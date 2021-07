Conto alla rovescia verso la prima fase dell'esodo di agosto. Questo week-end decine di migliaia di italiani si metteranno in viaggio sulla rete autostradale e stradale del Paese, per raggiungere le mete scelte per le loro vacanze, al mare, in montagna o nelle città d'arte. E' il primo week-end del mese tradizionalmente alle ferie. Viabilità Italia, l'organismo multiagenzia presieduto dal direttore del servizio di Polizia stradale, oltre ad aver stilato un piano in cui per ogni giornata da qui a metà settembre vengono indicate le condizioni di traffico previste (oggi, venerdì 30 luglio, si prevedono traffico intenso al mattino e un peggioramento nel pomeriggio, con traffico intenso con possibili criticità al pomeriggio), ha realizzato un elenco dei cantieri allestiti sulla rete autostradale e sulle loro possibili ripercussioni sulla circolazione stradale.

Ecco quali sono le strade coinvolte e il tipo di intervento in corso di realizzazione, zona per zona, fino al 6 settembre 2021 e che il piano Viabilità Italia considera poter avere ricadute "elevate" sul traffico nei giorni e nelle direzioni di esodo.

Nord-Ovest

T1 Traforo del Monte Bianco

Sono in programma lavori alla rampa di accesso al piazzale italiano fino a sabato 14 agosto con ricadute reputate "elevate" nei giorni e nelle direzioni di esodo.

A6 Torino-Savona

In direzione sud sono in corso lavori dal km 93+450 al km 96+400, dal km 97+115 al km 97+600, dal km 106+800 al km 108+050, dal km 110+010 al km 110+750, dal km 112+600 al km 116+700. In direzione nord, invece, interventi dal km 91+100.

A9 Lainate-Como-Chiasso

Attivati cantieri in entrambe le direzioni dal km 36+000 al km 40+000 e dal km 41+000 al km 36+000.

A10 Savona-Ventimiglia (confine francese)

Lavori sono in corso in entrambe le direzioni dal km 61+850 al km 59+500.

Nord-Est

A27 Venezia-Belluno

Operai al lavoro in direzione sud dal km 58+200 al km 53+200.

A23 Udine-Tarvisio tratto Palmanova-Udine

Lavori in direzione sud dal km 58+200 al km 53+200 e in direzione nord dal km 53+000 al km 57+400.

A4 Torino-Trieste tratto Mestre-Trieste

Il cantiere riguarda il percorso fra San Donà di Piave e Alvisopoli in direzione est dal km 451+176 al km 459+776, in direzione ovest dal km 459+776 al km 458+500.

A1 Milano-Napoli Svincolo Firenze Impruneta

Previsti disagi per lavori al km 295+500.

A1 Milano-Napoli

Poco più a sud dello svincolo di Impruneta sono in corso interventi di riqualificazione fra il km 297+800 al km 292+000.

Centro-Sud

A1 Milano-Napoli

Problemi in vista fra Lazio e Abruzzo per i lavori in direzione nord dal km 523+100 al km 526+000 e in direzione sud dal km 525+900 al km 524+500.

Questi, quindi, i cantieri che dovrebbero provocare più disagi. Ma nel piano di Viabilità Italia sono inseriti anche gli interventi che, a giudicare dalle previsioni, potrebbero "fiaccare la resistenza" degli automobilisti solo nelle fasce orarie di punta per quanto riguarda il traffico. La divisione, questa volta, è stata fatta per autostrade.

A1 Milano-Napoli

Carreggiata sinistra dal km 60+700 al km 59+600 lavori in programma fino a martedì 10 agosto; carreggiata sinistra dal km 434+800 al km 433+700 cantieri fino a martedì 31 agosto; carreggiata destra dal km 560+900 al km 561+950 lavori fino a lunedì 6 settembre; carreggiata sinistra dal km 562+500 al km 561+000 lavori fino a lunedì 6 settembre; carreggiata destra dal km 700+900 al km 702+000 lavori fino a lunedì 6 settembre; carreggiata sinistra dal km 702+800 al km 701+800 lavori fino a lunedì 6 settembre; carreggiata destra dal km 712+480 al km 714+000 lavori fino a lunedì 6 settembre; carreggiata sinistra dal km 715+320 al km 713+800 lavori fino a lunedì 6 settembre

A10 Genova-Savona

Carreggiata destra dal km 13+300 al km 15+650 lavori fino a lunedì 6 settembre; carreggiata sinistra dal km 17+400 al km 16+900 lavori fino a lunedì 6 settembre; carreggiata sinistra dal km 19+700 al km 18+800 lavori fino a lunedì 6 settembre.

A 11 Firenze-Pisa Nord

Carreggiata sinistra dal km 69+200 al km 69+500 lavori fino a martedì 31 agosto; carreggiata sinistra dal km 70+500 al km 69+300 lavori fino a martedì 31 agosto.

A12 Roma-Civitavecchia

Carreggiata destra dal km 45+200 al km 49+400 lavori fino a venerdì 6 agosto

A 14 Bologna-Taranto

Carreggiata destra dal km 384+400 al km 385+300 lavori fino a lunedì 6 settembre; carreggiata sinistra dal km 387+400 al km 385+300 lavori fino a lunedì 6 settembre

A 16 Napoli-Canosa

Carreggiata destra dal km 40+350 al km 42+300 lavori fino a lunedì 6 settembre; carreggiata sinistra dal km 43+500 al km 41+700 lavori fino a lunedì 6 settembre; carreggiata destra dal km 44+200 al km 45+600 lavori fino a lunedì 6 settembre; carreggiata sinistra dal km 46+900 al km 44+800 lavori fino a lunedì 6 settembre; carreggiata destra dal km 47+800 al km 49+400 lavori fino a lunedì 6 settembre; carreggiata sinistra dal km 50+300 al km 48+700 lavori fino a lunedì 6 settembre.

A 21

Entrambe le direzioni dal km 42+400 al km 46+000 lavori fino a lunedì 6 settembre; entrambe le direzioni dal km 91+000 al km 97+000 lavori fino a lunedì 6 settembre; entrambe le direzioni dal km 111+000 al km 117+000 lavori fino a lunedì 6 settembre; entrambe le direzioni dal km 153+000 al km 157+200 lavori fino a lunedì 6 settembre; entrambe le direzioni dal km 141+200 al km 145+500 lavori fino a lunedì 6 settembre

A 23

Carreggiata nord dal km 0 al km 0+960 lavori fino a lunedì 6 settembre; carreggiata sud dal km 1+771 al km 0 lavori fino a lunedì 6 settembre; carreggiata sud al km 16+400 al km 15+700 lavori fino a lunedì 6 settembre.

A 24

Entrambe le direzioni dal km 3+300 al km 2+750 lavori da lunedì 2 agosto a martedì 31 agosto; entrambe le direzioni e svincolo di Tornimparte dal km 95+500 al km 96+800 lavori fino a lunedì 6 settembre; entrambe le direzioni dal km 95+500 al 96+800 lavori fino a lunedì 6 settembre; entrambe le direzioni e rampa RM/AQ dello svincolo di Aquila Ovest dal km 99+500 al km 101+500 lavori fino alunedì 6 settembre; rampe di svincolo e corsie di accelerazione e decelerazione lavori fino a lunedì 6 settembre.

A 25

Entrambe le direzioni dal km145+700 in giù lavori fino a domenica 15 agosto.

A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce

Carreggiata sinistra dal km 1+500 al km 0+700 lavori fino a lunedì 6 settembre; carreggiata destra dal km 1+500 al km 13+350 fino a lunedì 6 settembre; carreggiata destra dal km 2+400 al km 3+800 fino a lunedì 6 settembre; carreggiata sinistra dal km 5+200 al km 3+400 fino a lunedì 6 settembre; carreggiata destra dal km 7+300 al km 10+000 fino a lunedì 6 settembre; carreggiata sinistra dal km 8+600 al km 1+500 fino a lunedì 6 settembre, carreggiata sinistra dal km 9+500 al km 8+600 fino a lunedì 6 settembre; carreggiata sinistra dal km 10+00 al km 9+500 fino a lunedì 6 settembre; carreggiata sinistra dal km 15+100 al km 10+000 fino a lunedì 6 settembre; carreggiata destra dal km 19+100 al km 25+000 fino a lunedì 6 settembre; carreggiata destra dal km 22+500 al km 25+000 fino a lunedì 6 settembre; carreggiata sinistra dal km 23+800 al km 22+300 fino a lunedì 6 settembre; carreggiata sinistra dal km 26+100 al km 23+800 fino a lunedì 6 settembre; carreggiata destra dal km 26+800 al km 29+000 fino a lunedì 6 settembre; carreggiata sinistra dal km 28+800 al km 27+200 fino a lunedì 6 settembre; carreggiata destra dal km 29+700 al km 30+600 fino a lunedì 6 settembre; carreggiata sinistra dal km 31+700 al km 30+300 fino a lunedì 6 settembre; carreggiata destra dal km 181+800 al km 186+500 fino a lunedì 6 settembre; carreggiata destra dal km 190+000 al km 192+00 fino a mercoledì 1 settembre; carreggiata sinistra dal km 192+500 al km 189+800 fino a mercoledì 1 settembre.

A 27 Mestre-Belluno

Carreggiata sinistra dal km 79+200 al km 78+500 lavori fino a martedì 31 agosto.

A 28

Carreggiata nord/sud dal km 17+780 al km 19-420 lavori ancora da programmare.

A 32

Carreggiata monte dal km 68+250 al km 71+150 lavori fino a martedì 6 settembre.

A 4

Carreggiata est dal km 485+476 al km 490+500 lavori fino a martedì 6 settembre; carreggiata ovest dal km 491+973 al km 485+476 fino a martedì 6 settembre; carreggiata est dal km 437+000 al km 438+450 fino a martedì 6 settembre; carreggiata est/ovest dal km 291+300 al km 293+000 fino a martedì 6 settembre; carreggiata est/ovest dal km 317+100 al km 318+300 fino a martedì 6 settembre; entrambe le direzioni dal km 121+000 al 125+000 fino a martedì 6 settembre.

A 4 Milano-Brescia

In uscita Cormano km 130+000 lavori da lunedì 9 agosto a domenica 29 agosto; in entrata Sesto San Giovanni km 136+500 da lunedì 9 agosto a domenica 29 agosto.

A 5

Entrambe le direzioni dal km 48+700 al km 50+150 lavori fino a martedì 6 settembre.

A 50

Carreggiata nord su dal km 1+800 al km 2+900 lavori fino a sabato 7 agosto; carreggiata nord/sud sovrappasso La Cornacchia km 6+260 fino a martedì 6 settembre.

A 51

Carreggiata nord/sud svincolo Rubattino km 5+927 lavori in corso fino a revoca; carreggiata nord sottopasso svincolo Cologno Sud km 12+200 fino a martedì 6 settembre; sottopassi via Palmanova e via Padova km 10+500 fino a martedì 6 settembre.

A 7

Carreggiata nord/sud dal km 27+200 al km 26+250 lavori in corso fino a revoca, carreggiata nord dal km 42+500 al km 40+800 fino a revoca; carreggiata nord/sud dal km A+300 al km A+700 fino a revoca.

A 7 Serravalle-Genova

Carreggiata sinistra dal km 91+600 al km 90+600 lavori fino a martedì 6 settembre; in entrata Isola del Cantone km 100+700 fino a martedì 6 settembre; carreggiata sinistra Ronco Scrivia km 106+500 fino a martedì 6 settembre; carreggiata sinistra dal km 109+300 al km 107+300 fino a martedì 6 settembre; carreggiata destra dal km 111+000 al km 111+550 fino a martedì 6 settembre; carreggiata sinistra dal km 120+700 al km 120+100 fino a martedì 6 settembre.

D08 Diramazione Gallarate-Gattico

Carreggiata destra dal km 13+400 al km 15+300 lavori fino a martedì 6 settembre; carreggiata sinistra dal km 15+500 al km 13+400 fino a martedì 6 settembre; carreggiata destra dal km 17+500 al km 18+000 fino a martedì 6 settembre; carreggiata sinistra dal km 19+000 al km 17+850 fino a martedì 6 settembre.

Raccordo A4/5

Carreggiata sud dal km 0+200 al km 0 lavori fino a martedì 6 settembre.

SP 46

Carreggiata nord dal km 6+850 al km 4+250 lavori attualmente in corso fino a revoca.

Nel piano Viabilità Italia, infine, sono inseriti anche i cantieri che dovrebbero provocare un disagio minimo. Ecco le direttrici coinvolte da questi lavori di impatto minore.

Sulla A1 Milano-Napoli sono in corso altri 22 interventi con termine previsto che oscilla fra martedì 10 agosto e martedì 6 settembre; sulla A1 Milano-Napoli Panoramica sono in corso 18 cantieri con termine previsto a martedì 6 settembre; sulla A10 Genova-Savona sono in corso altri 8 interventi con termine previsto a martedì 6 settembre; sulla A12 Genova-Sestri Levante operai all'opera in 9 cantieri con termine previsto a martedì 6 settembre, sulla A12 Roma-Civitavecchia in corso un altro intervento con termine previsto a martedì 6 settembre; sulla A13 Bologna-Padova lavori in 3 tratte fino a martedì 6 settembre; sulla A 14 Bologna-Taranto in corso lavori in altre 22 situazioni; sulla A16 Napoli-Canosa in corso altri 21 cantieri con durata annunciata fino a martedì 6 settembre; sulla A21 in corso 2 interventi a impatto minimo con termine previsto a martedì 6 settembre; sulla A21 Piacenza-Cremona-Brescia in corso lavori in 4 tratte con fine prevista che oscilla fra martedì 10 agosto e martedì 6 settembre; sulla A24 operai all'opera in 15 tratte; sulla A 25 aperti altri 3 interventi con fine prevista fra domenica 1 agosto e domenica 29 agosto.

Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce interventi in altre 10 tratte con fine prevista a martedì 6 settembre; sulla A32 in corso altri 3 interventi con fine annunciata per martedì 6 settembre; sulla A4 Milano-Brescia operai al lavoro in 3 tratte fino a martedì 6 settembre; sulla A5 Quincinetto-Aosta Ovest c'è un cantiere aperto fino a martedì 6 settembre; sulla A5 Aosta-Monte Bianco in corso 7 interventi con termine previsto fra domenica 8 agosto e i mesi autunnali; sulla A51 un intervento in corso fino a revoca; sulla A52 2 cantieri con fine prevista fra martedì 31 agosto e martedì 6 settembre; sulla A57 operai al lavoro per 2 interventi fino a martedì 31 agosto; sulla A7 3 interventi con conclusione giovedì 19 agosto o fino alla revoca dei lavori; sulla A7 Serravalle-Genova 8 cantieri in corso con fine prevista martedì 6 settembre.

Sulla A8 Milano-Varese 3 interventi in corso con fine prevista per martedì 6 settembre; sulla A9 Lainate-Como-Chiasso 3 cantieri in corso fino a martedì 6 settembre; sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico un altro intervento che dovrebbe concludersi martedì 6 settembre; sulla R01 Ramo Verde un cantiere fino a martedì 6 settembre; sul raccordo A4/5 2 interventi con conclusione lunedì 9 agosto e lunedì 13 settembre (quest'ultimo inizierà lunedì 30 agosto); sul raccordo A5-SS27 del Gran San Bernardo sono iniziati il 17 luglio i lavori che si concluderanno il 31 dicembre di quest'anno; sulla SP 46 altri 5 interventi in corso con fine prevista che oscilla fra domenica 4 settembre e martedì 6 settembre; sulla T06 Tangenziale di Bologna un cantiere con fine prevista martedì 6 settembre; sulla T2 2 interventi con fine annunciata per martedì 6 settembre e sul tronco A6 Torino-Savona 4 cantieri con fine prevista per martedì 6 settembre.