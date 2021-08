"L'obiettivo dichiarato a marzo di vaccinare l'80% della popolazione over 12 anni sarà completato entro il 30 settembre". L'annuncio arriva direttamente dal commissario straordinario Francesco Figliuolo. Il numero di somministrazioni dall'inizio della campagna ha raggiunto quota 75.622.961, portando a oltre il 67,6% la percentuale della popolazione over 12 protetta dagli effetti del Covid, pari a 36,5 milioni di vaccinati. La percentuale di coloro che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino supera il 72,3%, pari a 39 milioni, che diventano 41,6, oltre il 77% dell'intera platea, se si sommano le dosi uniche e le persone già contagiate. Intanto dopo l'approvazione definitiva da parte della Fda (l'agenzia del farmaco statunitense) del vaccino Pfizer si apre il dibattito sull'obbligo vaccinale. Secondo il virologo Andrea Crisanti, questo passaggio "apre le porte a provvedimenti di legge che possono indurre all'obbligo della vaccinazione". Sulla stessa linea anche Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova: "Siamo in zona Cesarini per introdurre l'obbligo vaccinale, corriamo dei rischi enormi se arriviamo con il 15% della popolazione italiana non vaccinata: parliamo di 50-60enni che rischiano di finire in ospedale tra pochi mesi". Sul fronte della pandemia, ieri in Italia sono stati registrati 4.168 positivi e 44 morti, con un tasso di positività superiore al 4%.

Ieri in Italia accertati 4.168 positivi e 44 morti, con un tasso di positività del 4,4%. In aumento i ricoveri: il saldo nelle Terapie intensive dice +13, con 45 nuovi ingressi. Salgono anche le presenze nei reparti ordinari (+161). La buona notizia è che per la prima volta si è assistito a un calo dei contagi su base settimanale da inizio luglio, periodo in cui l'epidemia, seppur a ritmi ben diversi rispetto alle precedenti ondate, aveva iniziato a risalire.

In Lombardia ieri sono stati registrati 200 i nuovi casi, con un tasso di positività all'1,9%. Non ci sono stati decessi e il numero delle vittime è fermo a 33.880. Lieve aumento dei pazienti in terapia intensiva (+2 per un totale di 43) e dei ricoverati non in terapia intensiva: 320 (+9). I casi per provincia: 47 in provincia di Milano, 21 dei quali a Milano città, seguita da Brescia con 29 e Varese a 25. Più staccate Mantova a 18, Cremona a 17, Como a 14, Bergamo a 12, Monza e Brianza a 8, Sondrio a 6, Pavia a 4 e Lecco a 1.

Sono stati 470 i nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore in Veneto e due decessi secondo il bollettino regionale. Scendono di 401 gli attuali positivi in cura e isolamento, che sono 12.438. Sale il numero di pazienti (+30) nelle strutture ospedaliere in area non critica, ora a 188, +4 , ora a 51, nelle terapie intensive. Otto morti per Covid in Toscana e altri 537 nuovi positivi (età media 37 anni): lo riferisce la Regione. Il totale delle vittime sale a 6.986 nel territorio regionale. Con i nuovi casi salgono invece a 267.322 (+0,2%) i positivi totali dall'inizio della pandemia. Gli attualmente positivi sono oggi 12.111 (lieve calo, -0,7% su ieri). Tra loro i ricoverati sono 426 (+19 su ieri, +4,7%) di cui 41 in terapia intensiva. In Emilia Romagna si contano 472 nuovi positivi al Covid su oltre 30mila tamponi effettuati (1,5%). Aumentano i guariti (+352). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 54 (+2 rispetto a ieri), 411 quelli negli altri reparti Covid (+10). Si registrano tre decessi. Ancora un leggero aumento dei ricoverati in Umbria, ora 62, due in più di lunedì, otto dei quali nelle terapie intensive. Lo riporta il sito della Regione. Nell'ultimo giorno sono stati registrati 105 nuovi positivi, 72 guariti e una nuova vittima. Oggi in Puglia sono stati effettuati 15.572 test per l'infezione da Covid; accertati 173 casi positivi e un decesso.

Settantadue dei 1.012 tamponi analizzati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale nel bollettino sull'andamento della malattia, che registra anche un lieve aumento del numero dei ricoverati in ospedale, passato da 39 a 42 (ma nessuno è in terapia intensiva). Sono 92 i nuovi casi positivi al Covid in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 78.424. Il bilancio dei pazienti deceduti fa registrare 2 nuove vittime e sale a 2.522. Individuati nelle Marche 120 nuovi casi di Covid (zero decessi), il 7,9% rispetto ai 1.527 tamponi processati nel percorso per le nuove diagnosi. Il totale dei positivi individuati dall'inizio della crisi è salito a 109.235. In Sardegna si registrano oggi 179 ulteriori casi di positività al Covid, oltre a due morti. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 22 (lo stesso numero di ieri), quelli ricoverati in area medica sono 224 (+ 27 rispetto a ieri). Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 7.851 test e tamponi sono state riscontrate 99 positività al Covid, pari all'1,26%. Non ci sono stati decessi; rimangono 11 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre scendono a 31 (-3) gli ospedalizzati in altri reparti. Sono 531 i nuovi positivi al Covid in Campania, dove sono stati effettuati 19.013 test. Tredici i decessi, di cui 4 nelle ultime 48 ore e 9 in precedenza ma registrati ieri. Dal bollettino emerge che i posti letto di terapia intensiva occupati sono 20 su 656, quelli di degenza 366 su 3.160.

In Israele nelle ultime 24 ore le nuove infezioni sono state 9.831: un numero che si avvicina al record di oltre 10.000 registrato nello scorso gennaio nel pieno della terza ondata. A fronte di 141.472 tamponi, il tasso di morbilità è salito al 6.63%: una percentuale inedita dal febbraio passato e che segna anche 678 malati gravi. Nel complesso - da inizio pandemia - il Paese ha superato il milione di positivi al Covid. Nonostante una prolungata e intensa campagna vaccinale - che ora riguarda la terza dose - allo stato attuale, secondo i dati del ministero c'è ancora oltre un milione di israeliani non vaccinati del tutto, soprattutto nella fascia d'età tra 12 e 39 anni. In Russia sono stati accertati 18.833 nuovi casi e 794 decessi provocati dalla malattia: lo riporta il centro operativo nazionale anti-coronavirus, precisando che a Mosca si sono registrati 1.105 nuovi contagi in un giorno, il minimo dallo scorso marzo. In Messico si sono registrati nelle ultime 24 ore 371 nuovi decessi per il Covid, portando il numero totale di morti a 253.526. Il numero dei nuovi contagiati invece è stato di 6.543, per un totale di 3.231.616 infezioni da inizio pandemia. Con questi numeri, il Messico rimane il Paese con il quarto più alto numero di morti dopo Stati Uniti, Brasile e India. In discesa la curva dei contagi in Brasile: accertati 13.103 nuovi casi di coronavirus, mentre i decessi sono stati 321.