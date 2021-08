Occhi puntati sul bollettino quotidiano Covid in un quadro generale che negli ultimi giorni è apparso sostanzialmente stabile tanto che tutte le regioni italiane resteranno in zona bianca almeno per un altra settimana, fino al prossimo monitoraggio Iss-Ministero della Salute fissato per venerdì. Chi rischia di più è la Sicilia che domani adotterà misure restrittive a livello regionale dopo la crescita record di contagi. A livello nazionale, invece, per la prima volta da inizio luglio, i nuovi casi positivi al Coronavirus in Italia, su base settimanale, sono in diminuzione.

Sono 5923 i nuovi contagi da Covid in Italia (ieri 7470), secondo i dati del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 23 morti (ieri 45) che portano a 128.751 il totale delle vittime da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 175.539 tamponi, con un tasso positività che sale al 3,3% (ieri 2,9%). In aumento le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 3767 (ieri 3.733), con un aumento di 34 persone rispetto a ieri mentre sono 472 i ricoverati in terapia intensiva (+6 rispetto a ieri), con 33 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono 4.220.924 i guariti (+4.382) e 134.938 gli attualmente positivi (+1.517).

Sono 406 i nuovi casi di Covid-19 in Lombardia, a fronte di 29.190 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo l'1,3% (ieri 1,5% con 570 nuovi casi). Nelle ultime 24 ore sono morte 2 persone, per un totale di 38.880 decessi nella regione da inizio pandemia. In terapia intensiva ci sono 41 pazienti, come ieri. Cala invece il numero dei ricoverati nei reparti Covid ordinari: oggi 311, 8 meno di ieri. I guariti/dimessi, infine, sono 290. Quanto alle singole province, nel Milanese i nuovi positivi sono 125, a Monza e Brianza 38, a Varese e a Bergamo 37, a Mantova 34, a Brescia 31, a Pavia 20, a Cremona 17, a Lecco 14, a Como 12, a Lodi 11 e a Sondrio 9.

Veneto

Si attenua la curva dei nuovi contagi da Coronavirus in Veneto, con 420 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore che portano il totale a 449.463, e nessun decesso, con il totale delle vittime fermo a 11.666. Il Bollettino della regione segnala una diminuzione anche nei positivi attualmente in cura, che sono 12.663 (-31), e nei ricoverati nei reparti non critici, che sono 217 (-9). Crescono invece di 3 pazienti i reparti di terapia intensiva, in totale 52.

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.604 tamponi molecolari sono stati rilevati 70 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4,36%. Sono inoltre 2.937 i test rapidi antigenici eseguiti dai quali sono stati rilevati 8 casi (0,27%). Oggi non si registrano decessi; restano 9 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre ammontano a 32 gli ospedalizzati in altri reparti

Alto Adige

In Alto Adige sono 54 i nuovi casi di Covid-19 riscontrarti nella giornata di ieri su 5.519 tamponi processati. Dal primo agosto non si registrano decessi per coronavirus per un dato complessivo che resta di 1.184 vittime dall'11 marzo 2020, giorno del primo decesso riconducibile alla pandemia in provincia di Bolzano. Le nuove positivita' sono 27 su 519 tamponi molecolari esaminati e altrettante su 5.000 test antigenici. Per quanto concerne la situazione negli ospedali, 18 sono i pazienti covid ricoverati nei normali reparti e 2 (uno in piu') in terapia intensiva. Su 232.829 persone sottoposte a tampone molecolare, 49.492 sono risultate positive. Le persone testate positive a un test antigenico sono 26.872. I guariti totali sono 74.523.

Piemonte

In Piemonte 177 nuovi casi Covid (di cui 12 dopo test antigenico), pari all'1,5% di 11.545 tamponi eseguiti, di cui 8.155 antigenici. Dei 177 nuovi casi, gli asintomatici sono 78 (44,1%). Il totale dei casi positivi diventa quindi 374.856. I ricoverati in terapia intensiva sono 12. I ricoverati non in terapia intensiva sono 140 (+7 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.491. I tamponi diagnostici finora processati sono 6.270.747 (+ 11.545 rispetto a ieri), di cui 1.980.710 risultati negativi. Un decesso (nessuno nella giornata di oggi) e il totale e' quindi 11.710

Toscana

In Toscana sono 594 i nuovi casi Covid (578 confermati con tampone molecolare e 16 da test rapido antigenico), che rappresentano lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. Sono in totale 266.351 i casi di positività al coronavirus dall'inizio dell'emergenza sanitaria. L'età media dei 594 nuovi positivi è di 37 anni circa (24% ha meno di 20 anni, 29% tra 20 e 39 anni, 32% tra 40 e 59 anni, 12% tra 60 e 79 anni, 3% ha 80 anni o più). Gli attualmente positivi sono oggi 12.265, stabili rispetto a ieri. I ricoverati sono 392 (18 in più rispetto a ieri), di cui 43 in terapia intensiva (2 in più). Oggi si registra 1 nuovo decesso: un uomo di 64 anni. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 247.111 (92,8% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 7.783 tamponi molecolari e 4.130 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5% è risultato positivo. Sono invece 4.907 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 12,1% è risultato positivo.

Emilia Romagna

Sono 555 i casi in più rispetto a ieri, su un totale di 20.219 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 2,7%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età. Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 5.632.178 dosi; sul totale sono 2.574.186 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Prosegue l'attività di controllo e prevenzione: dei 555 nuovi contagiati, 199 sono asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 156 erano già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone, 204 sono stati individuati all'interno di focolai già noti. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 35,6 anni. Sui 199 asintomatici, 123 sono stati individuati grazie all'attività di contact tracing, 2 con gli screening sierologici, 28 tramite i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 4 con i test pre-ricovero. Per 42 casi è ancora in corso l'indagine epidemiologica. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 138 nuovi casi, quindi Modena con 91, Rimini (80) e poi Reggio Emilia (54) e Parma (49). Seguono Ravenna (46), Ferrara (26), Forlì (25), Piacenza (24) e Cesena (20), infine il Nuovo Circondario Imolese (2)

Lazio

Oggi si registrano nel Lazio 454 nuovi casi positivi (-99) e sono zero i decessi nelle ultime 24 ore (-8). I ricoverati sono 506 (-22), le terapie intensive sono 69 (+1), i guariti sono 576. I casi a Roma citta' sono a quota 195. "Il Lazio - dice l'assessore alla Sanita' della Regione, Alessio D'Amato - e' tra le regioni europee con la piu' alta copertura vaccinale rispetto alla popolazione. Voglio rinnovare l'appello a chi rientra dalle vacanze e non si e' ancora vaccinato a prenotarsi. La prossima settimana sara' decisiva per la vaccinazione dei ragazzi anche senza prenotazione per presentarsi all'inizio dell'anno scolastico con le due dosi effettuate".

Puglia

Oggi in Puglia sono stati individuati altri 261 casi di contagio tra i 12.626 test eseguiti per l'infezione da Coronavirus. I decessi registrati, inoltre, sono 3. Il tasso di positività, dunque, oggi è del 2% (ieri era del 2,45%). I nuovi casi sono stati individuati 46 in provincia di Bari, 78 nella provincia BAT, 30 in provincia di Brindisi, 31 in quella di Foggia, 66 nel Leccese, 5 nel Tarantino. Altri due casi riguardano residenti fuori regione mentre la provincia è in via di definizione per altri 3 casi. Le persone attualmente positive sono 4.625; quelle ricoverate in area non critica 175 (ieri 163) quelle ricoverate in terapia intensiva 22 (ieri 24).

Basilicata

In Basilicata, sono stati processati 1227 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 52 sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 36 guariti e un decesso a Potenza. Lo fa sapere la task force regionale. Attualmente sono 38 le persone ricoverate, nessuna in terapia intensiva.

Campania

In Campania il tasso di positività risale e passa dal 3,59% al 4,55%; i positivi sono 470 su un totale di 10.318 test. Si registra un deceduto nelle ultime 48 ore. Stabile l'occupazione delle terapie intensive, 22; calano i ricoveri nei reparti ordinari: si passa dai 344 di ieri ai 337 di oggi.

Sicilia

Numeri in calo in Sicilia, regione sotto pressione: 1.350 nuovi positivi al Covid e 6 decessi che fanno salire i casi totali a 264.552 e quello delle vittime a 6.219. Gli attuali positivi sono 23.460, +831; i guariti 234.873, +513. La provincia di Catania in testa per nuovi casi con 297; poi Palermo con 274; quella di Messina con 170. Sono 704 i ricoverai con sintomi, 84 in terapia intensiva, 6 del giorno. Meno tamponi: 11.215

I dati di ieri

Il 21 agosto si sono registrati 7.470 nuovi casi (totale 4.478.691), 45 morti (totale 128.728), 1.959 attuali positivi (totale 133.421), 5.462 dimessi/guariti (totale 4.216.542). Sono 40 i nuovi ingressi in terapia intensiva (in totale 466 i ricoverati); i ricoverati con sintomi sono 3.733 (+41 da ieri); 129.222 le persone in isolamento domiciliare. 255.218 i nuovi tamponi effettuati rispetto a ieri: il tasso di positività si attesta così al 2,93%.

