Treviso - Un 43enne ha seminato il panico in autostrada. L'uomo, straniero ma residente da tempo in provincia di Bergamo, ha percorso ben 30 chilometri in contromano lungo l'A27 in provincia di Treviso, nella tratta tra il casello di Conegliano e quello di Vittorio Veneto, dove è stato fermato dalla polizia stradale.

L'automobilista la notte scorsa si trovava nel Bellunese per lavoro, quando si è reso protagonista del pericoloso episodio. Il suo tasso alcolico è risultato ben oltre il limite consentito (0,5 grammi per litro). Per lui è scattata la denuncia a piede libero: sospesa la patente, rischia anche una multa fino a 11 mila euro. Sequestrata anche l'auto.