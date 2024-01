Cassano d’Adda, Chiesa cristiana e ortodossa si uniscono in una fiaccolata per la pace

Cassano d’Adda (Milano), 18 gennaio 2024 – La comunità cristiana e quella ortodossa rumena si sono unite in una fiaccolata per manifestare la volontà di creare un dialogo costruttivo a difesa della pace. Il maltempo non ha fermato l’iniziativa proposta dalle parrocchie di Cassano d'Adda che hanno invitato i fedeli, e chiunque volesse partecipare, sulla precarietà della pace nel mondo, minata dai numerosi scenari di guerra che sono esplosi negli ultimi tempi.

Tante le persone che hanno aderito all’appuntamento di martedì 17 gennaio in piazza Matteotti, punto di partenza per la fiaccolata. Il corteo ha sfilato per le via cittadine per raggiungere la chiesa di San Dionigi, dove ogni 17 del mese si ricorda con un momento di preghiera il miracolo della guarigione del giovane Francesco Campi, avvenuto proprio nella chiesetta cassanese il 1615.

Don Vittorio Bariselli, parroco di Cassano d’Adda, ha guidato i partecipanti all'iniziativa per la pace e ha voluto al suo fianco padre Traian Stetco, parroco della chiesa ortodossa della città: “Apriamo i cuori ad un mondo di pace e giustizia, percorriamo la strada della concordia partendo dalle piccole cose. Riconsideriamo il dialogo costruttivo di pace riavvicinandoci a coloro che abbiamo allontananto per futili incomprensioni – ha detto don Bariselli ai partecipanti – Apriamoci a quella speranza che unisce tutti i popoli”.

Anche padre Traian Stetco ha lasciato il suo pensiero, invitando alla carità, intesa come dono gratuito al prossimo: “Chi avrebbe mai immaginato che avremmo rivisto, nello scenario internazionale e vicino a noi, guerre, povertà e tristezza. Ciò che ci è chiesto dal Signore è di donare gratuitamente gioia, felicità e tanto amore”.