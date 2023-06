"Caro Bruce, ripensaci" Trincea green a Monza

"Caro Bruce Springsteen, sei uno dei green influencer più seguiti al mondo e non perdi occasione per stimolare le persone a cambiare quei comportamenti che danneggiano l’ambiente, il pianeta. Eppure il tuo concerto del 25 luglio a Monza avverrà in un parco di notevole pregio". Citando canzoni come “The river“ gli ambientalisti hanno scritto direttamente al Boss provando a convincerlo ad andare a suonare da un’altra parte. Invano.

L’avevano fatto anche con Ligabue che nel settembre del 2016 arrivò con il suo mega palco sul pratone della Gerascia per un doppio live costato poi un esposto per i "danni irreparabili" agli 8 ettari di verde già compromessi dagli I-Days e prima ancora dal Gods of Metal e Manu Chao. L’esposto è finito in niente, come anche il progetto di trasformare la Gerascia in un’area attrezzata permanente per i “concertoni“. Adesso, però, si riaccendono amplificatori e polemiche. I live di Ferrara e Roma sono passati indenni. Ora tocca a Monza, ultima tappa del tour europeo di Springsteen. Gli organizzatori hanno predisposto un piano di accoglienza in grado di rispettare il Parco. A cominciare dalla distribuzione di posacenere portatili ai 70mila attesi per il Boss. Incompatibile comunque, per quella “nuova sensibilità ambientale“ della città che ha portato a cancellare dall’ex Ippodromo la tradizione dei fuochi di San Giovanni perché "spaventano gli animali del Parco e i fumi danneggiano le piante".

M.Galv.