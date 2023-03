Carabiniere salvò una famiglia da un incendio in abitazione: premiato in Prefettura

La consegna del riconoscimento all'appuntato Marra

Casaletto Lodigiano (Lodi) – Manca il tempo e il carabiniere si “butta nel fuoco” per salvare una famiglia, premiato in Prefettura. Il 23 marzo 2023 il prefetto di Lodi Enrico Roccatagliata, alla presenza del sindaco di Casaletto Lodigiano Nathalie Sitzia, del questore di Lodi Nicolino Pepe, del comandante provinciale dei carabinieri colonnello Alberto Cicognani e del comandante del nucleo di polizia economica della guardia di finanza, tenente colonnello Emanuele Chietera, ha ricevuto l’appuntato scelto dei carabinieri Gerardo Marra.

Il militare è in servizio nella stazione di Lodi Vecchio e ha ricevuto un encomio. E’ stato premiato perché il 25 gennaio 2023 è intervenuto in un’abitazione di Casaletto Lodigiano, dove il fuoco aveva preso improvvisamente il sopravvento e non c’era più tempo di aspettare

E ha messo in salvo una famiglia, con un minorenne, permettendogli di uscire incolumi dalla terribile situazione.

L’encomio recita:” Il suo intuito e la sua prontezza d’azione hanno consentito di mettere in sicurezza un minore, con tutta la famiglia, improvvisamente coinvolta in un incendio nella propria dimora. L’intervento posto in essere, non incosciente, ma supportato da una lucida valutazione della situazione venutasi a creare, è senz’altro meritevole del più ampio apprezzamento”. Tanto l’orgoglio dei presenti nei confronti del coraggioso carabiniere che, alla paura, ha anteposto il desiderio di servire il prossimo.