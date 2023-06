Como, il Sinigaglia rinasce grazie ai miliardari indonesiani Suwarso

Inaugurato nel 1927, lo stadio Sinigaglia fu definito "il più bello del mondo" da Gianni Brera, uno che ci calcio se ne intendeva e dell’arena di Como apprezzava la vicinanza con l’omonimo lago più dell’architettura razionalista. Ora anche il glorioso Sinigaglia ha più di un acciacco. E la posizione, tanto suggestiva quanto impattante lungo la passeggiata di una delle città più turistiche della Lombardia, rischia di trasformare lo stadio in un ostacolo. Nell’inverno scorso era stato necessario sospendere le iniziative natalizie e i mercatini, in città e a Cernobbio, per una partita delicata dal punto di vista del tifo. Non solo: ogni volta che si gioca al Sinigaglia mezza città rimane bloccata nel traffico.

Il Calcio Como, la società che ha in gestione dal Comune la struttura, è in serie B e non nasconde ambizioni da massima serie. L’ipotesi di un nuovo impianto nella piana di Lazzago, suggerita da più parti, è tramontata. Il club ha tutt’altri piani: vuole rimettere a nuovo lo stadio Sinigaglia d’intesa con l’amministrazione Rapinese. Per questo si è rivolto a tre studi di progettazione internazionali: Elevate, Legends e Img Stadia si sono già occupati del restyling della Cruijff Arena di Amsterdam, dei nuovi stadi di Tottenham ed Everton, e della ristrutturazione del Bernabeu. Per il Como la famiglia Suwarso, dinastia di miliardari indonesiani, ha in mente una struttura più piccola: si parla di un’arena da 15mila posti.

Roberto Canali