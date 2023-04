Corte Palasio, si schianta conto la pensilina dell’autobus e rifiuta l’alcoltest: denunciato

Corte Palasio (Lodi), 19 aprile 2023. Incidente a Corte Palasio, in località Prada: finisce con l’auto contro la pensilina dell'autobus.

Lo schianto è avvenuto nella notte in via Roma, tratto urbano della provinciale 124, in direzione Abbadia Cerreto. Il conducente ha perso il controllo della Toyota Corolla ed è uscito dalla carreggiata. Sbandando, il veicolo è finito contro una pensilina degli autobus, abbattendola e danneggiandola vistosamente. Il conducente, un uomo di 57 anni, è rimasto ferito ed è stato soccorso e accompagnato, per accertamenti, all'ospedale Maggiore di Lodi, dal 118. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco lodigiani che si sono occupati di mettere in sicurezza l'autovettura e la zona interessata.

Intanto i carabinieri della compagnia di Lodi hanno eseguito i rilievi di rito. Il conducente ha rifiutato di sottoporsi all'alcoltest ed è stato quindi denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza.