Milano, 6 settembre 2020 - Quattro gradi in più a Cremona. Più di due nel Milanese e nella Bassa. In 40 anni, la temperatura media di agosto è aumentata quasi in tutta la Lombardia, anche se qualche differenza si nota confrontando i valori delle stazioni meteorologiche: «L’incremento – analizza Giacomo Gerosa, professore di fisica dell’atmosfera all’Università Cattolica di Brescia – è tanto più accentuato quanto più ci spostiamo nella zona sud della regione, mentre nella fascia pedemontana e nel Lecchese è più contenuto».

Fa più caldo, anche in Lombardia: «Abbiamo in media un grado, un grado e mezzo in più. Un andamento che conferma l’ipotesi di una crescita di 4 gradi e mezzo a fine secolo prevista dai modelli scientifici – sottolinea Gerosa –. E se analizzassimo le temperature medie ad alta quota ci accorgeremmo che il processo di cambiamento climatico è ancora più veloce».

Il motivo – spiega il professore di fisica dell’atmosfera della Cattolica – «è l’alterazione del bilancio energetico a livello planetario che provoca uno scivolamento verso l’alto della temperatura media». A causare quello che i fisici definiscono 'sbilancio energetico' sono le emissioni di CO2 che «impediscono la completa riemissione di energia del pianeta che si è scaldato con la luce solare». Gli altri cambiamenti - spiega il professor Gerosa - sono una conseguenza: «Più aumenta la temperatura, più diminuisce l’umidità relativa (la capacità di asciugare dell’atmosfera, mentre quella assoluta misura l’evaporazione, ndr)».

Un secondo effetto è l’aumento dei temporali: «Negli ultimi anni – sottolinea il docente dell’Università Cattolica – abbiamo assistito a un aumento costante di fenomeni intensi, soprattutto nelle zone a sud della Lombardia, tra Cremonese e Mantovano, e in generale nelle zone interessate dalla crescita delle temperature medie. Il dato relativo al vento invece non è così significativo di un cambiamento climatico in corso come invece quelli relativi all’umidità e ai valori medi delle temperature»