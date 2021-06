Milano - A distanza di un giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino anti Covid Chiara Ferragni attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram torna sulla vaccinazione, dopo alcuni post sui social. "Mi fa ridere che tantissimi complottisti abbiano pensato che io abbia finto di fare il vaccino" ha detto in una storia pubblicata l'imprenditrice digitale, che si è vaccinata ieri, invitando i suoi followers a fare altrettanto. "Siete fuori" ha aggiunto l'influencer di fama mondiale, che ha scritto in sovraimpressione sul video 'Complottisti siete pazzi'.

A scatenare i commenti il fatto che nel video - come ha ricostruito la stessa Ferragni - sembrava che avesse il cerotto su un braccio diverso da quello dell'inoculazione. Un particolare che ha scatenato numerose polemiche da chi metteva in dubbio la veridicità della avvenuta vaccinazione. "Mi fa ridere che tantissimi complottisti abbiano pensato che io abbia finto di fare il vaccino perché nel video sembrava che il cerotto fosse in un braccio diverso'', ha sottolineato Ferragni scrivendo: "Sono senza parole''. ''Io il vaccino l'ho fatto sul braccio sinistro solamente che la telecamera quando la uso frontale come adesso inverte l'immagine. L'ho fatto sul braccio senza il tatuaggio dei leoni (quello destro, ndr)'', ha aggiunto mostrando il braccio tatuato e mettendo quindi fine alle polemiche.

Nessun mistero quindi - ha spiegato solo l'effetto specchio della telecamera frontale del telefonino. Sempre in una storia su Instagram Chiara Ferragni ha condiviso una clip riepilogativa che spiega il meccanismo dello scatto per ribadire ancora il concetto, con la scritta "Tutto chiaro adessso?". L'imprenditrice ha anche aggiornato i suoi 23,7 milioni di follower sul post vaccino: "Mi sento completamente normale" ha detto. Ferragni ha spiegato di aver avuto come unico effetto un lieve indolenzimento del braccio, passato nell'arco di poche ore.

L'imprenditrice e influencer ieri ha condiviso una foto scattata durante la somministrazione della prima dose vaccino: in Lombardia dal 27 maggio sono state aperte le prenotazioni per la fascia dei trentenni e le prime somministrazioni sono iniziate negli scorsi giorni. "Un momento emozionante che mi era sembrato sembrato a lungo lontano ma alla fine è arrivato: ho fatto la mia prima dose di vaccino anti-Covid - ha scritto su Instagram postando la foto dell'inoculazione -. Dopo un anno di isolamento e paura sono così felice di aver fatto questo passo in direzione della normalità. Vacciniamoci tutti". Chiara Ferragni e il marito, il rapper Fedez, sono stati in prima linea nei mesi più duri della pandemia, lanciando una raccolta fondi che ha permesso di creare dei posti letto di terapia intensiva al San Raffaele di Milano. Un impegno che è valso ai Ferragnez l'Ambrogino d'Oro, la massima benemerenza della città di Milano, dove la coppia vive insieme ai due figli Leone e Vittoria.