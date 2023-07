Chi non va in ferie "Quest’anno si compra casa"

BRUGHERIO (Monza)

"Quest’anno non andremo in vacanza". Alberto Cuda, insegnante, ha 55 anni. La moglie Sonia ne ha 45 ed è mamma di 7 figli. "Di solito andavamo a Ischia, dove vivono i miei suoceri – racconta lui –. Ma quest’anno no". "Siamo già una famiglia che deve stare attenta a far quadrare i conti perché siamo in tanti: stavolta non possiamo permettercelo", aggiunge Sonia, casalinga e madre a tempo pieno: "Ero una biotecnologa, poi sono uscita dal giro". Alberto e Sonia si sono conosciuti a Milano 19 anni fa. "Un anno di fidanzamento e ci siamo sposati – raccontano –. È stato tutto veloce, abbiamo capito che la nostra strada era vivere insieme". Oggi sono mamma e papa di sette figli: il più grande ha poco più di 17 anni, il piccolo ne festeggerà 3 a ottobre. Tra loro fratelli di 16,14, 11, 9 e 7 anni.

Come hanno reagito alla notizia che non sarebbero andati in vacanza come la maggior parte dei loro coetanei?

"Sono dispiaciuti, come tutti noi. A Ischia abbiamo creato una rete di amicizie. Dispiace non vederli, non vedere i nonni, non vedere il mare. Ma abbiamo motivato loro la decisione e hanno capito".

Qual è la ragione?

"Siamo in 9, i viaggi sono cari e dobbiamo comprare casa".

Siete in affitto?

"Sì, da sempre. Ma il nuovo proprietario ci ha indotto a dover acquistare. L’affitto era aumentato e trovare un’abitazione con metrature adeguate a 9 persone con i prezzi che chiedono oggi è difficile. Abbiamo scelto di comprare casa, abbiamo fatto il compromesso e siamo in attesa della concessione del mutuo: i soldi per le vacanze quest’anno non c’erano".

È stato l’anno più difficile?

"I rincari alle bollette hanno creato difficoltà. Ma siamo in regola, siamo riusciti a rispettare le scadenze anche grazie ai bonus del Governo".

Come vive una famiglia numerosa negli anni dell’inflazione?

"Rinunciando a quello che non è essenziale. Ma ai nostri figli la pizza con gli amici non manca, tutti fanno sport. Ci sono momenti difficili, come l’avvio della scuola o quando bisogna pagare la rata dello sport: con sacrifici ce l’abbiamo sempre fatta".

Come trascorrerà la vostra estate?

"Al parco, organizzando biciclettate e incontri con i compagni di scuola. I nostri figli sono felici: anche se non fossero stati 7, li avremmo comunque educati a capire cosa conta e cosa è superfluo".

Luca Balzarotti