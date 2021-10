Teulada (Sulcis Iglesiente) - Svolta nella notte nel caso dell'assassinio dello chef Alessio Madeddu, noto al grande pubblico per la sua partecipazione alla trasmissione di Alessandro Borghese 4 Ristoranti. Non c'è stata alcuna spedizione punitiva, tesi che si era fatta strada nelle prime ore successive il delitto. E' stato arrestato un panettiere di Sant'Anna Arresi, un paesino della zona, Angelo Brancasi, originario di Erice in Sicilia. L'uomo avrebbe ammesso davanti agli investigatori le sue responsabilità.

A lui, secondo quanto è stato riferito, i carabinieri sono risaliti attraverso testimonianze e le immagini del sistema di videosorveglianza.

L'arma del delitto, come emerso già ieri, è un'accetta. Il movente sarebbe passionale. Madeddu, il cui corpo è stato trovato davanti al suo ristorante di Porto Budello, il "Sabor è mari", sarebbe stato ucciso perché avrebbe avuto una relazione con la moglie di Brancasi, che lavora nel locale del cuoco e pescatore. Brancasi è stato portato nel carcere di Uta.