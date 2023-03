Covid, i cani “fiutano il virus” meglio dei tamponi antigenici: la conferma in uno studio

I cani possono essere addestrati a fiutare il Covid

Milano – Il fiuto dei cani è (quasi) infallibile nella ricerca del Covid. Come un tampone molecolare, meglio di uno antigenico. A confermare una scoperta già emersa nei mesi passati e in diversi Paesi è ora uno studio, coordinato da Mariangela Albertini, docente di Fisiologia Veterinaria presso il Dipartimento di medicina veterinaria e scienze animali dell'università Statale di Milano, pubblicato su “Scientific Reports”.

I cani domestici possono essere addestrati per rilevare la presenza dell'infezione da Sars-Cov-2 in modo affidabile, sia su campioni biologici e in un ambiente controllato, come il laboratorio, che sul campo, annusando direttamente le persone. "Molti studi scientifici ed esperienze in diverse nazioni hanno dimostrato che il cane addestrato, che non appartiene a una specifica razza, ma che dimostra una buona attitudine a collaborare con il proprietario, è in grado di rilevare la presenza di patologie perché queste lasciano nell'organismo una firma odorosa costituita da molecole dette “composti organici volatili (Vocs)” - spiega Albertini, che ha condotto lo studio insieme a Federica Pirrone e Patrizia Piotti, rispettivamente docente e ricercatrice presso il Dipartimento di fisiologia veterinaria, in collaborazione con i tecnici cinofili di Medical Detection Dogs Italy (Mddi)”.

Lo studio

Inizialmente tre cani, Nala, Otto ed Helix, sono stati addestrati in laboratorio a rilevare la presenza di Sars-Cov-2 in campioni di sudore provenienti da persone infette. Al termine dell'addestramento i cani hanno raggiunto in media una sensibilità del 93% e una specificità del 99%, mostrando un livello di accuratezza altamente concorde con quello della Rt-Pcr utilizzata nei test molecolari e una riproducibilità nel tempo da moderata a forte. (segue)

In un secondo momento Nala e altri quattro cani, Nim, Hope, Iris e Chaos, sono stati addestrati dai tecnici cinofili di Mddi a riconoscere la presenza della patologia annusando direttamente le persone. Per imparare questo compito, e poi per dimostrare l'acquisizione di questa capacità, i cani hanno lavorato nelle farmacie, annusando le persone che, in fila, attendevano di fare il tampone, e nelle quali segnalavano la presenza o meno del virus. In questa fase, l'accuratezza dei cinque cani è risultata molto al di sopra del minimo richiesto dall'Oms per i tamponi rapidi per Sars-CoV-2. La performance dei cani come test di screening per identificare correttamente le persone positive è quindi soddisfacente e paragonabile, se non superiore, a quella di un test di screening standard, col vantaggio, tra gli altri, di non arrecare i fastidi provocati dal tampone nasofaringeo.

Le conseguenze della scoperta

Cosa può succedere ora? Che i cani da rilevamento biologico possano aiutare a ridurre la diffusione del virus in ambienti ad alto rischio, inclusi aeroporti, scuole e trasporti pubblici, e potrebbero rappresentare, per i servizi sanitari e per la comunità, una metodologia di screening non invasiva, economica, veloce e sicura, basata su una ricerca scientifica solida. "Considerando che ancora, dopo 4 anni, il Covid-19 continua a circolare, spinto dalle nuove varianti altamente trasmissibili, l'auspicio è che questo protocollo possa essere utilizzato nella formazione di squadre cinofile operative sul territorio nazionale, che vengano schierate in occasione di grandi eventi pubblici e privati, o sui mezzi di trasporto, come prima risposta a nuove minacce o future pandemie", conclude Albertini.