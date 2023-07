Concerto Bruce Springsteen a Monza, previsti 10 treni speciali: come acquistare il biglietto e quanto costa

Monza, 13 luglio 2023 - Non saranno né il recente "Tucson Train" né il disperato convoglio di "Downbound Train" dei tempi di "Born in the Usa", ma molto più comode corse speciali che collegheranno Monza a Milano fino a tarda ora, per favorire il deflusso dei fan del Boss. Ci saranno anche 10 treni straordinari, appositamente messi sui binari, per il concerto che Bruce Springsteen terrà con la E Street Band martedì 25 all'Autodromo, nell'area del prato della Gerascia. La novità è stata annunciata stamattina dal Comune, a completamento del piano della mobilità predisposto in vista dello show del Boss da Monza Mobilità in collaborazione con il municipio, con Trenord e con Barley Arts, organizzatore dell'evento.

Per gestire l'invasione dei 70mila spettatori attesi sarà potenziato il servizio ferroviario tra il capoluogo brianzolo e Milano. Per raggiungere il Parco per il concerto si potranno utilizzare i normali treni regionali, con le consuete corse: dalla stazione monzese ci saranno poi dei bus-navetta fino all'Autodromo. Al termine dello spettacolo, invece, per consentire un deflusso senza problemi agli spettatori saranno istituiti 10 treni straordinari che partiranno da Monza Fs e arriveranno a Milano Porta Garibaldi, con fermate intermedie a Sesto San Giovanni e Milano Greco Pirelli.

Per viaggiare su una di queste corse straordinarie occorrerà acquistare sul sito internet di Trenord il biglietto dedicato all'evento: il ticket costerà 10 euro e comprenderà il viaggio di andata su un treno del normale orario ferroviario, gli spostamenti tra la stazione e il Parco sulla navetta nera e il ritorno a Milano con uno dei convogli speciali. L'ultima navetta partirà dall'Autodromo verso Monza Fs alle 2, l'ultimo treno straordinario lascerà la banchina monzese alle 3.

Per chi preferirà arrivare a Monza in auto sono stati approntati 10mila parcheggi suddivisi in 11 aree della città e dei Comuni vicini al Parco, ossia Vedano e Biassono. Previsti posti dedicati per camper, bus e moto. Il posteggio di viale Stucchi, più lontano dall'Autodromo, sarà collegato al Parco con un bus-navetta. I biglietti per i parcheggi e per le navette possono essere acquistati già oggi sul sito di Monza Mobilità.