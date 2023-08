Contestato l’arrivo dei rifugiati Il no del sindaco (come Salvini)

Romano di Lombardia, nella Bergamasca, affronta tensioni per l’arrivo di una trentina di richiedenti asilo all’ex hotel La Rocca, struttura privata gestita da una cooperativa che ha partecipato ai bandi della Prefettura: già dal 2016 al 2019 il Comune aveva accolto in una palestra alcuni immigrati, con contestazioni organizzate dalla Lega e culminate con l’arrivo di Matteo Salvini. Ad accendere la protesta questa volta è il sindaco di centrosinistra Sebastian Nicoli (foto), non tanto per l’arrivo dei profughi, quanto per le modalità. "Ancora una volta Romano si ritrova a dover affrontare un’emergenza calata dall’alto – accusa il primo cittadino –. Questa volta, rispetto al 2016, la situazione è ancora più paradossale perché il governo di centrodestra aveva promesso di porre fine agli sbarchi. La Prefettura mi ha avvisato informalmente dell’arrivo di richiedenti asilo. Non mi è stato comunicato il numero delle persone. In provincia ci sono 242 Comuni, ma sono sempre gli stessi a subire".