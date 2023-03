Autovelox accesi nel fine settimana: ecco le strade lombarde dove fare attenzione

Controlli della stradale

Milano, 10 marzo 2023 – Il fine settimana che sta per iniziare, con le sue temperature primaverili, spinge a gite fuori porta. Sempre, però, con un’attenzione particolare alla sicurezza in auto, specie per quanto riguarda la velocità. Ecco dunque dove si concentreranno i controlli della Polizia Stradale lungo le strade della Lombardia. Autovelox mobili accesi lungo la statale 36 ma anche:

Oggi 10 marzo

Strada Provinciale SP / 142 Boltiere - Pontirolo - Treviglio BG

Strada Comunale SC /Via Catalani- Giussano MB

Domani 11 marzo