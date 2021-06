Ancora piuttosto confortanti i numeri di oggi sui contagi per Covid in Italia: a partire da una Val D'Aosta che, alla vigilia del ritorno in zona bianca, registra zero nuovi contagi e zero decessi. Resta in ogni caso alta nel Paese la guarda per il proliferare delle varianti, in particolare la Delta, che in alcuni Paese (Russia e Gb in testa), stanno ancora colpendo duramente. Ma veniamo ai dati della giornata.

Sono 838 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 753 di ieri ma soprattutto i 1.197 di sabato scorso, a conferma di un trend ancora in discesa. Con 224.493 tamponi, 33 mila meno di ieri, tanto che il tasso di positivita' rimane stabile allo 0,4%. I decessi sono 40 (ieri 56), ma 20 si riferiscono a recuperi risalenti alle scorse settimane segnalati dalla Regione Campania. Il totale delle vittime sale a 127.458. Ancora in discesa i ricoveri: le terapie intensive sono 8 in meno (ieri -22) con 9 ingressi del giorno, e scendono a 298, mentre i ricoveri ordinari sono 128 in meno (come ieri), 1.771 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Si allenta anche oggi la pressione sugli ospedali. I ricoverati nei reparti ordinari sono 1.771, 118 degenti in meno rispetto a ieri; piu' contenuta la riduzione nelle terapie intensive, dove i ricoverati sono 298, con una flessione, sul dato complessivo di 8 unita', ma con 9 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 55.663 persone. Sul fronte delle regioni la Campania oggi e' quella in cui si registra l'incremento maggiore di casi (127), seguita da

Lombardia (115) e Sicilia (111). Al contrario in Valle d'Aosta oggi non si contano casi mentre in Molise i nuovi contagiati sono 4.

Con 36.699 tamponi effettuati, sono 115 i nuovi casi in Lombardia con il tasso di positività in leggero calo allo 0.3% (ieri 0.4%). Calano i ricoverati nei reparti ordinari (-29, 269) mentre c'è un letto occupato in più in terapia intensiva (64 in totale). I decessi sono 5 per un totale complessivo di 33.772 morti in regione dall'inizio della pandemia. Per quanto riguarda le province, sono 39 i nuovi casi nella città metropolitana di Milano, 19 a Varese, 12 a Bergamo, 11 a Mantova, 8 a Cremona, 7 a Brescia e a Lodi, 6 a Como, 1 a Sondrio e Pavia, 0 a Monza e Brianza e a Lecco. Ieri erano stati 33.328 i tamponi effettuati e 134 i nuovi casi in Lombardia con il tasso di positività allo 0,4%, identico alla vigilia. Calavano i ricoverati sia in terapia intensiva (-2, 63) che negli altri reparti (-23, 298). I decessi erano 2 per un totale complessivo di 33.767 morti in regione dall'inizio della pandemia.

La nuova ondata di Covid in Russia preoccupa in vista del quarto di finale degli europei di venerdi' prossimo, 2 luglio, in programma a San Pietroburgo. Proprio questa citta' ha registrato 107 morti per il virus in 24 ore, un record negativo per qualsiasi citta' del Paese dall'inizio della pandemia. La diffusione della variante Delta, piu' contagiosa, ha fatto risalire l'allarme in Russia dove si sono superati i 21mila nuovi casi al giorno.

"L'eta' media di coloro che contraggono l'infezione si sta abbassando ed e' di 36 anni, sta raggiungendo i valori della scorsa estate". Lo ha detto il presidente dell'Istituto Superiore di Sanita', Silvio Brusaferro, commentando i dati settimanali sull'andamento dell'epidemia. "Continua a decrescere anche l'eta' mediana del primo ricovero che e' di 55-56 anni - ha aggiunto - mentre l'eta' mediana dell'ingresso nelle terapie intensive e' di 67.5 anni, e quella dei decessi e', purtroppo, di 76 anni".

Vaccinazioni Covid a rischio sospensione in Lombardia. A comunicarlo è il presidente della Regione, Attilio Fontana: "Purtroppo a luglio verrà ridotto in maniera abbastanza consistente il numero dei vaccini che ci deve essere trasferito e ciò ci impedirà di concludere la campagna nei tempi che avevamo previsto. Anzi - ha detto - rischiamo di dover sospendere per un periodo ulteriori prenotazioni perché si tratta di una riduzione consistente". "È qualcosa che non ci voleva", ha continuato Fontana, spiegando che "noi ne chiedevamo di più perché siamo arrivati a farne fino a 120.000 al giorno ma avremmo potuto tranquillamente arrivare a 150-160.000" e invece "dovremo rallentare".

"La pandemia non è finita", ha voluto sottolineare il premier Mario Draghi, al termine di un importantissimo Consiglio Europeo. "Basti pensare alla Gran Bretagna, dove un mese fa avevano gli stessi casi della Francia, oggi sono venti volte tanto". Sottinteso: le varianti preoccupano parecchio. Ma non è tutto: "Il vaccino russo Sputnik non e' mai riuscito ad ottenere, non ancora e forse non avra' mai l'approvazione dell'Ema". Cosi' il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in un passaggio della conferenza stampa tenuta al termine del Vertice Ue, a Bruxelles, riferendo dei contenuti affrontati nel summit. Quanto al "vaccino cinese, che non aveva mai fatto domanda o comunque l'Ema non l'ha mai approvato, mostra di non essere adeguato - si veda l'esperienza in Cile - ad affrontare l'epidemia".

Sono 47.945.349 le dosi di vaccino contro il Covid somministrate in Italia, l'87.8% di quelle consegnate, pari a 54.613.383 dosi. Nel dettaglio, sono state distribuite 37.359.811 dosi del siero di Pfizer/BioNTech, 10.352.824 di quelle di Vaxzevria (AstraZeneca), 5.015.142 di quelle di Moderna e 1.885.606 di quelle di Janssen. E' quanto si legge nel report del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria. A livello regionale, la Lombardia è la regione più virtuosa, facendo registrare l'89,8% del rapporto tra dosi somministrate e dosi consegnate. Seguono la Puglia (89,4%) e l'Emilia-Romagna (89,3%). In coda alla 'classifica' troviamo la Calabria con l'82,5%, seguita dalla Sardegna (84,2%) e dalla Provincia Autonoma di Bolzano (85,2%). Le somministrazioni sono state effettuate nei 2.719 principali punti di tutta Italia. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 16.755.163, il 31,02% della popolazione over 12.

Covid, la variante Delta dilaga. Ma i vaccini funzionano? Sì, "ma dobbiamo essere certi che si faccia anche la seconda dose", ha detto la direttrice esecutiva dell'Ema Emer Cooke'. La variante Delta "sarà sempre più importante", in termini di diffusione in Europa, ha rilevato Cooke, ribadendo la fiducia nei vaccini come strumento di protezione. "I quattro vaccini che abbiamo autorizzato, vale a dire Pfizer BioNTech, Moderna, Astrazeneca e Johnson&Johnson sono tutti e quattro sicuri e efficaci", ha aggiunto la direttrice dell'Ema. Ecco perché la variante Delta è la più infettiva di tutte (per ora). Secondo il report degli Ecdc pubblicato ieri, la variante delta è del 40-60% più contagiosa di quella alfa (inglese) e determinerà il 70% delle nuove infezioni entro l'inizio di agosto ed il 90% entro la fine. E gli strumenti per contrastarla sembrano essere due: il sequenziamento e il vaccino