria

Dato in aggiornamento.

Campania

Dato in aggiornamento

Emilia Romagna

Dato in aggiornamento

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.803 tamponi molecolari sono stati rilevati 228 nuovi contagi con una percentuale di positività del 3,35%. Sono inoltre 2.421 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 108 casi (4,46%). I decessi registrati sono 24, a cui se ne aggiungono 5 pregressi, i ricoveri nelle terapie rimangono 77 mentre come quelli in altri reparti scendono a 529. Lo comunicail vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.482, con la seguente suddivisione territoriale: 737 a Trieste, 1.844 a Udine, 644 a Pordenone e 257 a Gorizia. I totalmente guariti sono 81.048, i clinicamente guariti 4.548, mentre le persone in isolamento scendono a 11.125. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 100.809 persone con la seguente suddivisione territoriale: 19.139 a Trieste, 48.647 a Udine, 19.670 a Pordenone, 12.232 a Gorizia e 1.121 da fuori regione.

Liguria

Dato in aggiornamento

Marche

Nelle ultime 24 ore nelle Marche sono stati testati 5.122 tamponi: 2.661 nel percorso nuove diagnosi (di cui 721 nello screening con percorso antigenico) e 2.461 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 17 per cento). Lo riferisce il Servizio sanità della Regione Marche precisando che i positivi nel percorso nuove diagnosi sono 452 (75 in provincia di Macerata, 124 in provincia di Ancona, 96 in provincia di Pesaro-Urbino, 36 in provincia di Fermo, 93 in provincia di Ascoli Piceno e 28 fuori regione).

Molise

Dato in aggiornamento

Piemonte

Dato in aggiornamento

Puglia

In Puglia, oggi, sono stati registrati 14.281 test per l'infezione da coronavirus e sono stati registrati 1.791 casi positivi: 625 in provincia di Bari, 177 in provincia di Brindisi, 176 nella provincia BAT, 296 in provincia di Foggia, 176 in provincia di Lecce, 327 in provincia di Taranto, 5 casi di residenti fuori regione, 9 casi di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 48 decessi: 23 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 3 in provincia di Foggia, 9 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.977.644 test. 151.177 sono i pazienti guariti. 51.047 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi al Sars-cov2 in Puglia è di 207.367 cosi' suddivisi: 80.842 nella Provincia di Bari; 20.271 nella Provincia di Bat; 15.202 nella Provincia di Brindisi; 37.910 nella Provincia di Foggia; 19.910 nella Provincia di Lecce; 32.218 nella Provincia di Taranto; 707 attribuiti a residenti fuori regione; 307 provincia di residenza non nota.

Toscana

"I nuovi casi positivi registrati in Toscana sono 1.309 su 26.094 test di cui 15.031 tamponi molecolari e 11.063 test rapidi effettuati. Il tasso dei nuovi positivi è 5,02% (14,4% sulle prime diagnosi)". Questo il dato anticipato sui social dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Nello stesso post Giani rileva che "la Toscana è tra le regioni che hanno somministrato più vaccini con AstraZeneca alla fascia di età 70-79. Tra quelle che hanno coperto di più gli over 90, somministreremo con i medici di famiglia il vaccino Pfizer anche a tutti gli over 80 entro le prossime due settimane".

Trentino

Dato in aggiornamento

Sardegna

Dato in aggiornamento

Sicilia

Dato in aggiornamento

Umbria

Dato in aggiornamento

Valle d'Aosta

Due decessi nelle ultime 24 ore e 65 nuovi casi positivi al Sars-cov2 a fronte di 241 persone sottoposte a tampone in Valle d'Aosta. Lo rende noto l'ultimo bollettino diffuso dalla Regione, sulla base dei dati dell'Usl. In crescita i pazienti ricoverati all'ospedale Parini: sono ora 78, di cui 12 in terapia intensiva. Il totale dei contagiati sale a 1.127, 15 in più' di ieri. I guariti sono 48.

Veneto

Nelle ultime 24 ore in Veneto sono stati individuati 988 nuovi casi di Covid, con un'incidenza del 2,74% sugli oltre 39.000 tamponi effettuati. "Ormai da una settimana la nostra incidenza sta scendendo", evidenzia il presidente della Regione Veneto Luca Zaia comunicando i dati. I soggetti attualmente positivi in Veneto sono 32.918, e i ricoverati sono 2.194, 74 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1.886 sono in area non critica e 308 in terapia intensiva. I decessi sono stati 38.

Il virus nel mondo

In Brasile si è registrato un record di morti a causa di complicanze legate al coronavirus, 4.249 nelle ultime 24 ore per un totale di oltre 345mila vittime dall'inizio della pandemia. Una situazione insostenibile anche a livello politico, tanto che il Senato ha deciso di aprire un'indagine sul presidente Jair Bolsonaro, che da sempre ha sottostimato gli effetti della pandemia e minimizzato il rischio che gli ospedali potessero terminare i farmaci e i posti letto a disposizione per i malati. Solo due giorni fa Bolsonaro aveva detto di ''non piangere sul latte versato'' e che ''la pandemia in parte viene utilizzata politicamente non per sconfiggere il virus ma per abbattere il presidente''. Il governo giapponese invece imporrà limitazioni più stringenti per contenere i contagi di coronavirus nelle provincie di Tokyo, Okinawa e Kyoto, a partire da lunedì e fino almeno all'11 maggio. Le nuove misure permettono alle autorità locali di richiedere se necessario la chiusura di bar e ristoranti; i locali che non dovessero rispettare la richiesta saranno multati con una sanzione di 200mila yen (circa 1.300 euro).

L'indice Rt

L'incidenza di 185 casi Covid su 100 mila abitanti è il dato più recente e riferito al periodo 2-8 aprile. Quello pubblicato nella bozza Iss-Ministero della salute di oggi è riferito al dato del periodo 29 marzo-4 aprile ed è pari a 210 per 100mila abitanti, in miglioramento rispetto ai 232,74 per 100mila abitanti del periodo 22-28 marzo. Nonostante la lenta discesa, l'incidenza, si legge nella bozza del monitoraggio settimanale della cabina di regia, resta ancora «ben lontana da livelli (50 per 100.000) che permetterebbero il completo ripristino sull'intero territorio nazionale dell'identificazione dei casi e tracciamento dei loro contatti».

Scopri quando potrai vaccinarti