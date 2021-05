Milano, 4 maggio 2021 - Coprifuoco e variante indiana. Di questo soprattutto si è parlato oggi in consiglio regionale con due mozioni approvate per chiedere al governo una retromarcia, da un lato, e maggiori informazioni, dall'altro. Partiamo dal tema del coprifuoco tuttora in vigore dalle 22 alle 5 malgrado il pressing di ristoratori supportati da varie forze politiche del centrodestra per allentarlo, facendo scattare il divieto almeno alle 23. La mozione votata al Pirellone chiede di più: l'abolizione del coprifuoco serale in Lombardia.

Coprifuoco

La mozione avanzata da Fratelli d'Italia con Franco Lucente primo firmatario e sottoscritta da tutti i capigruppo del centrodestra impegna giunta e presidente regionale ad attivarsi attraverso la Conferenza Stato-Regioni, e ogni canale istituzionale, per l'eliminazione del coprifuoco per "ripristinare una normalita' senza rischi, senza limitazioni e al ritorno delle liberta' personali sancite dalla Costituzione". Il documento evidenzia come il coprifuoco serale "si e' dimostrato palesemente inefficace come misura di contenimento del contagio, che la misura risale all'autunno dell'anno scorso e oggi appare desueta e inutile", che la campagna vaccinale "sta procedendo a ritmo serrato" e che bisogna dare fiducia ai cittadini, che non possono essere penalizzati e trattati con paternalismo". Il documento ha avuto il via libera con 40 voti favorevoli, 15 contrari. Il Movimento 5 Stelle non ha partecipato al voto ad eccezione del consigliere Piccirillo che si e' astenuto.

Nel merito è intervenuto anche il vicecapogruppo del Carroccio Andrea Monti: "La pandemia che ha travolto il nostro Paese, costringendoci a modificare il nostro stile di vita e a fare pesanti sacrifici, sta venendo finalmente sconfitta, grazie alla campagna vaccinale che stiamo portando avanti in Lombardia con ottimi risultati. Questo non deve certo farci abbassare la guardia, ma e' anche giusto, oltre che doveroso, lavorare per un progressivo ritorno alla normalita', osservando l'andamento epidemiologico e agendo di conseguenza. Il ritorno alla normalita', rispettando le norme di sicurezza, e' quello che chiediamo come Lega ed e' quello che vogliono i cittadini lombardi e italiani".

Variante

Inoltre, il Pirellone ha approvato all'unanimità una mozione per impegnare la Giunta a chiedere al governo la massima condivisione dei dati sui passeggeri provenienti da India, Bangladesh e Sri Lanka nell'ultimo mese. "L'emergenza sanitaria in corso in quella parte del mondo e i casi di positività registrati in gran numero sia a Roma sia a Orio impongono la massima trasparenza alle regioni per consentire la più rigorosa tracciabiiltà", ha detto Viviana Beccalossi (gruppo misto) firmataria del documento "Il governo - aggiunge - deve sollecitare anche la collaborazione con gli altri Paesi europei, perchè è inutile mettere in quarantena coloro che sono arrivati con i pochi voli diretti dall'India se nelle scorse settimane sono rientrati in Lombardia altri residenti, transitando da voli provenienti da altre città estere. Il dramma di una pandemia fuori controllo da quel Continente ci impone la massima sorveglianza, che si tratti di variante indiana o meno".