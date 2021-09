Milano, 15 settembre 2021 - Nel giorno in cui il governo discute sul Green Pass obbligatorio per tutti i lavoratori e nell'attesa di un nuovo decreto - dopo quello che ha riguardato scuola e Rsa - si continuano a monitarare i dati di contagi, ricoveri e decessi causati dal Coronavirus che arrivano dalle varie regioni italiane. Si tratta di numeri fondamentali in vista del monitoraggio di venerdì dell'Istituto superiore della Sanità e dopo gli ultimi resi noti dall'Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali). Sì, perché tra due giorni si decideranno i nuovi colori delle regioni e qualche zona potrebbe essere a rischio zona gialla. Gli occhi sono dunque tutti puntati sul bollettino odierno del ministero della Sanità, che arriverà entro le 18.

Ancora in calo la curva epidemica in Italia rispetto alla settimana scorsa. Ieri, i nuovi casi sono stati 4.021, contro i 2.800 del giorno prima (ma come ogni lunedì si dimezzano tamponi e positivi registrati) e soprattutto i 4.720 di martedì scorso, a conferma di un trend di calo su base settimanale intorno al 15%. In aumento invece i decessi, 72 (ieri 36), il cui numero è però influenzato da diversi recuperi risalenti ad altre date. Le vittime dall'inizio dell'epidemia superano quota 130 mila, per l'esattezza 130.027. Si conferma anche la lenta discesa della pressione ospedaliera: le terapie intensive sono 9 in meno (ieri +4) con 29 ingressi del giorno e scendono a 554, mentre i ricoveri ordinari sono 35 in meno (ieri +87), 4.165 in totale. I tamponi sono 318.593, quasi 200 mila più di ieri, tanto che il tasso di positività crolla all'1,3%, un punto percentuale meno di ieri. La regione con più casi odierni è ancora la Sicilia, anche se in calo da diversi giorni, con 684 contagi, seguita da Lombardia (435), Veneto (+427), Lazio (+326) ed Emilia Romagna (+314). I casi totali salgono così a 4.613.214. Sono aumentati i guariti, 7.501 (ieri 4.186) per un totale dall'inizio della pandemia di 4.360.847. Il numero delle persone attualmente positive è calato aancora: 3.564 in meno (ieri -1.430), e sono 122.340 in tutto, di cui 117.621 in isolamento domiciliare. Qui pubblicheremo i dati e la tabella-pdf odierni appena saranno resi noti.

Ieri sono stati 435 i nuovi positivi al Covid in Lombardia, lo 0,7% dei 58.684 tamponi processati. Sei i decessi con il totale da inizio pandemia che sale a 33.962 morti. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-2 per 60 letti occupati), ma sono cresciuti i pazienti negli altri reparti: 436 ricoverati, 20 in più di ieri. Sul fronte provinciale Milano conta 121 nuovi casi di cui 40 in città. Seguono: Brescia +75, Bergamo +42, Monza e Brianza +36, Varese +31, Pavia +28, Mantova +21, Cremona +17, Como +13, Sondrio +8, Lodi +7 e Lecco +6. Qui pubblicheremo i dati e la tabella odierni appena saranno resi noti.

MARCHE - Sono 83 i pazienti Covid-19 assistiti nei reparti ospedalieri delle Marche, 1 piu' di ieri, e 8 nei pronto soccorso, in attesa di un posto nei reparti Covid-19. Nelle terapie intensive ci sono 27 pazienti. Nei reparti non intensivi sono in 34 (-1). Nelle Marche ci sono anche 2.995 persone in isolamento domiciliare (-23), mentre sono diventati complessivamente 106.504 i dimessi-guariti (+195). Nelle ultime 24 ore non ci sono state vittime correlate al Covid-19 il bilancio dall'inizio della crisi pandemica e' di 3.061 morti, 1.720 uomini e 1.341 donne.

TOSCANA - In Toscana sono 373 i nuovi casi Covid (362 confermati con tampone molecolare e 11 da test rapido antigenico), che portano a 277.652 il totale dall'inizio dell'emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 261.742 (94,3% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 9.828 tamponi molecolari e 9.274 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2% è risultato positivo. Sono invece 6.664 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 5,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 8.833, -2,8% rispetto a ieri. I ricoverati sono 406 (14 in meno rispetto a ieri), di cui 52 in terapia intensiva (5 in meno). Oggi si registrano 8 nuovi decessi: 3 uomini e 5 donne con un'età media di 79 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione.

UMBRIA - Sono 91 i nuovi positivi in Umbria nelle ultime ventiquattr' ore, a fronte di 148 guariti. La curva del contagio quindi scende ulteriormente: gli attualmente positivi si attestano a 1293 (erano 1353 il giorno precedente e 1508 una settimana fa). Due purtroppo le nuove vittime, che complessivamente salgono a 1441 da inizio pandemia. Calano le persone in isolamento contumaciale, che passano da 1300 del giorno prima a 1245 di oggi. Scende anche il numero dei ricoverati, da 53 a 48 di cui 7 in terapia intensiva. I casi positivi totali dall'inizio della pandemia sono 62.999, mentre i guariti sono 60.265.

VENETO - In Veneto si registrano 525 nuovi casi di Covid-19 e tre decessi nelle ultime 24 ore. Il dato emerge dal bollettino regionale, che porta i totali rispettivamente a 463.207 e 11.731. I ricoveri nei reparti ordinari sono 272(+11); cala infine (53) il numero di pazienti in terapia intensiva, -6.

ABRUZZO - Sono 93 (di età compresa tra 1 e 86 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 80377. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2535. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 75775 dimessi/guariti (+119 rispetto a ieri). Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità. Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 2067 (-26 rispetto a ieri), nel totale sono ricompresi anche 410 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall'inizio dell'emergenza, sui quali sono in corso verifiche. Sono 73 i pazienti (invariato rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 7 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1987 (-26 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2773 tamponi molecolari (1370777 in totale dall'inizio dell'emergenza) e 3614 test antigenici (766280). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 1.45 per cento.

ALTO ADIGE - In Alto Adige sono 71 i nuovi casi di Covid-19 su 5.114 tamponi processati nella giornata di ieri. Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi per un dato complessivo che resta di 1.189 vittime dall'11 marzo 2020, giorno del primo decesso riconducibile al coronavirus in provincia di Bolzano. Stabile il numero dei pazienti covid ricoverati in ospedale, 25 nei normali reparti ospedalieri e 7 in terapia intensiva. Le nuove positivita' sono state 45 su 837 tamponi molecolari esaminati e 26 su 4.277 test antigenici. Su 237.597 persone sottoposte a tampone molecolare, 50.320 sono risultate positive mentre le persone positive al test antigenico sono 27.639. I guariti totali sono 75.751 mentre superano quota duemila (2.174) le persone in quarantena.

BASILICATA - In Basilicata, nella giornata di ieri sono stati processati 889 tamponi molecolari di cui 87 sono risultati positivi (79 residenti e 8 domiciliati). Sempre ieri, sono state registrate 88 guarigioni e non e' stato segnalato alcun decesso. Lo fa sapere la task force regionale. Attualmente le persone ricoverate nelle strutture ospdaliere lucane sono 50, di cui 4 in terapia intensiva.

CALABRIA - Secondo il bollettino sull'emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 299 i nuovi contagi registrati (su 4.467 tamponi effettuati), +249 guariti e +2 morti (per un totale di 1.359 decessi). Il bollettino, inoltre, registra +48 attualmente positivi, +41 in isolamento, +9 ricoverati e, infine, -2 terapie intensive (per un totale di 16). L'Asp di Cosenza comunica 100 nuovi casi di cui uno fuori regione, precisando che i casi di oggi sono 99 ma l'incremento è di 100 in quanto è stata registrata la dimissione a domicilio di un paziente ricoverato nel reparto di M.I. dell'Aomd e pertanto in precedenza in carico all'Asp di Catanzaro. L'Asp di Crotone comunica 63 nuovi casi di cui 10 migranti. L'Asp di Reggio comunica 113 nuovi casi di cui 3 residenti fuori regione.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Nuovo balzo avanti nei contagi in Friuli Venezia Giulia. Sono 135 quelli registrati oggi, 123 emersi da 5.217 tamponi molecolari e 12 da 3.651 test rapidi antigenici. Si registrano due decessi, un uomo di 93 anni ricoverato a Trieste e di una donna di 63 anni a Udine. Nelle terapie intensive sono ricoverate 9 persone, 47 in altri reparti, mentre 1.347 si trovano in isolamento. A comunicare i dati il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Finora le morti legate al Covid in regione sono in tutto 3.811: 817 a Trieste, 2.021 a Udine, 679 a Pordenone e 294 a Gorizia. I totalmente guariti sono 107.279, i clinicamente guariti 114, le positività ammontano a 112.607.

PUGLIA - Sono 189 i nuovi casi di infezione da Covid-19 registrati oggi in Puglia su 13.864 test eseguiti con un tasso di positività dell'1,36% (ieri 1,2%). Quattro i decessi. Sono 3.353 le persone attualmente positive, 186 quelle ricoverate in area non critica, 19 sono in terapia intensiva.

SARDEGNA - In Sardegna si registrano oggi 104 ulteriori casi confermati di positivita' al Covid, sulla base di 2.945 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 27.876 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 24 (+ 1 rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 194 (- 7 rispetto a ieri). 4.146 sono i casi di isolamento domiciliare (- 301 rispetto a ieri). Si registrano tre decessi: due donne di 80 e 91 anni e un uomo di 81, tutti residenti nella Provincia di Sassari.