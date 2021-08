E' stata trovata in casa, riversa a terra, a pochi passi dall'ingresso dell'abitazione. Sul collo piccole ecchimosi che, secondo i primi accertamenti, non sarebbero tali da poter fare pensare a un'aggressione o, comunque, a una morte violenta. Ma quali sono, allora, le cause del decesso di Serena Fasan, farmacista di 37 anni, residente a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, mamma di un bimbo di due anni, trovato addormentato nel suo lettino, molto probabilmente ignaro della tragedia che si era consumata nell'appartamento? E, mistero nel mistero, la morte della professionista ha qualche legame con quella dello zio, Simone Fasan, 55 anni, che poche ore dopo la tragedia, si è ucciso lanciandosi da un viadotto?

I carabinieri del nucleo investigativo trevigiano, incaricati dal magistrato competente di seguire l'indagine, stanno svolgendo tutti gli accertamenti necessari a capire se in qualche modo i due drammi sono collegati. Il corpo di Serena è stato scoperto dal compagno Matteo, rientrato a casa nella serata di mercoledì dopo che il padre della donna, allarmato perché la figlia non aveva risposto a una serie di chiamate sul telefono cellulare, gli aveva chiesto di controllare se Serena stessa bene.

Sul posto sono intervenuti poi i militari dell'Arma, chiamati dal compagno, insieme al pm e al medico legale. Secondo gli investigatori non vi sarebbero elementi tali da far pensare ad un'aggressione, non essendovi segni di difesa sulle braccia della vittima nè altri indizi di colluttazione. Quei piccoli lividi sul collo, che in un primo tempo avevano suggerito l'ipotesi di uno strangolamento, sarebbero invece riconducibili alle energiche manovre di rianimazione praticate dal personale medico negli inutili tentativi di salvare la donna.

Fin qui le analisi sul cadavere della farmacista. Si lavora anche sulla morte dello zio Simone Fasan che, saputo della morte della nipote, ha salito a bordo della sua auto e ha raggiunto un ponte sul torrente Astego, nel territorio comunale di Pieve del Grappa, e si è lanciato nel vuoto. Dai primi rilievi sembra escluso che l'uomo, il quale - a quanto pare - soffriva da anni di crise depressive, si trovasse in luoghi vicini all'abitazione in cui è stato scoperto il corpo di Serena, al momento presunto della morte. E quindi fra i due episodi - come ha ribadito seccamente la famiglia, nonostante qualche sospetto ventilato da alcuni residenti nella cittadina veneta sui social - non ci sarebbe alcun legame, se non quello che le drammatiche notizie riguardanti il decesso della nipote avrebbero potuto fare da detonatore alla tragica scelta di Simone Fasan.

La verità sulla morte di Serena - la pista più battuta, al momento, è quella di un malore - potrebbe giungere dall'autopsia. L'esame sulla salma della farmacista, stimata da tutti a Castelfranco e appartenente a una famiglia nota, dovrebbe essere disposto dal pm competente già oggi.