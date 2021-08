Aspettando il nuovo decreto con le misure anti Covid per scuola e trasporti, da venerdì saranno in vigore le regole che riguardano il green pass per ristoranti al chiuso. Intanto sul fronte sanitario il Covid non molla la presa in Italia e nel mondo grazie la diffusione della variante Delta. Nell'ultima settimana nel nostro Paese è leggermente salita la percentuale di posti letto occupati in teramia intensiva. I nuovi malati gravi sono soprattutto non vaccinati. I dati di oggi del bollettino come sempre al lunedì. risentono del minor numero di tamponi effettuati ieri, domenica 1 agosto.

Il dati Covid in Italia

Sale al 4% la percentuale di posti letto nei reparti ospedalieri italiani occupati da pazienti Covid. È quanto mostra il monitoraggio dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali relativo al 1 agosto, che vede una crescita dell'1% rispetto al 31 luglio. La percentuale aveva toccato il livello minimo del 2% e si era mantenuta così fino al 25 luglio, dal 26 ha iniziato a risalire, rispecchiando l'aumento dei contagi delle settimane passate. A crescere sono anche le terapie intensive: il 3% dei posti è occupato da pazienti Covid e l'aumento dell'1%, dopo settimane di stabilità al 2%, è scattato il 30 luglio. Ed è la Sardegna, passata dal 5% al 9% in una settimana, la regione che vede la maggior crescita di terapie intensive occupate da pazienti Covid, seguita da Lazio e Sicilia al 5%. Mentre per i ricoveri Covid nei reparti ordinari, le regioni in crescita maggiore sono Sicilia e Calabria, arrivate in una settimana rispettivamente al 10% e 9%, seguite dalla Campania al 6%.

I dati Covid in Lombardia

Vaccinazione anti-Covid anche in farmacia da domani per i cittadini della Lombardia. Un primo scaglione di 21 esercizi convenzionati, che copre tutte le 12 province, è pronto a partire con la somministrazione del siero monodose J&J. Si tratta della fase sperimentale avviata da Regione Lombardia che, in base all'accordo quadro nazionale del 29 marzo, ha firmato l'intesa con Federfarma Lombardia per la partecipazione delle farmacie del territorio alla campagna vaccinale anti Covid 2021 e 2022. Dopo questa fase sperimentale, il servizio entrerà a pieno regime in tutte le farmacie lombarde convenzionate che avranno confermato la propria disponibilità.

I dati Covid nelle regioni

Toscana I nuovi casi Covid sono 452 su 6.014 test di cui 4.903 tamponi molecolari e 1.111 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 7,52% (15,1% sulle prime diagnosi). Il rapporto fra nuovi contagi ed esiti di laboratorio è salito di oltre due punti percentuali (ieri era 5,39%). Sei i decessi

Emilia-Romagna 560 casi n più rispetto a ieri, su un totale di 10.585 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 5,3%. Due i decessi.

Marche Nell'ultima giornata 65 casi di positività con un'incidenza di 55,74 su 100mila abitanti (ieri 55.01). Nessun deceduto nelle ultime 24 ore.

Veneto I nuovi positivi in Veneto sono 460, dato che porta il totale complessivo a 437.526 contagiati, con una incidenza del 4.20%. I dati di oggi parlano di 12.660 positivi, 305 in più rispetto a ieri. Le cifre risentono dei calcoli parziali del fine settimana.

Provincia di Trento Riapre il reparto di rianimazione per pazienti covid, dopo due settimane. Due le persone ricoverate nelle ultime ore, una nel reparto covid e l'altra in rianimazione. Restano a zero i decessi, mentre i nuovi casi positivi delle ultime 24 ore sono 12.

Umbria Calo degli attualmente positivi: sono, oggi, 1.660 (44 in meno di ieri). I guariti sono 66, i ricoveri 21 (ieri 20) di cui due (invariato) in terapia intensiva. Anche nelle ultime 24 ore non ci sono state vittime. I nuovi casi di positività accertati sono 22.

Sardegna Si registrano oggi 178 ulteriori casi, sulla base di 1.494 persone testate. Due i decessi

Friuli Venezia Giulia Su 1.212 tamponi molecolari sono stati rilevati 15 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'1,24%. Sono inoltre 353 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 7 casi (1,98%). Nella giornata odierna nessun decesso.

Valle d'Aosta Dieci nuovi positivi, di cui due nelle ultime 24 ore. Il totale dei decessi è stabile a 473.

Basilicata Ieri sono stati processati 227 tamponi molecolari e 7 sono risultati positivi.

Puglia Sono stati registrati 66 casi su 5.049 test, con un'incidenza dell'1,3%. Non sono stati registrati decessi.

Campania Complice anche il minor numero di tamponi molecolari effettuati, cresce ulteriormente il tasso di positività. Su 2171 test i positivi sono 194, una quota dell'8,93% rispetto al 6,15% di ieri. Due i morti nelle ultime 48 ore, altri 2 verificatisi in precedenza ma registrati solo oggi.

Abruzzo Sono 25 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 76.292. Il bilancio dei pazienti deceduti registra un nuovo caso e sale a 2.515.

Calabria Sono 67 in più, rispetto a ieri, le persone risultate positive su 1.894 tamponi eseguiti. Un nuovo decesso.

Piemonte Nessun decesso ma 138 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19.

I dati Covid nel mondo

I contagi da Covid-19 hanno superato i 60 milioni nella regione europea, secondo quanto riferisce l'ufficio dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) per il continente. "La fine della pandemia non è ancora all'orizzonte - afferma Dorit Nitzan, direttore regionale delle emergenze dell'Oms per l'Europa, in una nota - e purtroppo finora nella regione europea ci sono stati più di 1,2 milioni di morti per Covid-19. È importante -che i Paesi continuino i loro sforzi congiunti per proteggere le persone più vulnerabili e quelle a rischio".

Ecco nel dettaglio lo stato della pandemia in alcuni Paesi. In Russia sono più di 160.000 i decessi per complicanze legate al coronavirus dall'inizio della pandemia. I dati ufficiali riportati dall'agenzia Tass parlano di 23.508 nuovi casi e di altri 785 decessi che portano il totale a 6.312.185 contagi con 160.137 morti e 511.265 casi attivi. In Cina 98 nuovi casi confermati di coronavirus. La Thailandia ha registrato un nuovo record di contagi e decessi. Nelle ultime 24 ore, i nuovi casi sono stati 17.970, le vittime 178. Il Brasileo 20.503 nuovi casi di covid e 464 decessi. L'Iran ha registrato per la prima volta oltre 37.000 casi giornalieri di coronavirus e 411 vittime, il bilancio più alto da tre mesi. Oltre 40mila contagi e 400 morti per coronavirus nell'ultima giornata in India. Il Messico invece ha registrato 6.740 nuovi contagi e 128 nuovi decessi portano a 241.034 il numero complessivo delle vittime. In Colombia 9.094 nuovi casi di covid e 275 decessi.