Milano, 1 ottobre 2021 - Rallenta la corsa del Coronavirus e tutte le Regioni italiane rimangono con numeri da zona bianca, anche la Sicilia, che e' in zona gialla, e che puo' sperare di tornare nella fascia a minori restrizioni già da lunedì 4 ottobre. E' quanto emerge dalla tabella degli indicatori decisionali in esame della Cabina di Regia per il monitoraggio settimanale riunita questa mattina. La Sicilia ha l'occupazione delle terapie intensive al 7,5% (la soglia oltre la quale si va in giallo e' il 10%) e i ricoveri ordinari al 12,9% (la soglia e' il 15%). Ma servono due settimane consecutive con dati da bianco per cambiare colore: i numeri di sette giorni fa erano ancora in bilico, quindi tutto dipendera' dalla valutazione della Cabina di Regia e del ministro Speranza. In caso di un'ordinanza oggi, la Sicilia tornerebbe in zona bianca all'inizio della prossima settimana. Numeri bassi in tutte le altre Regioni, a eccezione della Calabria, che ha i ricoveri ordinari al 15,1% e le terapie intensive al 9,5%, vicine quindi alla soglia del 10%, anche se l'incidenza e' a 46,8 casi settimanali per centomila, mentre si finisce in giallo se si superano i 50 casi (oltre allo sforamento contemporaneo di intensive e ricoveri). La Provincia di Bolzano invece ha le terapie intensive al 10% e un'incidenza a 68,4, ma i ricoveri ordinari appena al 4,8%. Gli occhi sono comunque tutti puntati ai dati del bollettino odierno del Ministero della Salute e Protezione civile, che arriveranno entro le 18.

Covid, bollettino 30 settembre Italie a Lombardia

Ieri, in Italia, i nuovi positivi al Covid sono stati 3.804, in crescita rispetto ai 3.212 registrati il giorno prima. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono stati 308.836 e il tasso di positività è in lieve salita e si è attestato all'1,2% (+0,1%). Sono diminuiti i decessi, che sono stati 51, i posti occupati in terapia intensiva (-10) e i ricoveri (-119). In Italia, i positivi sono 94.308, i guariti 5.714. Per quanto riguarda la pressione ospedaliera, nei reparti ordinari sono ricoverati 3.198 pazienti (-119 rispetto a mercoledì), 440 (-10) sono in cura nelle terapie intensive, che hanno registrato 26 nuovi ingressi. Sono 90.670 le persone attualmente in isolamento domiciliare. La regione con il maggior numero di casi di positività al Coronavirus è la Sicilia (500), davanti a Veneto (472), Lombardia (401), Emilia-Romagna (363), e Lazio (334). Sono 42.461.803 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 78,62 % della popolazione over 12. I positivi al Covid in Italia sono attualmente 94.308 (-1.671 rispetto a mercoledì). Dall'inizio della pandemia i casi di positività sono 4.669.355, i morti 130.921. I dimessi e i guariti sono invece 4.447.126 (+5.714). Qui pubblicheremo i dati aggiornati e il pdf appena saranno disponibili.

La Lombardia si gode la conferma (europea) in zona verde e continua a veleggiare in zona bianca a livello nazionale. Per l’Ecdc (il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, sulla diffusione del contagio del Covid) la regione resta infatti nella fascia di criticità più bassa insieme a Valle d'Aosta, Piemonte e Molise e alle neo promosse Sardegna, Abruzzo e Liguria. Il verdetto conferma il miglioramento del quadro epidemiologico nel Paese e nella regione più duramente colpita nei primi mesi di pandemia. Nella classificazione europea il resto della Penisola è infatti in fascia arancione, con una sola regione in rosso (la Calabria). Soddisfatto il governatore lombardo Attilio Fontana: "Dal monitoraggio settimanale della Cabina di Iss e Ministero della Salute arrivano dati confortanti". Rispetto alla scorsa settimana scendono infatti sia il tasso di occupazione dei posti letto in area medica, dal 7 al 6%, che l'incidenza sui 100.000 abitanti che passa da 30 a 26. Stabile quello delle terapie intensive al 4%. "Sono numeri incoraggianti - ha detto il presidente- che fanno ben sperare considerato che questo trend si mantiene nella nostra regione da oltre tre mesi e che la scuola è ricominciata da più di 15 giorni. Le prossime settimane saranno determinanti per avere conferme ancora più solide, ma questi primi segnali infondono fiducia". Ieri, in Lombardia, sono stati 401 i nuovi casi di positivi al Coronavirus, mentre si sono registrati 4 decessi. Il tasso di positività è stato dello 0,6% a fronte di 58.426 tamponi effettuati. In calo i ricoveri, sono 57 i pazienti occupanti le terapie intensive (-1 rispetto a mercoledì) e 380 (-4) negli altri reparti.

TOSCANA - Sono 282.467 i casi di positivita' al Coronavirus in Toscana, 255 in piu' rispetto a ieri (249 confermati con tampone molecolare e 6 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,1% in piu' rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 268.595 (95,1% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 8.276 tamponi molecolari e 9.893 tamponi antigenici rapidi, di questi l'1,4% e' risultato positivo. Sono invece 6.950 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 3,7% e' risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 6.697, -1,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 265 (6 in meno rispetto a ieri), di cui 35 in terapia intensiva (2 in piu'). Oggi si registrano 6 nuovi decessi: 4 uomini e 2 donne con un'eta' media di 79 anni.

UMBRIA - L'Umbria registra una nuova vittima per il Covid, 1.449 dall'inizio della pandemia, l'aggiornamento quotidiano dei dati sul sito della Regione. Nell'ultimo giorno sono stati segnalati 25 nuovi casi e 62 guariti, con gli attualmente positivi ora 836, 38 in meno di giovedì. Sono emersi dall'analisi di 2.093 tamponi e 4.207 test antigenici, con un tasso di positività pari al allo 0,39 per cento (0.97 per cento nel giorno precedente). Tornano invece a salire i ricoverati in ospedale, 50, cinque più di giovedì, mentre rimangono fermi a tre i posti occupati nelle terapie intensive.

VENETO - Sono 349 i nuovi casi di positivita' al Covid19 trovati in Veneto nelle ultime 24 ore. A dirlo e' il report quotidiano della Regione Veneto. Importante flessione dei ricoveri nell'ultimo giorno: meno 14 posti letto occupati nelle aree non critiche e piu' 3 nelle terapie intensive. Tre i decessi.

ABRUZZO - Sono 56 (di eta' compresa tra 3 e 78 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 81281. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso e sale a 2545 (si tratta di un 88enne della provincia di Chieti). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 77003 dimessi/guariti (+96 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 1733* (-41 rispetto a ieri). 52 pazienti (-3 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 4 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1677 (-37 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 3245 tamponi molecolari (1412339 in totale dall'inizio dell'emergenza) e 4117 test antigenici (832946). Il tasso di positivita', calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, e' pari a 0.76 per cento.

ALTO ADIGE - In Alto Adige sono 67 i nuovi casi di Covid-19 su 5.682 tamponi processati nella giornata di ieri. Il coronavirus, nelle ultime 24 ore, ha causato un nuovo decesso. In provincia di Bolzano dall'11 marzo 2020 il bilancio e' salito a 1.193 vittime. Stabile il numero dei pazienti covid ricoverati negli ospedali, 27 nei normali reparti e 6 in terapia intensiva. Su 240.852 persone sottoposte a tampone molecolare, 50.853 sono risultate positive mentre le persone positive a un test antigenico sono 28.043. I guariti totali sono 76.861.

BASILICATA - La task force regionale della Basilicata comunica che nella giornata di ieri, 30 settembre, sono state effettuate 1.168 vaccinazioni. A ieri sono 421.329 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (76,2 per cento) e 377.329 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (68,2 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 798.658 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane). Sempre nella giornata di ieri sono stati processati 1.180 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 39 (tutti residenti in Basilicata), sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 34 guarigioni, di cui 32 relative a residenti in Basilicata.

FRIULI VENEZIA GIULIA - In Friuli Venezia Giulia su 4.991 tamponi molecolari sono stati rilevati 78 nuovi contagi (tra cui 6 migranti/richiedenti asilo a Trieste e uno a Pordenone) con una percentuale di positivita' dell'1,56%. Sono inoltre 4.506 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 5 casi (0,11%). Nella giornata odierna si registrano 2 decessi (una donna di 94 anni e un uomo di 84 anni, entrambi di Trieste, deceduti in ospedale); rimangono 7 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti calano a 39. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.823.

LAZIO - Sono 9.454 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 383 ricoverati, 54 in terapia intensiva e 9.017 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 366.724 e i morti 8.659, su un totale di 384.836 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

PUGLIA - L'1,18% dei 14.491 test processati in Puglia nelle ultime ore per accertare l'infezione da coronavirus ha dato esito positivo. Si tratta di 172 nuove positività la gran parte delle quali rilevata nel barese in cui si contano 51 malati di Covid in più rispetto a ieri. Seguono per numero di nuovi casi le province di Lecce con 46, Foggia con 37, Taranto con 15, Brindisi con 12 e Bat con 7. Di altri 4 casi non è nota la provincia di residenza. Gli attualmente positivi sono 2.579 di cui 142 ricoverati in area non critica covid e 15 in terapia intensiva. Le vittime del virus, registrate oggi, sono tre mentre sale a 259.439 il totale dei guariti.

E' in calo l'incidenza settimanale di Covid-19 a livello nazionale, così come i ricoveri nei reparti italiani, mentre è stabile, rispetto alla settimana passata, l’indice di contagio Rt. Sono questi i principali dati emersi dalla bozza del consueto monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità che verrà presentato oggi. L’incidenza nazionale, relativa alla settimana che va dal 24 al 30 settembre, è scesa dai 45 casi ogni 100mila abitanti dell’ultimo report ai 37 di oggi, al di sotto della soglia settimanale di 50 casi ogni 100mila abitanti che potrebbe consentire il controllo della trasmissione basato sul contenimento, ovvero sull’identificazione dei casi e sul tracciamento dei loro contatti. L’indice Rt medio è invece rimasto stabile, con una minima oscillazione da 0,82, comunque al di sotto della soglia critica di 1, a 0,83. Continua, anche se in modo lieve, l'occupazione dei posti nei reparti ospedalieri da parte dei malati di Covid. Il tasso di occupazione in terapia intensiva continua a scendere e raggiunge il 5,1%, con una lieve diminuzione del numero di persone ricoverate da 516 (21 settembre) a 459 (28 settembre). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale diminuisce al 5,9%. Il numero di persone ricoverate in queste aree è in lieve diminuzione da quota 3.937 (21 settembre) a 3.418 (28 settembre). Una sola Regione, il Lazio, risulta questa settimana classificata a rischio moderato. Le restanti venti Regioni/Province autonome risultano classificate invece a rischio basso.