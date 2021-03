Cenni di flessione della curva dei contagi, in Lombardia e in tutta Italia, e allo stesso tempo allarme per le terapie intensive che si riempiono, con 36 persone ricoverate in più rispetto a ieri. Deve comunque restare alta la guardia nei confronti del coronavirus, nella speranza che il "bazooka" sui vaccini si attivi, prima o poi. E i primi dati in arrivo dalle regioni oggi, martedì 23 marzo, confermavano questi trend, con un calo del numero assoluto dei contagi in Emilia Romagna e Toscana, per esempio, ma una pressione sugli ospedali in aumento. Più avanti sono arrivati i dati nazionali: sono 18.765 nuovi contagi (su oltre 335mila tamponi) e decessi saliti a 551, con tasso di positività in calo. In Lombardia, invece, i nuovi casi sono 3.643 con 99 nuovi decessi. Numeri a cui badare anche per la questione zone e colori delle regioni.

La Toscana, per esempio, rischierebbe di passare dall'arancione al rosso, con i dati dell'incidenza che ballano sulla quota dei 250 casi positivi ogni 100.000 abitanti. La Lombardia, invece, attende la data di venerdì 26 marzo, giorno in cui è previsto il prossimo monitoraggio dell'Iss, per conoscere le possibilità di una sua eventuale "promozione", con il ritorno in arancione. Il passaggio, che porterebbe all'allentamento delle restrizioni e la riapertura dei negozi, scatterebbe lunedì 29 marzo e darebbe alla regione cinque giorni di "tregua" prima del lockdown nazionale che scatterà nei giorni di Pasqua, da sabato 3 a lunedì 5 aprile. Si vedrà. Occhio anche alla situazione scuole. Il provvedimenti varati sul tema dal governo Draghi. La possibilità è che vengano riportati in aula per prima i bimbi più piccoli. Un eventuale via libera dipenderà comunque dalla situazione epidemiologica. E Fabrizio Pregliasco, virologo dell'università Statale di Milano, si dice pessimista sulla possibilità di un rapido ritorno in classe.

Sono in totale 18.765 i nuovi casi che si sono registrati oggi. Più in numeri assoluti rispetto a ieri, lunedì 22 marzo, quando erano stati 13.846. Il tasso di positività è però in calo dato che è sceso al 5,5% dall'8,1% di 24 ore fa. I test sono stati 335.189 test tra molecolari e antigenici, lunedì i test erano stati 169.196. Alto il numero dei morti: 551. Ospedali sempre più occupati, secondo la tendenza delle curve per cui quella dell'ospedalizzazione è spostata circa due settimane in avanti rispetto a quella dei contagi. Le terapie intensive in Italia occupate da pazienti affetti da Covid-19 passano nelle ultime ventiquattro ore da 3.510 a 3.546: +36 rispetto a ieri, ma 317 ingressi giornalieri. I ricoveri ordinari aumentano invece di 379 unità (ieri +565), 28.428 in tutto.

Oggi sono 3.643 i nuovi casi di persone positive al coronavirus in Lombardia, 99 invece i decessi. In tutto sono stati analizzati 47.175 tamponi. Il tasso di positività è al 7,7%, in calo. Lunedì si erano registrati 2.105 nuovi casi, con 77 morti. I tamponi processati erano stati 21.732 (di cui 18.125 molecolari e 3.607 antigenici), con un tasso di positività del 9,6%. Con le 99 vittime di oggi il totale di persone uccise dal Covid in regione da inizio pandemia arriva a un passo dai 30mila morti (sono 29.975). Sul fronte dei ricoveri si contano 836 pazienti in terapia intensiva (+14 da ieri) e 7.165 negli altri reparti dove il balzo è stato di 213 letti occupati in più in un giorno. Per quanto riguarda le province guida Milano con 907 nuovi positivi, di cui 374 a Milano città. Seguono Varese e Brescia a 512 e 510 nuovi casi. Poi Como a 370, Mantova a 283, Monza e Brianza a 263 e Pavia a 203. A 200 nuovi casi c'è Bergamo. Seguono Cremona (160), Lodi (64), Lecco (62) e Sondrio (25).

Abruzzo

Rispetto a ieri si registrano 188 nuovi casi, di età compresa tra 1 e 88 anni. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 18 nuovi casi e sale a 2.041 (di età compresa tra 41 e 102 anni) dall'inizio della pandemia.

Alto Adige

In Alto Adige sono 148 i nuovi casi di Covid-19 emersi su un totale di 14.255 tamponi processati. Torna a salire il numero delle vittime: sono decedute 4 persone per un dato complessivo di 1.105 dall'inizio della pandemia. Calano lentamente i pazienti ricoverati nei normali reparti (120), mentre resta stabile il numero degenti in Terapia intensiva, a 34.

Basilicata

Sono stati processati 1.386 tamponi molecolari, 123 dei quali sono rimasti positivi. E' deceduta una persona, residente ad Atella. Sono 74, invece, i nuovi guariti.

Calabria

Sono 317 in più, rispetto a ieri, le persone risultate positive al coronavirus in Calabria. I nuovi decessi sono 2, i ricoveri sono 8, per un totale di 356 persone in ospedale, 33 dei quali in terapia intensiva.

Campania

Sono 35 i nuovi decessi da Covid-19 registrati in Campania. Oltre ai morti il report annota anche 1.862 nuovi positivi frutto di 18.081 tamponi. Le nuove positività, riferibili ai soli tamponi molecolari, sono suddivise in asintomatiche, 1.319, e sintomatiche, 543. I tamponi antigenici eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 4.672. Si contano anche 2.994 guariti.

Emilia Romagna

In Emilia Romagna sono 1.578 i nuovi contagiati dal Covid, con la curva in stabilizzazione e situazione in generale alleggerimento, almeno per quanto riguarda i nuovi casi. I decessi sono 57, i ricoverati in terapia intensiva sono 395, cinque più di ieri. Quanto all'Rt venerdì scorso era a 1.18, ora nella regione è attorno a quota 1.

Friuli Venezia Giulia

Su 6.764 tamponi molecolari sono stati rilevati 311 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4,59%. Sono inoltre 3.414 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 237 casi (6,94%). I decessi registrati sono 19, a cui se ne aggiungono 2 risalenti a febbraio e 1 dell'11 marzo. Le persone ricoverate nelle terapie intensive sono 83, mentre quelli in altri reparti risultano essere 620.

Lazio

Nel Lazio sono 48.826 i casi attualmente positivi al Covid-19, di cui 2.683 ricoverati nei reparti ordinari, 346 in terapia intensiva e 45.797 in isolamento domiciliare. Oggi su oltre 14 mila tamponi e oltre 20 mila esami antigenici per un totale di circa 34 mila test, si registrano 1.491 casi positivi (+84 rispetto a lunedì), 26 decessi (+7) e 1.141 guariti in più.

Liguria

Sono 360 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su un totale di 5.027 tamponi molecolari e 2.556 tamponi antigenici rapidi processati. Aumenta il numero degli ospedalizzati, in totale 669 (9 più di ieri) con 65 pazienti in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 6 decessi.

Marche

Nelle ultime 24 ore sono stati individuati 405 nuovi casi di Covid-19, il 15,2% rispetto ai 2.658 tamponi, molecolari e antigenici, processati . Nell'arco della stessa giornata sono stati somministrati 1.864 tamponi nel percorso guariti. Il rapporto positivi-test effettuati si e' praticamente dimezzato rispetto a ieri.

Molise

Sono 27 i casi in più di persone positive al coronavirus rispetto alla giornata di ieri. Due, invece, i nuovi decessi accertati che portano il totale a 424 da inizio pandemia.

Piemonte

Sono 75 i decessi di persone positive al test del Covid-19 registrati nell'ultima giornata, il totale è ora di 10.023 deceduti risultati positivi al virus dall'inizio della pandemia. Sono 2.080 i nuovi casi di persone positive, pari al 9,1% dei 22.924 tamponi eseguiti. Dei 2.080 nuovi casi, gli asintomatici sono 774 (37,2%). Il totale dei casi positivi diventa quindi 296.544. I ricoverati in terapia intensiva sono 347 (-2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.572 (+36 rispetto a ieri).

Puglia

In Puglia oggi si sono registrati 1.664 nuovi casi di persone positive al Covid su 13.390 test, con una percentuale di positività del 12,4% (ieri era il 17,3%). Sono 46, invece, i nuovi decessi.

Toscana

In Toscana sono 1.062 i nuovi casi di Coronavirus, su 12.251 tamponi molecolari e 10.426 test antigenici rapidi. I morti sono 31 mentre sono 1.172 guariti. Nell'ultima giornata il tasso dei positivi è in discesa al 4,68% sul numero dei tamponi e al 12% sui nuovi casi testati. Anche oggi, tuttavia, cresce la pressione ospedaliera. I ricoverati nelle aree Covid sono in tutto 1.729 (+23 rispetto a ieri). Fra questi 243 sono in Terapia intensiva (due in meno di ieri).

Trentino

Nella provincia autonoma di Trento sono 191 i nuovi contagi emersi dall'analisi dei tamponi. Quattro in più, invece, i decessi.

Sardegna

Ci sono 159 nuovi casi di positività al Coronavirus in Sardegna. Due, invece, i nuovi decessi. Sono stati 8.510 i test in più eseguiti, con un tasso di positività dell'1,8%. I pazienti attualmente ricoverati in ospedale sono 172 (-13), 24 (+2) quelli in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.971, 259 quelle in più guarite.

Sicilia

I nuovi casi, secondo il bollettino del ministero della Salute, sono 751 (ieri erano stati 666). I tamponi processati sono stati 24.979, dato che fa scendere l'indice di positività al 3%. Leggerissima flessione dei decessi, 20 (-1), i guariti crescono di 860 e gli attuali positivi calano di 129 con un numero totale che si attesta a 16.489.

Umbria

Sono 171 i casi di positività registrati oggi in Umbria. Le vittime sono 14, con il totale che sale a 1.227 dall'inizio dell'epidemia.

Valle d'Aosta

Nessun decesso e 30 nuovi contagi da Covid-19 nella regione di confine. Il totale complessivo delle persone risultate positive al virus da inizio pandemia è di 8.665. I casi positivi attuali sono 569 , di cui 26 ricoverati in ospedale, tre in Terapia intensiva, e 540 in isolamento.

Veneto

Sono 1.966 i positivi al Covid in più nelle ultime 24, ore mentre i decessi sono 52. Cresce ancora la pressione negli ospedali: i pazienti Covid ricoverati nei normali reparti medici sono 1.753 (+39). I pazienti delle terapie intensive sono 260 (+16).

Hanno superato quota 8 milioni le dosi di vaccino somministrate a oggi in Italia. Per la precisione sono 8.029.789, per un totale di 2.552.563 di persone che hanno già eseguito la prima e la seconda dose. Le dosi già consegnate alle regioni a oggi sono 9.577.500, di cui ne sono state somministrate l'83,8%. In testa per percentuale di dosi iniettate c'è la Valle d'Aosta con il 93,9%, seguita dalla Provincia Autonoma di Bolzano (91,1%). Fanalini di coda la Sardegna con il 71,6%, la Calabria (72,4%) e la Liguria (72,7%). Le altre quindici Regioni e la Provincia Autonoma di Trento si attestano sopra l'80%. Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, intanto, ha annunciato che i vaccini AstraZeneca e Johnson & Johnson (quest'ultimo da ricevere in un'unica dose) potranno essere somministrati nelle farmacie italiane già nelle prossime settimane. L'assessore regionale lombardo alla Sanità Letizia Moratti ha annunciato che la Lombardia completerà le vaccinazioni degli over 80 dopo Pasqua.

Scopri quando potrai vaccinarti

Andamento difforme per l'epidemia nel resto del mondo. E' ancora allarme rosso in Brasile, per esempio: nello Stato di San Paolo, il più popoloso del Paese, si sono registratu 1.021 morti per Covid-19 nelle ultime 24 ore. In Gran Bretagna, complici l'ultimo pesante lockdown ma soprattutto grazie a una campagna vaccinale rapida, ieri si era arrivati ad avere "solo" 17 decessi in un giorno, contro i 300 quotidiani di inizio mese, in un bilancio complessivo che resta molto pesante (sarebbero state sfiorate le 150mila vittime "reali"). Lunedì erano oltre 2,7 milioni i morti per complicanze legate al coronavirus nel mondo e più di 123 milioni le persone che hanno contratto l'infezione. Sono dati della Johns Hopkins University, che parla di 2.715.456 decessi legati al Covid-19 e 123.215.294 contagi a livello mondiale. Gli Stati Uniti sono il Paese maggiormente colpito con 29.818.567 casi e 542.359 morti. Al secondo il Brasile con 11.998.233 contagi e 294.042 decessi. L'India è al terzo posto per numero di casi, 11.646.081.