Milano, 10 gennaio 2021 - Lombardia in zona arancione fino al 15 gennaio, in attesa del nuovo Dpcm, che stabilirà altre misure restrittive in vigore da sabato 16 gennaio. Una linea dura che si è resa necessaria alla luce della curva epidemiologica: a preoccupare non c'è solo l'aumento dell'ormai noto indice di contagio Rt ma anche la pressione sugli ospedali, in particolare sulle terapie intensive.

Lombardia in zona arancione fino al 15 gennaio: ecco cosa si può fare

I prossimi giorni saranno scanditi da una girandola di incontri: domani è in programma un primo vertice convocato dal ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia con Regioni, Anci e Upi. Dopo nuove consultazioni interne all'esecutivo, le linee guida del provvedimento potrebbero essere illustrate in Parlamento già nella giornata di mercoledì. La nuova stretta rischia di colorare ancora una volta di rosso la Lombardia. Per questo, gli occhi sono tutti puntati sui dati del bollettino odierno di Regione Lombardia che ieri ha registrato 2.506 nuovi contagi (128 sono 'debolmente positivi') a fronte di 24.847 tamponi. Il rapporto tra tamponi effettuati e nuovi casi si è attestato così al 10%. E' diminuito il numero dei decessi: sono stati segnalati 63 morti (il giorno prima erano stati 133), per un totale dall'inizio della pandemia di 25.728 decessi ufficiali. Per quanto riguarda il fronte ospedali, il bilancio è aumentato di 141 unità, portando il totale a 3.577. Sono lievemente calati i ricoveri nei reparti di terapia intensiva: il saldo è stato di 10 pazienti in meno rispetto a venerdì per un totale di 456 persone ricoverate. Continua a crescere il numero dei guariti/dimessi: sono state 1.683 le persone che hanno superato la malattia, per un totale di 416.326, di cui 3.721 dimessi e 412.605 guariti.

Nuovo Dpcm 16 gennaio e zona rossa: regole più dure, la Lombardia in bilico

Covid, bollettino province Lombardia del 10 gennaio/ Tabella

Sabato, tra le province lombarde, la più colpita è stata ancora una volta Milano, con +641 nuovi casi, di cui +258 nella città capoluogo (ieri rispettivamente +565 contagi e +199). Segue Brescia con +413 (ieri +376), Mantova con +244 (ieri +158), Como con +227 (ieri +148), Monza e Brianza con +195 (ieri +106), Pavia con +183 (ieri +130), Cremona con +139 (ieri +18), a Lecco con +113 (ieri +29). Numeri a due cifre per Varese con +87 (ieri +144), Lodi con +73 (ieri +50), Sondrio con +70 (ieri +23) e Bergamo con +62 (ieri +65).

Covid, bollettino Italia del 10 gennaio/ PDF

Sabatao sono stato 19.978 i nuovi contagi di Coronavirus registrati in Italia per 172.119 tamponi effettuati. Il tasso di positività rispetto ai nuovi casi è sceso all'11,6% (-0,9%) rispetto al giorno prima. In totale dall’inizio dell’epidemia i casi sono 2.257.866. I decessi sono stati 483, mentre venerdì erano 620: il bilancio totale sale a 78.394. I guariti sono stati 17.040 per un totale di 1.606.630. I pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia sono aumentati di 6 unità con 183 nuovi ingressi giornalieri, mentre i ricoverati con sintomi sono scesi di 53 (23.260 in totale). Gli attualmente positivi in Italia sono 572.842, i guariti o dimessi 1.606.630 e le vittime 78.394. La regione con più casi è sempre il Veneto (+3.100), seguita da Lombardia (+2.506), Sicilia (+1.839), Emilia Romagna (+1.790), Lazio (+1.543) e Piemonte (+1.532).

Covid, soldi ai medici che fanno più vaccini? SONDAGGIO

E' stato siglato in Lombardia l'accordo fra i medici di famiglia e la Regione per la somministrazione dei vaccini anti Covid. Cosa prevede? Innanzitutto le iniezioni potranno esser fatte anche fuori dagli studi medici, anzi soprattutto in strutture messe a disposizione dalle Ats, dagli enti locali o da cooperative di dottori (con lo stesso modello già adottato per la campagna anti-influenzale). Previsti anche premi economici a scaglioni, a partire da 1.500 euro per chi vaccina il 20% dei suoi assistiti, in particolare “fragili” e malati cronici. È stato anche stabilito un fondo regionale di un milione e mezzo di euro per consentire ai medici di famiglia (che sono liberi professionisti convenzionati con la sanità pubblica) di aumentare del 20% le ore del personale di studio (infermieri e amministrativi) che si occuperà delle iniezioni e delle chiamate ai pazienti. Siete d'accordo? Partecipate al sondaggio

