Milano, 6 settembre 2020 - Sono 198 i nuovi positivi registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il dato è quasi dimezzato rispetto a ieri quando i nuovi contagi erano 388 ma va anche letto alla luce del numero dei tamponi. Oggi i tamponi processati sono 12.117, contro i 23.409 di ieri. Da questo confronto emerge che il rapporto tamponi/positivi è sostanzialmente stabile, all'1,63%, sabato l'1,65%. Nel complesso in regione sono 1.707.042 i tamponi effettuati da inizio emergenza Covid-19. In aumento i decessi giornalieri, oggi 3 (ieri uno solo), per un totale di 16.880 morti. Un'attenzione particolare va al fronte ospedaliero. Crescono di 86 i guariti/dimessi (76.794, di cui 1.316 dimessi e 75.478 guariti) ma aumentano di due le terapie intensive (25) e di 3 gli altri ricoveri (248).

I dati delle regioni

Andando alla scansione territoriale dei nuovi casi al primo posto c'è sempre la provincia di Milano, con 86 casi (51 a Milano città). Seguono Brescia (28) e Monza e Brianza (21). A Varese 11 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Nelle altre province incrementi a una sola cifra: +8 a Bergamo e Cremona, + 7 a Mantova. Incremento di 3 a Como e Lecco, di 2 a Sondrio. Un solo nuovo caso giornaliero a Pavia e Lodi.

In Italia 1.297 casi (ma con 30mila tamponi in meno)

In Italia i nuovi casi di positività al coronavirus nelle ultime 24 ore, sono stati 1.297, 389 in meno rispetto ai 1.695 di ieri. E' quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute e della Protezione Civile. Il totale dei casi da inizio pandemia sale, dunque, a 277.634. Nelle ultime 24 ore sono otto le persone decedute (ieri erano 16), che portano il totale delle vittime in Italia a 35.542. Il totale dei dimessi/guariti è di 210.015 (+405), mentre il totale degli attuali positivi è di 32.078 (+884). Attualmente sono 1.683 i ricoverati con sintomi, di questi 133 si trovano in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare si trovano 30.262 persone.

Le regioni più colpite

Le regioni dove è stato rilevato il numero maggiore di nuovi casi sono Lombardia (198 con 12.117 tamponi, il numero più alto a livello nazionale), Veneto (179 con 9.465 tamponi), Emilia Romagna (124 con 10.232 tamponi), Lazio e Campania (122 rispettivamente 10.786 e 5427 tamponi). La Valle D'Aosta è l'unica regione dove non sono stati rilevati nuovi casi nelle ultime 24 ore. A livello di terapie intensive al primo posto per ricoveri la Lombardia (25), seguita da Emilia-Romagna (14), Sicilia (13), Veneto (12) e Lazio (10). Per gli altri ricoveri al primo posto Lazio (355), seconda la Lombardia (238), poi la Campania (221) e la Puglia (155). (Tutti i dati regione per regione / TABELLA)