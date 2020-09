Milano, 18 settembre 2020 - Dei 224 nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, 81 sono nella provincia Milano, di cui 47 nella città capoluogo. Un dato in diminuzione per la provincia, dove ieri in nuovi positivi erano 87, mentre aumenta in città (ieri +42)

Tra le altre province lombarde il maggior numero di contagi si registra oggi nel Pavese, con 32 nuovi casi. Mentre Brescia e Bergamo ne hanno rispettivamente 22 e 15, a Monza +17. A Varese ci sono 15 positivi, a Mantova 11, a Como 7, a Cremona 5, a Lecco e Lodi ci sono 4 nuovi casi. Sondrio registra un solo nuovo caso dopo aver fatto segnare ieri zero contagi.