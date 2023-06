Caselle Lurani: arrestato il ladro dei boschi. Ruba le dosi agli altri pusher per rivenderle in proprio

Caselle Lurani (Lodi), 27 giugno 2023 – Operazione antidroga nel Varesotto, due dei fermati risiedono nel Lodigiano. Nell'ambito di una vasta operazione di polizia giudiziaria, portata avanti dalla polizia di Stato di Varese e che ha visto misure cautelari per 26 indagati, due persone sono state arrestate in provincia di Lodi tra il 26 e il 27 giugno 2023.

Delle 26 misure cautelari emesse dai giudici per le indagini preliminari di Busto Arsizio, Novara e Lodi, 24 sono in carcere, una agli arresti domiciliari e c'è un divieto di dimora in Lombardia e Piemonte.

Un duro colpo nei confronti di un gruppo di persone, originarie del Marocco (eccetto un solo cittadino italiano, che avrebbe avuto mansioni di autista), indagate a vario titolo perché sospettati di aver messo in piedi un traffico di droga segnato anche da numerosi episodi di violenza. Gli si contestano i reati di tortura con uccisione del torturato, tentata estorsione, rapina, detenzione di armi e reati in materia di stupefacenti, in particolare spaccio nelle zone boschive in numerosi punti dislocati nelle province lombarde e piemontesi.

Le diverse misure cautelari sono state eseguite con la collaborazione delle Squadre Mobili di Milano, Novara, Genova, Cremona, Lodi, Piacenza, Pavia nonché con l’ausilio di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Milano. Gli arresti sono stati eseguiti in Lombardia nelle province di Milano, Lodi, Pavia e Cremona, ed anche nelle province di Novara e Piacenza.

Il filone lodigiano

La collaborazione tra le due squadre mobili delle Questure di Varese e Lodi ha permesso di rintracciare e accompagnare, nel carcere Cagnola di Lodi, due dei presunti pusher che risponderanno dell’accusa di spaccio.

Si tratta di marocchini, uno dei quali noto alle forze dell'ordine perché in passato è stato accusato di aver compiuto una rapina, ai danni di uno spacciatore, nel Varesotto. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo, residente a Caselle Lurani, era noto nel campo come il "ladro dei boschi", perché solito recarsi nei luoghi di spaccio e appropriarsi delle sostanze stupefacenti nascoste da altri, per poi rivenderle ad ulteriori gruppi di spacciatori. L’uomo è indagato in concorso con alcuni marocchini, con l’accusa di aver commesso una rapina ai danni di un pusher connazionale. Il blitz era stato compiuto con arma da fuoco in mano.

Il secondo fermato risiede a Borghetto Lodigiano ed è indagato a sua volta per spaccio, ma al dettaglio. Secondo l'accusa, avrebbe rifornito batterie di pusher a Borghetto Lodigiano, Graffignana, Novara e Pavia. L'uomo è stato il primo dei due "lodigiani" a finire in manette. E ora entrambi restano in carcere in attesa di processo e dovranno difendersi dalle accuse davanti al giudice.