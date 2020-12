Milano, 30 dicembre 2020 - Tre cani sono morti in Lombardia in questi giorni. Tutti e tre folgorati da una scarica di energia elettrica scaturita da pozzetti dove passano le utenze dell'energia elettrica. Pozzetti che, a causa delle nevicate, si erano riempiti d'acqua. Quattro gli animali che, mentre stavano passeggiando con i loro proprietari, sono finiti con le zampe nelle pozzanghere o sulla neve che coprivano i pozzetti. L'acqua è un buon conduttore e la scarica è stata improvvisa, letale in tre casi. Il primo caso si è avuto a Bareggio, in via Gallina, di fronte all'ufficio postale lunedì alle 13,30. Il secondo poco dopo a Como Monte Olimpino, in via Bellinzona. Il terzo caso martedì nel tardo pomeriggio a Cesano Boscone in via Roma. In questo caso un uomo stata passeggiando con i suoi due cani. Uno, un levriero, è morto subito dopo aver ricevuto la scossa. Il secondo invece è stato salvato dal pronto intervento del suo proprietario.

