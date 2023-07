Concorezzo, scavalca una recinzione per recuperare il pallone e rimane infilzato: ferito un 14enne

Concorezzo (Monza), 3 luglio 2023 - E' rimasto infilzato nella recinzione della biblioteca, paura per un 14enne di Concorezzo che si è ferito mentre cercava di recuperare il pallone.

E' successo ieri sera alle 22, il ragazzino insieme ad alcuni amici era impegnato in una partitella quando la palla è finita oltre la cancellata. Lui non ci ha pensato un attimo si è arrampicato, ma ha perso l'equilibrio e uno spuntone gli si è conficcato nella spalla destra.

Il 118 l'ha trasportato in ospedale, al San Gerardo di Monza, in codice rosso, ma per fortuna le sue condizioni sono migliorate e poco fa è stato dimesso. Sulla dinamica dell'incidente sono al lavoro i carabinieri di Vimercate.