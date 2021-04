Milano, 1 aprile - Due punti fermi e una speranza. Niente zone gialle per tutto il mese di aprile in Italia e riapertura delle scuole fino alla prima media dal 7 aprile, anche in zona rossa. Le certezze sono fissate nel nuovo decreto del governo Draghi approvato ieri. La speranza, per la Campania, è di agganciare la promozione nel monitoraggio settimanale di venerdì 2 aprile e passare in zona arancione da mercoledì 7, dopo il lockdown di Pasqua che vedrà tutta Italia in rosso. Anche Calabria, Veneto e la provincia di Trento hanno dati al di sotto della soglia di allarme. Ma, in base alle regole attuali, solo la Campania può aspirare alla promozione perché aveva numeri da zona arancione anche nel precedente monitoraggio del 26 marzo. Inoltre ha un indice Rt inferiore a 1 ed è sotto la soglia dei 250 casi ogni 100mila abitanti. Ma non è detta l'ultima parola.

Zona rossa tra conferme e speranze

Se la Campania si sente a un passo dalla zona arancione e il Veneto ci spera, delle 12 regioni attualmente in zona rossa, compresa la provincia autonoma di Trento, otto hanno un'incidenza dei contagi sopra la soglia critica di 250 nuovi casi ogni 100mila abitanti, stabilita quale regola per l'ingresso automatico in zona rossa. Perciò nel monitoraggio settimanale Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana e Marche, nonostante un trend in calo dovranno rassegnarsi a restare nella fascia di maggior rischio, così come Puglia e Valle d’Aosta, dove i principali indicatori non sono in calo.

Lombardia: la promozione si allontana

Per la Lombardia è la seconda volta che sfuma la zona arancione (dopo venerdì 26 marzo quando solo il Lazio è stato promosso in arancione). A gelare le speranze dei lombardi è stato lo stesso governatore Attilio Fontana: "La Lombardia continuerà a essere zona rossa ancora per un po'. Certi dati stanno migliorando, come l'Rt che si è abbassato in maniera considerevole, ma abbiamo ancora valutazioni negative legate a occupazione di ospedali e terapie intensive. Fino a venerdì sicuramente lo saremo e penso che lo saremo per tutta la settimana di Pasqua. Mi auguro che finito il periodo delle vacanze pasquali si possa ricominciare a respirare". Ma il decreto approvato ieri in Consiglio dei ministri è chiaro: "Le misure verranno allentate, solo se l'andamento dell'epidemia e del piano vaccini lo consentirà".

Zona arancione verso la riconferma

Non sono previste invece novità in fascia arancione. Dovrebbero restare stabili il Lazio che vi è approdato da poco, ma anche Liguria, Umbria, Abruzzo, Molise, Sardegna, Basilicata, Sicilia e la provincia autonoma di Bolzano.