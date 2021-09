Arrivano addirittura a 41 le persone indagate a Milano dopo la violenta protesta no vax e no green pass di sabato, dove il corteo non autorizzato ha sfondato il cordone di polizia e carabinieri , irrompendo in piazza Duomo al grido di "Libertà, libertà". A surriscaldare gli animi è l'avvicinarsi del 15 ottobre, data in cui il green pass diventerà obbligatorio per accedere ai luoghi di lavoro, sia nella pubblica amministrazione sia nel settore privato. Molti lavoratori ne sono infatti ancora sprovvisti in quanto non vaccinati. Si tratta di una minoranza, ma comuqnue consistente in temrinid i numeri assoluti. Intanto, sul fronte della lotta alla pandemia il Cts ha dato il via libera alla terza dose di vaccino per over 80, ospiti della Rsa e sanitari più a rischio. Secondo un report dell'Istituto superiore di Sanità aggiornato al 22 settembre, è 14 volte più elevato il rischio di morte per Covid negli over 80 non vaccinati contro il virus. In Italia gli ultraottentenni sono oltre 4 milioni e mezzo.

I DATI DI OGGI SONO IN AGGIORNAMENTO. IERI sono 3.099 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.525. Sono invece 44 le vittime in un giorno (ieri erano state 50, 130.697 il totale dall'inizio della pandemia). Sono 276.221 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, per un tasso di positività pari all'1,1 %. Sono invece 483 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in aumento di due rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 22 (ieri erano 26). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.435, ovvero 62 meno di ieri. I dimessi e i guariti sonoi 3.385 nelle ultime 24 ore, mentre gli attualmente positivi sono 102.244, con un calo di 330 casi nelle ultime 24 ore.

I DATI DI OGGI SONO IN AGGIORNAMENTO. IERI son stati 304 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia. I morti sono stati 10, per un totale dall'inizio della pandemia di 34.022 deceduti. I tamponi effettuati, secondo i dati diffusi dalla Protezione civile, sono stati 54.810. Nei reparti di terapia intensiva sono ricoverate 61 persone (318 i ricoverati con sintomi negli altri reparti), cinque in più di ieri. In isolamento domiciliare ci sono 10.413 soggetti mentre i guariti/dimessi dall'inizio dell'emergenza sono 837.549 (+208). Infine, gli attualmente positivi in totale sono 10.853 (+86).

Per quanto riguarda la distribuzione dei nuovi contagi sul territorio, in provincia di Milano sono 110 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Secondo i dati della Protezione civile, a Brescia sono 35, a Varese 7, a Monza Brianza 31, a Como 27, a Bergamo 21, a Pavia 14, a Mantova 7, a Cremona 12, a Lecco 9, a Lodi 11 e a Sondrio 5.

ABRUZZO - Sono otto i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Pochi, come ogni lunedì, i test processati: sono stati analizzati, infatti, 998 tamponi molecolari, lo 0,8% dei quali è risultato positivo. In lieve aumento i ricoveri. Si registrano due decessi: il bilancio delle vittime sale a 2.544.

ALTO ADIGE - In Alto Adige sono 51 i nuovi casi di Covid-19 su 5.712 tamponi processati nella giornata di ieri. Nessun nuovo decesso ma il numero dei decessi è stato corretto a 1.191 perché è stato individuato un soggetto morto causa coronavirus nel gennaio scorso. Stabile il numero di pazienti covid ricoverati in ospedale, 22 nei normali reparti e 10 in terapia intensiva.

BASILICATA - In Basilicata si registrano un nuovo caso di contagio da Sars Cov-2, su un totale di 284 tamponi molecolari, e un decesso per Covid-19. Sono i dati del bollettino regionale della task force riferito alle ultime 24 ore. Un decesso.

CALABRIA - Secondo il bollettino sull'emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 107 i nuovi contagi registrati (su 2.193 tamponi effettuati), +186 guariti e 2 morti (per un totale di 1.398 decessi). Il bollettino, inoltre, registra -81 attualmente positivi, -84 in isolamento, +2 ricoverati e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 13).

CAMPANIA - In Campania 282 nuovi positivi, su 18.048 tamponi, e due deceduti. Sono 18 i posti occupati in terapia intensiva su 656; 259 i ricoverati su 3.160 posti letto degenza.

EMILIA-ROMAGNA - Dall'inizio dell'epidemia da coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 422.652 casi di positività, 340 in più rispetto a ieri, su un totale di 25.931 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell'1,3%. Si registra anche un decesso: a Parma, una

donna di 73 anni.

FRIULI-VENEZIA GIULIA - Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.220 tamponi molecolari sono stati rilevati 13 nuovi contagi con una percentuale di positivita' dell'1,07%. Sono inoltre 881 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 3 casi (0,34 %). Nella giornata odierna non si registrano decessi; calano a 8 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre i pazienti in altri reparti sono 41.

LAZIO - Oggi nel Lazio, su 7.895 tamponi molecolari e 7.944 antigenici per un totale di 15.839 tamponi, si registrano 217 nuovi casi positivi, 4 i decessi, 393 i ricoverati (+1), 59 le terapie intensive (+1) e 379 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 1,3%.

LIGURIA - Sono 89 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.391 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 4.367 tamponi antigenici rapidi. In calo, rispetto a ieri, gli ospedalizzati: sono 64 di cui 8 in Intensiva. Non vengono segnalati decessi.

MARCHE - Nelle Marche 26 nuovi casi di 'Covid-19', il 4,9% rispetto ai soli 532 tamponi processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi (ieri il rapporto era stato del 3,8%, con 79 casi su 2.089 tamponi); il tasso di incidenza cumulativo su 100 mila abitanti e' leggermente cresciuto a 34,10 (ieri era a 34,03). Lo si apprende dal bollettino quotidiano del Servizio sanitario regionale. Il totale dei positivi individuati dall'inizio della crisi e' salito a 113.643.

PIEMONTE - Resta anche oggi invariato il numero di ricoverati Covid in terapia intensiva negli ospedali del Piemonte, sempre 23, mentre sale leggermente il dato negli

altri reparti: +6, totale dei pazienti 199. Il bollettino dell'Unità di crisi della Regione riporta oggi anche 146 nuovi casi di positività, lo 0,8% sui 19.072 tamponi diagnostici processati (15.265 antigenici). C'è stato un decesso, registrato oggi ma relativo a giorni precedenti, il totale dei morti in Piemonte da inizio pandemia è ora di 11.756, Le persone in isolamento domiciliare sono 3.572, i nuovi guariti 172.

PUGLIA - Lo 0,9% dei 6.284 test processati in Puglia per accertare l'infezione da coronavirus ha dato esito positivo. Si tratta di 57 nuovi casi di contagio di cui poco meno della metà - ovvero 22 - accertati in provincia di Lecce. Altri 21 contagiati sono stati registrati in provincia di Foggia, 8 nel barese, 4 in provincia di Taranto, due nella Bat mentre un altro riguarda una persona di cui non è nota la provincia di residenza. Sono due le vittime del virus mentre il totale dei guariti è di 258.599 unità.

SARDEGNA - Ci sono due nuovi decessi, in Sardegna, per Coronavirus: un uomo di 63 anni, della Provincia di Sassari, e un 82enne della Città metropolitana di Cagliari. I nuovi casi di positività sono 21 su 913 persone testate e 1.142 tamponi processati, tra molecolari e antigenici. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 15 (2 in meno di ieri), 143 (-3) in area medica. In isolamento domiciliare ci sono 239 persone, 74 in meno di ieri.

SICILIA - Sono 422 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, nelle ultime 24 ore (ieri 424), a fronte di 10.771 tamponi effettuati, su un totale di 6.224.820 da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati tre decessi (ieri 13) che portano il totale delle vittime sull'isola a 6.785

TOSCANA - In Toscana 164 nuovi casi di Coronavirus, su 5.139 tamponi molecolari e 2.907 antigenici rapidi, sei morti e 238 guariti. Lo riporta il bollettino giornaliero trasmesso dalla Regione alla Protezione civile nazionale. Nelle ultime 24 ore il tasso dei positivi è del 2% sul totale dei test e del 5,2% in relazione alle nuove diagnosi. Dati in sensibile miglioramento rispetto a sette giorni fa.

VAL D'AOSTA - Non si registra nessun nuovo caso di Coronavirus in Valle d'Aosta nelle ultime 24 ore, il totale dei contagiati resta a 12.110 dall'inizio della pandemia. Resta fermo a 474 il numero dei morti, mentre c'e' un nuovo guariti. Gli attuali positivi sono 63, 60 dei quali in isolamento domiciliare e 3 ricoverati all'ospedale Parini di Aosta.

VENETO - Numeri in leggero rialzo per il contagio da Covid in Veneto nella ultime 24 ore: sono 181 i nuovi casi registrati - numero che «sconta» il fine settimana - che portano il totale a 468.124; l'incidenza sui 12.534 tamponi effettuati è dell'1,44%. Il bollettino regionale segnala due vittime, con il totale a 11.760; gli attuali positivi sono 11.345 (+42). Leggero aumento di ricoveri in ospedale, con 253 pazienti in area non critica (+5) e 55 (+1) in terapia intensiva.