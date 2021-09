Incidenza e indice Rt fanno registrare un calo. Questo però non significa che si debba abbassare la guardia e pensare che la pandemia sia finita. Anzi. Quelli del green pass e della terza dose di vaccino anticovid sono due temi particolarmente caldi in questi giorni.

Mentre si accende il dibattito fra i virologi favorevoli e quelli contrari, è arrivato anche il via libera dell'Agenzia italiana del farmaco alla terza dose del vaccino anticovid. Ecco chi e quando la farà.

Dopo il blitz di ieri in tutta Italia che ha portato le forze dell'ordine a scoprire anche veri arsenali a casa di alcuni esponenti no vax, è il ministro Lamorgese oggi a invitare alla calma: "Si rischiano estremismi".

Ieri sono stati 663 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Lombardia, rilevati a fronte di 51.315 tamponi per un tasso di positività pari all'1,2%.Si sono registrati inoltre due nuovi decessi. Le persone in terapia intensiva sono state 58, tre in più di ieri. Ieri erano 395 i pazienti ricoverati nei reparti Covid, 9 in più di ieri. Nelle province i nuovi casi sono così suddivisi, Milano 222 di cui 71 a Milano città, Bergamo 30; Brescia 84; Como 6; Cremona 24; Lecco 16; Lodi 15; Mantova 30; Monza e Brianza 57; Pavia 43; Sondrio 13; Varese 89.

ABRUZZO - Sono 105 (di età compresa tra 6 e 86 anni) i nuovi casi positivi al Sars-cov2 registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 80.018. Il totale risulta inferiore in quanto sono stati eliminati 3 casi, comunicati nei giorni scorsi, risultati in carico ad altra Regione. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2534. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 75247 guariti (+61 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 2237 (+41 rispetto a ieri). 78 pazienti (+1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 5 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 2154 (+41 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

ALTO ADIGE - In Alto Adige sono 91 i nuovi casi di covid-19 su 5.807 tamponi processati nella giornata di ieri. Nessuna persona è deceduta nelle ultime 24 ore per un dato che resta di 1.188 vittime complessive da inizio pandemia di coronavirus. Salgono a 25 i pazienti covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri (ieri erano 20) mentre restano 7 i pazienti in terapia intensiva. Su 236.624 persone sottoposte a tampone molecolare, 50.155 sono risultate positive. Ai test antigenici sono risultate positive 27.502 persone. I guariti totali sono 75.498.

BASILICATA - In Basilicata sono 35 i nuovi casi di contagio da Sars-cov2 (31 residenti, 3 domiciliati e 1 fuori regione), su un totale di 760 tamponi molecolari, e si registrano 2 decessi per covid-19. Le persone decedute risiedevano a Matera e Palazzo San Gervasio. I lucani guariti o negativizzati sono 39. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 50 di cui 4 in terapia intensiva mentre gli attuali positivi sono in tutto 1.311.

CALABRIA - In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.121.246 (+4.677). Le persone risultate positive al coronavirus sono 80.405 (+304) rispetto a ieri.

CAMPANIA -Sono 359 i nuovi casi di covid-19 in Campania, dove sono stati effettuati 15.958 test. I decessi sono 7. Lo rende noto l'Unità di crisi della Regione Campania. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 21 su 656, quelli di degenza 346 su 3.160.

EMILIA-ROMAGNA - In aggiornamento

FRIULI VENEZIA GIULIA - Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.660 tamponi molecolari sono stati rilevati 152 nuovi contagi (tra cui 6 migranti/richiedenti asilo nell'area triestina) con una percentuale di positività del 3,26%. Sono inoltre 3.941 i test rapidi antigenici eseguiti dai quali sono stati rilevati 12 casi (0,30%). Nella giornata odierna non si registrano decessi; rimangono 12 le persone ricoverate in terapia intensiva e 47 gli ospedalizzati in altri reparti.



LAZIO - Sono 13.019 le persone attualmente positive al coronavirus nel Lazio, di cui 457 ricoverati, 57 in terapia intensiva e 12.505 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 356.753 e i morti 8.563, su un totale di 378.335 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

LIGURIA - In aggiornamento

MARCHE - Sono 83 i pazienti "covid-19" assistiti nei reparti ospedalieri delle Marche, 2 più di ieri, e 7 nei Pronto soccorso (-4), in attesa di un posto nei reparti covid-19. Nelle terapie intensive ci sono 23 pazienti: 10 a Pesaro, 6 a Torrette (+1), 1 a Macerata, 3 a Fermo e 3 a San Benedetto del Tronto; ci sono 12 pazienti ricoverati nella semi-intensiva di Pesaro (-1), 2 a Macerata (+1), 6 a Civitanova Marche (+1) e 3 a San Benedetto del Tronto. Nei reparti non intensivi sono in 37 (+1): 4 al Covid di Pesaro (-1), 18 a malattie infettive e 1 in pediatria a Torrette, 3 al covid di Jesi e 11 a malattie infettive di Fermo (+1). Sono 46 gli ospiti nella Rsa di Campofilone (Fermo). Nelle Marche ci sono anche 3.250 persone in isolamento domiciliare (-73), mentre sono diventati complessivamente 105.689 i dimessi-guariti (+180). Nelle ultime 24 ore ci sono state due vittime correlate al covid-19.

PIEMONTE - In aggiornamento

PUGLIA - Oggi in Puglia sono stati registrati 11.376 test per l'infezione da covid-19 e 200 casi positivi: 40 in provincia di Bari, 37 nella provincia di Barletta, Andria, Trani, 24 in provincia di Brindisi, 27 in provincia di Foggia, 49 in provincia di Lecce, 18 in provincia di Taranto e 2 residenti fuori regione e 3 di provincia in via di definizione Inoltre vi sono stati 11 decessi. Attualmente sono 3.753 le persone positive, 186 sono ricoverate in area non critica e 23 in terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono 265.645 a fronte di 3.418.754 test eseguiti, 255.147 sono le persone guarite e 6.745 quelle decedute.

SARDEGNA - Ci sono 156 nuovi casi di coronavirus in Sardegna, nell'aggiornamento dell'Unità di crisi regionale, ed un decesso, quello di una donna di 85 anni residente nella Città metropolitana di Cagliari. Sono 2.685 le persone testate, poco più di 5mila i tamponi processati, fra molecolari e antigenici. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 25 (nessun incremento rispetto a ieri), 220 quelli in area medica (7 in meno rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 5.287 (157 in meno rispetto a ieri).

SICILIA - In aggiornamento

TOSCANA - Sono 423 in più rispetto a ieri i nuovi casi positivi in Toscana (411 confermati con tampone molecolare e 12 da test rapido antigenico), che portano a 275.933 i casi registrati dall'inizio della pandemia. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 423 nuovi positivi odierni e' di 39 anni circa (23% ha meno di 20 anni, 28% tra 20 e 39 anni, 30% tra 40 e 59 anni, 14% tra 60 e 79 anni, 5% ha 80 anni o più). I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 259.107 (93,9% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 7.476 tamponi molecolari e 9.571 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,5% è risultato positivo.

VALLE D'AOSTA - In Valle d'Aosta due nuovi positivi, il totale sale di 12.052 da inizio pandemia, secondo i dati del bollettino regionale. I positivi attuali sono 82. Tra questi nessuno in terapia intensiva e due ricoverati. Il totale dei decessi è stabile a 473.

VENETO - Sono 618 i nuovi casi di positività al Sars-cov2 riscontrati con i test nelle ultime 24 ore in Veneto, per un totale dall'inizio dell'epidemia di 460.903. Si contano anche 6 vittime in più rispetto a ieri; il numero dei decessi sale così a 11.7198. Gli attuali positivi ammontano a 13.173 (+72), mentre Pressochè stabile la situazione dei ricoveri ospedalieri, con 250 (-1) malati nei reparti non critici, e 58 (+1) nelle terapie intensive.