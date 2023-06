Busto Garolfo: pecora appesa a un albero e macellata nel Parco del Roccolo

Busto Garolfo (Milano) – Macellano una pecora all'interno del parco del Roccolo per la festa dell’Eid al Adha, la festa musulmana del sacrificio. Succede a Busto Garolfo, nel cuore dell’area verde, in prossimità della piccola arena di legno costruita intorno alla madonnina che si trova lungo il sentiero poco dopo l’ingresso al parco arrivando da via Fosse Ardeatine. A scoprirlo due donne che stavano passeggiando nel parco con i propri cani.

Le testimonianze

"Abbiamo visto due uomini e una donna che stavano macellando una pecora appesa ad un albero, armati di grandi coltelli". Per terra sangue ovunque e le donne, molto spaventate, hanno subito chiamato le forze dell'ordine denunciando l'accaduto. Un amico delle due donne ha poi denunciato l'accaduto anche sui vari social: "Abbiamo avvertito le forze dell’ordine visto lo spavento che si sono prese le due donne che stavano passeggiando con i cani alla vista di due uomini che svolgevano nei boschi questa pratica. Se vi dovesse capitare di assistere ad episodi del genere, vi prego, non giratevi dall’altra parte ma segnalatelo a chi di dovere. Abbiamo bisogno di legalità e sicurezza".

Il precedente

A inizio aprile nei boschi di Cascina Tangitt a Samarate, in una zona boschiva, non lontana dal confine con Busto Arsizio, un uomo aveva rinvenuto diversi sacchi contenenti resti di pecore ed agnelli oggetto di macellazione eseguita in maniera artigianale. Sempre a Samarate in via Zelliner nei boschi ad inizio maggio altre carcasse e resti di pecore macellate artigianalmente.