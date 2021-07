Il nuovo decreto Covid per estendere il Green pass a scuola e trasporti arriverà sul tavolo del governo settimana prossima, intanto c'è da registrare il via libera dell'Aifa per la somministrazione del vaccino anche alla fascia 12-17 anni, oltre all'annuncio del ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, sul ritorno nelle classi a partire da settembre. Il momento in Italia resta delicato, la variante Delta continua a fare paura e nessuno ha intenzione di abbassare la guardia nella lotta alla pandemia. Ieri in Italia i nuovi casi registrati sono stati 4.522 contagi, oltre a 24 decessi, con un tasso di positività che si è attestato all'1,9%.

Vaccini 12-17enni, via libera del Cts a Moderna per i ragazzi

Ieri in Italia si sono registrati 4.522 nuovi contagi, che hanno portato il totale da inizio pandemia alla cifra di 4.325.046. Mentre con i 24 decessi accertati, la terribile conta delle vittime è salita a 127.995. Il totale dei dimessi-guariti è di 4.126.741 persone, con un incremento di 2.418 rispetto alle 24 ore precedento. Oltre 70mila gli attualmente positivi. Il Veneto è stata la regione più colpita con 804 casi (314 però dei mesi scorsi), seguita dalla Lombardia (641).

In Lombardia ieri sono stati 641 i nuovi casi Covid, con un tasso di positività dell'1,7%. Ricoverate in terapia intensiva 29 persone (+1) e 180 (+29) negli altri reparti. Un nuovo decesso che porta il totale a 33.818. Qesti i casi per provincia, con Lecco e Sondrio a quota zero: nel Milanese 208 casi di cui 108 nel capoluogo; Bergamo: 45; Brescia: 51; Como: 51; Cremona: 31; Lecco: 0; Lodi: 14; Mantova: 45; Monza e Brianza: 10; Pavia: 32; Sondrio: 0; Varese: 123.

In Valle d'Aosta 8 nuovi positivi, il totale sale a 11.751 da inizio pandemia, secondo i dati del bollettino regionale. I positivi attuali sono 51, di cui uno solo ricoverato non in terapia intensiva, mentre gli altri 50 sono in isolamento domiciliare. Il totale dei decessi è stabile a 473. Sono 544 i nuovi contagi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore. Nessun nuovo decesso rispetto a ieri. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il numero degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 434.171, quello delle vittime è fermo a 11.634. I ricoveri nei reparti non critici degli ospedali sono 175 (+1), mentre scende di un'unità (sono 19) il numero dei malati nelle terapie intensive. È di 661 nuovi positivi (età media 32 anni, il 70% ha meno di 39 anni; l'1% sopra gli 80 anni) e di altri 2 morti il rilevamento Covid in Toscana delle ultime 24 ore. In Umbria più nuovi positivi al Covid emersi, 143 contro i 114 di martedì, e un ulteriore ricoverato in ospedale, 15 in totale, due dei quali (dato stabile) in terapia intensiva: è il quadro che emerge dai dati aggiornati sul sito della Regione. Rimane stabile a 1.424 il dato dei morti dall'inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati individuati nelle Marche 162 nuovi casi di Covid, il 10% rispetto ai 1.616 tamponi processati nel percorso per le nuove diagnosi. Rispetto al giorno precedente sono cresciuti sia il rapporto positivi-test effettuati (ieri era stato del 4,1%, con 67 casi su 1.648 tamponi) sia il tasso di incidenza su 100mila abitanti, passato in un giorno da 39,42 a 45,35. Sono 141 i casi di Covid registrati oggi in

Abruzzo: il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2.514. Oggi in Puglia sono stati registrati 12.494 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati accertati 163 casi positivi. Un decesso in provincia di Foggia. In Basilicata sono 15 i nuovi casi di contagio su un totale di 360 tamponi molecolari e non si registrano decessi.

Nel Lazio, su oltre 13mila tamponi e oltre 18mila antigenici, per un totale di oltre 31mila test, si registrano 772 nuovi casi positivi e 2 decessi. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 5,8% ma se si considerano anche gli antigenici la percentuale scende all'2,4%. Salgono a 61mila i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento sono stati rilevati 403 nuovi contagi, ma nessun decesso (1.498 in totale). In leggero calo i ricoveri ospedalieri in area medica, 69 (-1 rispetto al report precedente), mentre sono 9 i pazienti in terapia intensiva, con un nuovo ingresso. In Emilia Romagna dall'inizio dell'epidemia da coronavirus si sono registrati 392.602 casi di positività, 419 in più rispetto a ieri, su un totale di 21.489 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi è dello 1,9%: due i decessi registrati. Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, su 6.182 test e tamponi sono state riscontrate 75 nuove positività, pari all'1,21%. Nella giornata odierna si registra un decesso. Le persone risultate positive al coronavirus in Calabria sono 70.542, 145 in più rispetto a ieri. L'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 150 nuovi casi di persone risultate positive al Covid (zero i decessi). In Campania si registrano 345 nuovo contagi, resta stabile il conto delle vittime.

Covid, contagi e morti in aumento nel mondo. Ma l'Europa "tiene"

In Russia nelle ultime 24 ore sono stati accertati 22.420 nuovi casi di Covid-19 e 798 decessi provocati dalla malattia: lo riferisce il centro operativo nazionale anti-coronavirus, ripreso dall'agenzia Tass, secondo la quale i nuovi contagi sono sotto quota 23.000 in un giorno per la prima volta dal 30 giugno. Il Brasile ha registrato ulteriori 1.333 decessi e 41.411 contagi, portando il numero totale di decessi e contagi rispettivamente a 551.835 e 19.749.073. I numeri mantengono il gigante sudamericano come il secondo Paese al mondo con più vittime causate dal coronavirus, dietro solo agli Stati Uniti (611.254), e il terzo con più contagi. Usa (34.577.203) e India (31.440.951) guidano la classifica mondiale. In Australia, l'area metropolitana di Sidney resterà in lockdown per altre quattro settimane, fino almeno al 28 agosto. Lo ha annunciato la premier del New South Wales, Gladys Berejiklian, dopo che si sono registrati altri 177 casi e un decesso e la curva dei contagi non accenna a diminuire nonostante le misure restrittive.

Continuano a salire in Israele i contagi di coronavirus. Nelle ultime 24 ore - informa il ministero della sanità - si sono avuti 2.260 nuovi casi su circa 96mila tamponi, con un tasso di positività del 2,8 per cento. In crescita anche il numero dei malati gravi che sono saliti a 153. Con 3.177 nuovi casi di Covid-19 confermati, per il secondo giorno consecutivo Tokyo registra un record di contagi a causa della diffusione della variante Delta. Lo riferisce l'agenzia di stampa Kyodo, precisando che nella città sede delle Olimpiadi sta aumentando la pressione sugli ospedali. "In Germania è iniziata la quarta ondata". Lo ha detto Lothar Wieler, il presidente dell'istituto di salute pubblica tedesco, Robert Koch institut, in una video-conferenza con Il ministro a capo dell'Ufficio di Cancelleria Helge Braun e i responsabili delle Cancellerie dei 16 Laender tedeschi. Ma una decisione su come procedere in futuro sarà presa solo il 10 agosto, quando si terrà la prossima conferenza tra la cancelliera Angela Merkel e i ministri-presidenti dei Laender per decidere le nuove misure da prendere.