Milano, 25 dicembre 2020 - Giorno di Natale in zona rossa in Lombardia. Nella regione più colpita dall'emergenza Covid-19 sono scattate le norme più restrittive previste dal decreto legge per le feste. Misure che si sono rese necessarie per scongiurare una nuova impennata di contagi in Italia. I numeri lombardi dell'emergenza coronavirus, per quanto concerne la pressione sugli ospedali, sono da giorni in lento ma costante calo. Ieri i posti letto occupati in terapia intensiva sono diminuiti di 15 unità (521 in totale), quelli negli altri reparti sono scesi di 65 unità (4.178 nel complesso). Buone notizie anche dal fronte dei guariti/dimessi, ben 4.920 in un solo giorno. Per quanto riguarda invece il rapporto casi-tamponi il 24 dicembre si è attestato all'8,2% (con 2.656 positivi su 32.294 tamponi), in crescita rispetto al giorno precedente ma sempre al di sotto della media nazionale (ieri al 9,3%). In flessione i decessi: giovedì erano 67 contro i 98 di mercoledì.

Bollettino Covid Italia 25 dicembre / Pdf

Bollettino Covid Regione Lombardia 25 dicembre

Vaccino anti-Covid: arrivate le prime dosi

Domenica 27 dicembre sarà il V-Day. Oggi il vaccino anti-Covid di Pfizer-Biontech è arrivato in Italia. Verso le 9 di questa mattina alla frontiera del Brennero, proveniente dal Belgio, è giunto il furgone con le prime 9.750 dosi destinate al nostro Paese. Scortato dai carabinieri, il mezzo ha come destinazione l'ospedale Spallanzani di Roma. "Credo che chi oggi abbia responsabilità politica deve sentirsi la responsabilità di dire, senza se e senza ma, che si vaccinerà, mi pare veramente il minimo, io lo faccio con convinzione" ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. "Io mi vaccinerò appena possibile, con piacere, - ha aggiunto il primo cittadino - essendo over 60, magari mi capiterà anche prima di altri: il punto è che realisticamente credo che la vaccinazione per tutti prenderà molti mesi. Lo sta dicendo il commissario Arcuri quindi non dobbiamo illuderci che in primavera sarà tutto a posto".

Rt lombardo allo 0.96

L'indice di trasmissibilità Rt nazionale è salito a 0,90 in questa settimana, secondo la bozza elaborata dall'Istituto Superiore di Sanità relativa al monitoraggio dei dati sui contagi. La scorsa settimana l'Rt si era attestato a 0,86 confermando la ripresa della crescita (quindici giorni fa era a 0,82). Nella maggior parte delle Regioni e delle Province Autonome si registra un livello Moderato o Alto. In particolare, 5 Regioni (Liguria, Marche, Puglia, Umbria e Veneto) sono classificate a rischio Alto; 12 a rischio Moderato, di cui 4 (Emilia-Romagna, Molise, PA Trento e Valle d'Aosta) sono a elevata probabilità di progredire a rischio alto nel prossimo mese nel caso si mantenga invariata l'attuale trasmissibilità. Quattro Regioni sono classificate a rischio Basso, emerge ancora dalla bozza del monitoraggio Covid Iss. Preoccupa il Veneto per la terza settimana consecutiva a rischio alto con una incidenza estremamente elevata. In particolare il Veneto con Rt puntuale a 1,11 e il Molise a 1,02 sono le due regioni che hanno superato il valore soglia di 1. Il valore più basso è in Campania a 0,65. In Lombardia l'indice Rt si è attestato allo 0.96, in calo rispetto alla precedente rilevazione.

