Milano, 21 luglio 2021 - Nel giorno in cui in Italia si discute riguardo il nuovo decreto anti-Covid, che dovrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei ministri nelle prossime ore, la curva dei contagi con la variante Delta rischia di mettere il Paese nella stessa condizioni di altri. La linea del 'Green Pass subito' si rafforza nel governo, anche se restano le contrarietà di alcune forze della maggioranza e le perplessità delle Regioni di inserire criteri eccessivamente rigidi. Non c'è, infatti, ancora l'accordo sui criteri per l'utilizzo del certificato e il nodo è sempre lo stesso: l'uso per entrare nei ristoranti al chiuso. Da decidere anche i nuovi parametri di rischio per le regioni: al momento per restare in zona bianca bisogna avere un'incidente al di sotto dei 50 casi per 100mila abitanti e dovrebbe essere proprio questo il "dato" che sparirà. Con l'obiettivo di tenere tutta Italia in zona bianca per l'estate si darà più importanza ai tassi di occupazione degli ospedali e quindi per restare nella zona senza restrizioni il governo pensa a una percentuale del 5% per le terapie intensive e del 10% per i reparti medici. La Lombardia, insieme alle altre regioni, martedì ha chiesto di alzare le percentuali rispettivamente al 20 e al 30, ma l'ultima parola spetta all'esecutivo. Inoltre, si va verso una proroga dello stato d'emergenza per un periodo lungo, anche fino a fine anno. Il decreto legge non dovrebbe contenere alcuna norma per quanto riguarda l'obbligo vaccinale per gli insegnanti né le manifestazioni sportive. Nel frattempo, gli occhi sono tutti puntati sui dati del bollettino dei contagi odierno, che dovrebbero arrivare entro le 18.

Nuovo decreto Covid: colori delle regioni, Green pass e stato di emergenza. Cosa cambia

Variante Delta, boom di morti in Gran Bretagna. Francia, contagi a pioggia

Sensibile aumento, ieri, dei nuovi casi di Covid in Italia: sono stati 3.558 rispetto al giorno prima, +1.486. Molto contribuisce a questo dato il balzo del numero dei test effettuati: 218.705 contro gli 89.089 di lunedì, tanto che la positività è scesa all'1,62% dal 2,3. Il numero di morti è stato pari a 10, tre in più rispetto a 24 ore prima, portando a 127.884 il numero di vittime dall'inizio dell'epidemia in Italia. In salita anche il numero di ricoveri nelle terapie intensive: sono in tutto 165 (+3 su lunedì), però con 11 nuovi ingressi contro i 16 del giorno primai. Il numero di ricoverati nei reparti ordinari è pari a 1.194, con un incremento di 6 unità. Il numero di persone attualmente positive al Covid in Italia è di 49.310 contro le 47.525 di lunedì; le persone in isolamento domiciliare sono 47.951, con un incremento di 1.776 (lunedì ne risultavano 46.175). Il numero totale di persone dimesse guarite è ora di 4.115.889 (ieri risultavano 4.114.129). Il totale di persone finora sottoposte a test in Italia è di 30.384.547. Quanto alla distribuzione geografica, anche ieri - terzo giorno di fila - è stato il Lazio la regione con il maggior numero di nuovi casi: 681 (ieri 434), seguito dal Veneto con 600 (ieri 238), dalla Sicilia con +552 (ieri 300), quindi Lombardia con +407 (ieri 208). Nessun nuovo caso in Friuli Venezia Giulia e in Molise. Qui pubblicheremo dati e pdf con i contagi in Italia appena saranno disponibili.

Ieri, in Lombardia, i nuovi casi di positività al Covid sono stati407 su 31.954 tamponi effettuati, con un tasso di positività dell'1,2%. In terapia intensiva si sono registrati 31 ricoverati (+1), mentre in area medica sono stati 136 (-2). Non ci sono stati nuovi decessi, per cui il totale resta 33.810. I nuovi casi suddivisi per provincia: Milano 153 di cui 89 a Milano città; Bergamo 22; Brescia 45; Como 7; Cremona 7; Lecco 8; Lodi 6; Mantova 15; Monza e Brianza 48; Pavia 10; Sondrio 4; Varese 46. Qui pubblicheremo dati e tabella appena saranno disponibili.

TOSCANA - Corre di nuovo il numero dei contagi giornalieri inIn Toscana che torna sopra 300 e in una settimana vede più che triplicare i casi. Secondo i dati diffusi dal presidente della Toscana Eugenio Giani i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 306 su 11.451 test di cui 7.089 tamponi molecolari e 4.362 test rapidi. Il tasso dei nuovipositivi è 2,67% (5,5% sulle prime diagnosi). Una settimana fa, il 14 luglio, i casi erano stati 90. Ieri i nuovi casi erano stati 169 su 11.387 test, con un tasso di positività dell'1,48%. L'ultima volta che i casi avevano superato quota 300 era stato il 28 maggio, con 301 contagi giornalieri. Quello di oggi è il dato più alto di nuovi positivi in un giorno dal 27 maggio: all'epoca erano stati 319 ma su 19.667 test, con un tasso di positività dell'1,62%. Oggi non si registrano nuovi decessi.

UMBRIA - Sono 77 i nuovi positivi in Umbria nelle ultime ventiquattr'ore, un numero che a fronte di 53 guarigioni fa risalire gli attualmente positivi fino a 788, in netto aumento rispetto ad una settimana fa quando i contagiati erano 626. Stabile il numero dei ricoverati, 10, di cui uno in terapia intensiva; non si registrano altre vittime (1424 dall'inizio della pandemia) . Aumentano di un consistente 20 per cento le persone in isolamento, che arrivano a 1226. Intanto i tamponi eseguiti dall'inizio dell'emergenza sanitaria superano il milione (1.001.361). Il maggior numero di contagiati a Perugia (123) e Terni (69); l'incidenza più alta ancora a Norcia (1,87 il tasso di positivi su mille abitanti), tallonata da Marsciano (1,72)

VENETO - Resta forte il trend di risalita dei casi Covid in Veneto. Dopo i 600 di ieri, altri 457 nuovi positivi sono stati registrati con i tamponi nelle ultime 24 ore. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il numero degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 429.845. Continua a crescere da qualche giorno anche il dato dei soggetti attualmente positivi e in isolamento: 7.782 (+292). Le vittime sono state riconteggiate a 11.628, una in meno di ieri (11.629); eventualità che si presenta quando l'approfondita verifica sulle cause di morte porta ad escludere il Covid come patologia determinante. Scendo invece i dati clinici. Negli ospedali vi sono 231 (-8) ricoverati nelle aree mediche, mentre è statile, 20 il numero dei pazienti in terapia intensiva.

VALLE D'AOSTA - In Valle d' Aosta quattro nuovi positivi, il totale sale a 11.716 da inizio pandemia, secondo i dati del bollettino regionale. I positivi attuali sono 26, di cui nessuno ricoverato. Tra questi nessuno in terapia intensiva e 26 invece sono le persone attualmente in isolamento domiciliare. Il totale dei decessi e' stabile a 473.

BASILICATA - Nella giornata di ieri, in Basilicata, sono stati processati 567 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 29 (e tra questi 28 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 21 guarigioni, di cui 20 relative a residenti in Basilicata. Lo fa sapere la atk force regionale. Sempre ieri sono state effettuate 5.726 vaccinazioni.

ABRUZZO - Aumentano in Abruzzo i casi di Covid-19 riconducibili alla variante Delta, che sta rapidamente sostituendo la Alfa. La prevalenza, secondo le stime, è ormai superiore al 60%, con picchi che raggiungono addirittura il 90%. Intanto il bollettino odierno segnala nuovi 65 casi positivima nessun decesso. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 1.28 per cento.

LAZIO - Nel Lazio la variante Delta è superiore al 60% e l'incidenza dei casi negli over 50 è di 10 volte inferiore i dati complessivi. Il bollettino odierno parla di 616 nuovi casi positivi, 0 decessi e 154 guariti. Diciotto le persone ricoverate in più di ieri. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 5,1% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2%.

PUGLIA - Sale il tasso di positività in Puglia che oggi tocca quota 1,9 per cento perché dei 7.301 test processati per accertare l'infezione da coronavirus, 139 hanno dato esito positivo. Un numero di nuovi positivi a tre cifre non siregistrava da mesi. Il dato più alto di nuovi malati covid è attribuito alla provincia di Lecce: 36. Seguono le aree di Bari con 35 nuovi contagiati, Taranto con 31, Brindisi e Bat con 14ciascuna e Foggia con 8. Due casi riguardano residenti fuori regione e un caso precedentemente attribuito a provincia non nota è stato classificato oggi e va tolto dalla somma data dallesingole aree. Sale a 1.824 il numero degli attualmente positivi contro i 1775 di ieri. I ricoverati sono 82. I decessi provocati dal virus sono cinque: quattro accertati nel tarantino e uno nel barese. I guariti da inizio epidemia a oggi sono 245.974: 85 in più rispetto a ieri.

Al momento per restare in zona bianca bisogna avere un'incidente al di sotto dei 50 casi per 100mila abitanti e dovrebbe essere proprio questo il "dato" che sparirà. Con l'obiettivo di tenere tutta Italia in zona bianca per l'estate si darà più importanza ai tassi di occupazione degli ospedali e quindi per restare nella zona senza restrizioni il governo pensa a una percentuale del 5% per le terapie intensive e del 10% per i reparti medici. A partire dal prossimo 26 luglio, quindi, alcune regioni potrebbero tornare in zona gialla. Si parte dalle isole: Sardegna e Sicilia hanno un'incidenza piuttosto alta (rispettivamente 33.2 e 31.8), ma sono preoccupanti anche i dati del Veneto (26.7), del Lazio (24) e della Campania (21.7). Certo, non è detta l'ultiuma parola: col passare dei giorni l'incidenza di queste zone potrebbe diminuire, anziché aumentare. L'ultimo monitoraggio, venerdì scorso, non ha fatto ben sperare, visto che, parole dell'Iss, "quasi tutte le Regioni e province autonome sono classificate a rischio epidemico moderato" e a basso rischio resistono solo la provincia di Trento e la Val d'Aosta.

Il Regno Unito, che da lunedì ha eliminato le ultime restrizioni, ha registrato il suo peggior bilancio di morti in un giorno da marzo. Lo ha affermato il governo di Westminster. Altre 96 persone sono morte nelle ultime 24 ore per il Covid-19, la cifra giornaliera più alta riportata dal 24 marzo che porta il totale del Regno Unito a 128.823. Ci sono stati anche altri 46.558 nuovi casi positivi nel Paese. Secondo i dati del governo fino al 19 luglio, 82.592.996 dosi di vaccini anti Covid sono state somministrate nel Regno Unito, di cui 46.349.709 prime dosi, con un aumento di 35.670 rispetto al giorno precedente. Circa 36.243.287 sono le seconde dosi, con un aumento di 143.560. Boom di casi anche in Francia: diciottomila nuovi contagi di coronavirus nelle ultime 24 ore, un'impennata "mai vista", secondo il ministro della Salute Olivier Véran, che attribuisce questo inquietante aumento alla variante Delta. La settimana scorsa, in Francia, si contavano meno di 7.000 casi e ora siamo a 18.000. In Isarele, le autorità sanitarie hanno registrato circa 1.400 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, il dato più alto degli ultimi 4 mesi, con un aumento dei contagi attribuito alla variante Delta che ha portato le autorità a reintrodurre alcune restrizioni. In Olanda, in questa settimana un totale di 69.731 persone sono risultate positive al coronavirus in Olanda, il 34% in più rispetto alla settimana precedente quando erano 51.957. Oltre l'80 per cento dei nuovi casi di coronavirus negli Stati Uniti appartengono alla variante Delta. Parola del virologo Antony Fauci, che riferendo al Senato ha ribadito che i vaccini sono ancora l'arma più efficace, al 90 per cento, contro il contagio. Per quanto riguarda l'India, i decessi per Covid in India potrebbero essere stati, dall'inizio della pandemia allo scorso giugno, fino a dieci volte di più di quanto registrato ufficialmente, nell'ordine dei milioni, contro i 414mila contati dalle autorità, hanno stabilito ricercatori del Centro per lo sviluppo globale basato negli Stati Uniti, lavorando su tre diversi set di dati che puntano tutti nella stessa direzione.