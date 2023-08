Cede il parapetto di un balcone: ragazzino precipita dal secondo piano

Sant’Angelo Lodigiano (Lodi), 20 agosto 2023- Cede il parapetto del balcone, un 17enne precipita sull’asfalto e finisce in ospedale.

Spaventoso incidente, in un’abitazione di via Mascagni a Sant’Angelo Lodigiano, intorno alle 21 del 19 agosto 2023. I carabinieri della stazione locale stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto ma, dalle prime informazioni, sembra che abbia ceduto una parte di un balcone e poi ci sia stata la caduta del ragazzino. Questo mentre, nell’immobile, era in corso una festa e ci si stava quindi divertendo.

Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 17 anni residente a Caselle Lurani, che si trovava proprio su quel balcone, con un amico e per cause da chiarire, è precipitato dal secondo piano (vari metri di altezza). Sotto di lui c’era l’asfalto. Il colpo quindi è stato piuttosto rovinoso, tanto da aver bisogno dell’immediato intervento del soccorso sanitario, allertato subito dai presenti.

Il ragazzino è stato quindi presto raggiunto dall’automedica e da un’ambulanza della Croce bianca e accompagnato, per accertamenti e cure, all’ospedale policlinico San Matteo di Pavia. Il ragazzo, che riportava traumi vari, è stato trattenuto nella notte. Gli è stato assegnato un codice giallo, di media gravità, ma per fortuna non dovrebbe correre pericolo di vita. Nel frattempo i militari hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e non lasciare nulla al caso. Sono arrivati in posto anche i vigili del fuoco del distaccamento volontario santangiolino, per mettere in sicurezza l’area interessata dal cedimento. Per fortuna non ci sono stati altri feriti e in quel momento, sotto il parapetto che ha ceduto, non c’era nessuno.

Ora i militari proveranno a chiarire i contorni della vicenda e le eventuali responsabilità. Ma la prima ipotesi è un mero cedimento strutturale. Non sarebbero infatti state segnalate liti, con possibili spinte, all’interno dell’appartamento. Il balcone dovrà quindi essere controllato e ripristinato da una ditta specializzata, così da evitare nuovi pericoli.