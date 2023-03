Gli alunni di Casaletto votano e danno il nome ai loro parchi giochi studiando le donne da Nobel

Il seggio gestito dai bambini

Casaletto Lodigiano (Lodi), 9 marzo 2023-A Casaletto Lodigiano l’intitolazione dei parchi giochi è stata affidata ai bambini. Hanno indicato Rita Levi Montalcini per il parco di viale Vignati e per l’area pubblica di via Roma ha vinto Madre Teresa di Calcutta. E’ la conclusione di un progetto partito a novembre e culminato nella totale gestione, sempre da parte dei piccoli, del seggio elettorale. Il percorso aveva l’obiettivo di valorizzare la figura della donna, nella settimana dell’8 marzo 2023, ma anche di continuare a lavorare sull’educazione civica: ”Qui da noi è stato possibile fare le elezioni a suffragio universale, qualcosa di fondamentale che però, in un terzo del mondo, dove si vieta ancora al genere femminile di votare, non accade- rimarca soddisfatta la sindaca Nathalie Sitzia- Inoltre, l’aver scelto i premi nobel e in particolare figure che non hanno avuto vita facile, ma sono comunque riuscite ad emergere e a cambiare il mondo, significa dare alle nostre bambine modelli preziosi da imitare. Sono state votate persone che non si sono piante addosso, hanno studiato, fatto ricerca e cambiato il mondo”. Ai seggi, interamente gestiti dai bambini “con grande maestria”, rimarca piacevolmente colpita, la sindaca, erano presenti Sitzia, l’assessore Marta Gasparoli all’Ambiente, il vicesindaco, delegato alla scuola, Massimo Rozza, l’impiegata che si occupa del settore scolastico, dell’anagrafe e dell’elettorale, Laura Riboni e Valentina, solerte insegnante di sostegno: ”Li ringrazio tutti per l’impegno profuso, così come la dirigente Pina Pedone che, al termine, ha portato i saluti e le rappresentanti di lista, per Toponomastica femminile Danila Baldo e per Se non ora quando Snoq, Maria Francesco Fasano – continua la prima cittadina -. I bambini sono stati bravissimi, sia nella fase di ascolto che nella preparazione del verbale, timbrando e firmando le schede, per poi ordinarle, preparare le matite e costituire un ufficio elettorale perfetto”. Classe per classe, dalle 9 alle 10, 120 bambini hanno votato tutti. Gli assenti erano 5 e due, a settembre, non erano iscritti alla scuola. “I bambini incaricati alla preparazione dei seggi gli hanno persino fatto i documenti da votante non iscritto alle liste elettorale” ricorda con entusiasmo Sitzia. Il voto è stato espresso in 4 reali cabine elettorali. “Dobbiamo imparare dai bambini, il loro primo voto gli ha fatto provare una grandissima emozione. Hanno potuto scegliere il nome per il loro parchetto, si sono sentiti grandi e tutti conoscevano le donne che stavano votando, cosa che mi ha fatto veramente piacere- insiste-. Abbiamo avuto pochissime schede nulle e bianche, 3 in una scatola e 4 in un’altra. E soprattutto sul lato scientifico, c’è stata una grande lotta. Ha vinto Rita Levi Montalcini, con 56 preferenze, per il parco di viale Vignati e per il parco di via Roma ha vinto Madre Teresa di Calcutta, con 86 voti, però altre due, Dorothy Crowford e Gerty Cori, si sono fatte valere, con 20 e 22 voti” conclude. Alla fine è stata fatta la proclamazione nel giardino della scuola, con bambini e maestre e i bambini facevano il tifo per il nome proposto.