Green pass, stato d'emergenza, colori delle regioni: questi sono i temi principali contenuti nel nuovo decreto emesso dal Governo. Nel frattempo l'Italia si prepara a cambiare colore di nuovo: dal 13 settembre alcune regioni potrebbero cambiare colore.

Da spettro agitato in caso di mancato rispetto delle norme anticovid a realtà: la terza dose di vaccino contro il coronavirus sarà obbligatoria sin da subito per tre categorie: i soggetti immunodepressi, gli anziani e gli operatori sanitari. Quando si cominca? Il Governo ha già un'idea precisa.

ABRUZZO - Sono 123 (di età compresa tra 1 e 90 anni) i nuovi casi positivi al Sars-cov2 registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 79785. Nel totale è stato inserito anche un caso risalente alle scorse settimane e precedentemente non segnalato. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2534. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 75061 dimessi/guariti (+98 rispetto a ieri). Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità. Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 2.190 (+26 rispetto a ieri),

ALTO ADIGE - In Alto Adige i nuovi casi di Covid-19 sfiorano quota 100. Nella giornata di ieri i nuovi casi emersi sono stati 97 su 5.660 tamponi processati. Non vengono registrati nuovi decessi per un totale che resta di 1.187 vittime complessive dall'11 marzo 2020, data del primo decesso riconducibile al coronavirus in provincia di Bolzano. Restano per il secondo giorno consecutivo stabili i ricoveri in ospedale di pazienti covid che sono 31 complessivi, 7 di essi si trovano in terapia intensiva.

BASILICATA - Quarantaquattro degli 814 tamponi molecolari esaminati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi al Sars-cov2. Ieri sono stati registrati anche due decessi, uno di una persona residente in regione (il totale delle vittime lucane dall'inizio della pandemia è di 580). Inoltre sono state registrate altre 54 guarigioni, 49 di persone residenti in Basilicata (in totale 26.619). Le persone ricoverate con il covid-19 negli ospedali lucani sono 49, quattro in terapia intensiva.

CAMPANIA - Sono 634 i nuovi positivi al Sars-cov2 in Campania, dove sono stati effettuati 22.376 test. Sette i decessi. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 23 su 656, quelli di degenza 353 su 3.160.

EMILIA ROMAGNA - Dall'inizio della pandemia, in Emilia-Romagna si sono registrati 415.783 casi di positività, 337 in più rispetto a ieri, su un totale di 29.057 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (1,2%). Complessivamente, tra i nuovi positivi 120 erano già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone, 168 sono stati individuati all'interno di focolai già noti.

L'età media dei nuovi positivi di oggi è 39,2 anni. Si registrano 8 decessi: 2 a Parma (entrambi uomini, rispettivamente di 89 e 98 anni), 3 in provincia di Reggio Emilia (una donna di 82 anni e 2 uomini, rispettivamente di 91 e 92 anni), 1 a Bologna (un uomo di 87 anni), 1 a Forlì (una donna di 78 anni) e 1 a Rimini (una donna di 66 anni). In totale, dall'inizio dell'epidemia, i decessi in regione sono stati 13.396.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.528 tamponi molecolari sono stati rilevati 218 nuovi contagi (tra cui 7 migranti/richiedenti asilo, 6 nell'area triestina e uno in quella udinese) con una percentuale di positività del 3,94%. Sono inoltre 3.981 i test rapidi antigenici eseguiti dai quali sono stati rilevati 22 casi (0,55%). Nella giornata odierna si registra il decesso di un uomo di 89 anni di Nimis, ricoverato all'ospedale di Udine. Scendono a 12 le persone ricoverate in terapia intensiva e sono 51 gli ospedalizzati in altri reparti.

PUGLIA - Sono 243 i nuovi casi di contagio da coronavirus accertati in Puglia nelle ultime ore. Si tratta dell'1,59% dei 15.241 test processati. La gran parte dei nuovi positivi è stato scoperto in provincia di Bari in cui si contano 94 malati covid in più rispetto a ieri. Seguono le province di Lecce con 60 casi, Bat con 49, Brindisi e Foggia con 16 ciascuna e Taranto con 10. Al totale vanno sottratti due casi

riclassificati e attribuiti. Gli attualmente positivi sono 3.978 di cui 213 ricoverati in area non critica covid e 26 in Terapia intensiva (5 in meno rispetto a ieri). Le vittime dell'infezione da coronavirus sono 5 mentre il numero complessivo dei guariti da inizio pandemia a oggi è pari a 254.555: 355 in più rispetto a ieri.

SARDEGNA - Sono 218 i nuovi casi di coronavirus in Sardegna, su 3.811 persone testate e 12.730 test processati, tra molecolari e antigenici. Si registrano due decessi, un uomo di 77 anni residente nella Città Metropolitana di Cagliari e uno di 85, residente nella provincia del Sud Sardegna. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 28 (2 in meno rispetto a ieri), 226 (6 in meno rispetto a ieri) in area medica. In isolamento domiciliare ci sono 5.736 persone (-293 rispetto a ieri)

TOSCANA - In Toscana sono 408 i nuovi casi di coronavirus su 17.786 test. Nelle ultime 24 ore risultano effettuati 9.331 tamponi molecolari e8.455 antigenici rapidi. Il tasso dei nuovi positivi raggiunge il 2,29% in relazione al totale dei test e il 6,9% in rapporto alle prime diagnosi. Rispetto a sette giorni fa si conferma l'andamento discendente della diffusione della virus. Mercoledì scorso i casi registrati erano stati 538 su 15.991 test con un tasso di positività, rispettivamente, del 3,36 e dell'8%.

TRENTINO - Più di 3.500 tamponi analizzati, oltre 700.000 vaccinazioni, 41 nuovi contagi, 39 guarigioni, lieve crescita dei ricoverati in ospedale. Sono i dati salienti del bollettino odierno dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari che conferma, anche oggi, l'assenza di decessi da Covid-19 in Trentino. I nuovi positivi al molecolare sono 7, individuati tramite 485 tamponi analizzati ieri, confermate anche 7 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi sono stati ben 3.159, dei quali 34 sono risultati positivi. Ci sono 11 bambini o ragazzi fra i nuovi casi (1 tra 0-2 anni, 3 tra 6-10 anni, 1 tra 11-13 anni e 6 tra 14-19 anni) e 10 nelle classi più anziane (4 hanno tra 60-69 anni, 2 tra 70-79 anni e 4 di 80 e più anni). I pazienti ricoverati in ospedale sono 19, per fortuna nessuno in rianimazione

VALLE D'AOSTA - In Valle d'Aosta 5 nuovi positivi, il totale sale di 12.049 da inizio pandemia, secondo i dati del bollettino regionale. I positivi attuali sono 99. Tra questi nessuno in terapia intensiva e uno ricoverato. Il totale dei decessi è stabile a 473.

VENETO - Risale a +705 nuovi casi in 24 ore la curva dei contagi da in Veneto, con il totale che arriva a 459.755 malati. Lo rileva il bollettino regionale, che segnala due decessi, per un totale di 11.706 da inizio pandemia. L'incidenza dei casi sui tamponi è dell'1,55%, per 15.325 test molecolari e 29.888 antigenici. Gli attuali positivi continuano a crescere e sono 13.162 (+95). Stabile la situazione clinica, con 244 ricoverati in area non critica (+2) e 53 (-1) in terapia intensiva.