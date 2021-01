Milano, 9 gennaio 2021 - Dopo due giorni di 'semi libertà' nella zona gialla, tutta Italia torna in zona arancione per il fine settimana. Poi, però, da lunedì 11 gennaio, scatterà la nuova (e annunciata) stretta del governo di Giuseppe Conte. E La Lombardia - insieme a Emilia Romagna, Calbaria, Veneto e Sicilia - continuerà a restare in zona arancione. Una decisione presa dopo aver visto l'andamento della curva epidemiologica del Paese, in particolare l'aumento dell'indice Rt e l'aumento della pressione sulle terapie intensive. L’ordinanza scadrà il 15 gennaio e a quel punto – sulla base di quelle che saranno le rilevazioni – il governo potrebbe rinnovare le misure con un nuovo provvedimento; nel caso di crescita dei contagi la direzione non potrà che essere di misure ancor più drastiche. Per questo, gli occhi sono tutti puntati sui dati del bollettino odierno di Regione Lombardia, che arriverà entro le 18, ma anche su quelli dei prossimi giorni.

Intanto ieri, venerdì 8 gennaio, si sono registrati 1.963 nuovi casi a fronte di 18.515 tamponi, contro i 2.799 contagi del giorno prima(ma con un maggior numero di tamponi: 20.331). I decessi hanno toccato quota 133, contro i 34 di giovedì e i 92 di mercoledì. Numero che porta il totale delle vittime da inizio pandemia a 25.665. E' calato invece il tasso di positività, oggi al 10.6%, contro il 13.7% del giorno prima. E' sceso anche il dato relativo ai ricoveri in terapia intensiva: -7, per un totale di 466 posti letto occupati, mentre sono saliti quelli negli altri reparti: +73 (complessivamente 3.436). I guariti/dimessi sono stati 1.395.

Tra le province lombarde, ieri la più colpita dalla seconda ondata resta è stata ancora una volta Milano, con 565 contagi, di cui 199 nel capoluogo.Nelle altre province lombarde il maggior numero di contagi si è registrato a Brescia, con 376 nuovi casi, meno della metà a Mantova: +158 positivi. Mentre Como ha avuto 148 nuovi contagi, Varese +144, Pavia +130, Sondrio +23, Monza e Brianza +106; Bergamo +65 contagi e Lodi +50. Numeri molto contenuti per Lecco, che fa segnare 29 positivi in più e Cremona che ne registra 18.

Ieri, sono stati 17.533 i nuovi positivi a Covid in Italia, a fronte di 140.267 tamponi effettuati. Ma il dato più preoccupante arriva dai decessi: 620, oltre 200 più del giorno prima, quando il conto delle vittime si era fermato a quota 414. Numeri che portano il bilancio dei morti per Covid da inizio pandemia a 77.911. In compenso scende il rapporto nuovi positivi-tamponi, al 12,5%, contro il 14,9%di giovedì. La regione con il maggior incremento di casi è stata il Veneto, con 3.338 contagi in un solo giorno, segueita l'Emilia-Romagna con 2.026, terza la Lombardia con 1.963.

Lombardia, prosegue la campagna vaccinale

Nel frattempo porsegue la campagna vaccinale anti Covid. "Oggi, nonostante le polemiche che sono state strumentalmente portate avanti da alcuni, siamo nel pieno rispetto del piano che abbiamo presentato ad Arcuri e continueremo a portarlo avanti": il presidente della Lombardia Attilio Fontana lo ha assicurato da Varese dove ha visitato la Rsa Fondazione Molina. Lunedì i lombardi vaccinati dal coronavirus erano stati 6.400, martedì 7.800, settemila mercoledì nel giorno dell’Epifania, 10.256 dichiarati giovedì (ma circa undicimila nella giornata, a quanto si apprende, integrando le vaccinazioni registrate in serata), e ieri altri dodicimila tra sanitari ospedalieri e del territorio, operatori ed ospiti delle Rsa hanno ricevuto la prima delle due iniezioni-scudo previste per lo Pfizer-BioNtech. Al venerdì della prima settimana di campagna vera, i 65 hub lombardi avanzano nella forchetta delle "dieci-ventimila vaccinazioni al giorno" previste a regime in questa prima fase secondo il responsabile Giacomo Lucchini; e in cinque giorni i vaccinati son passati dai poco più di duemila di domenica mattina a 46.500 dichiarati ieri sera dalla Regione, anticipando come sempre i dati in via di comunicazione al contatore ministeriale. Vuol dire che a ieri sera era stato somministrato il 30,2 per cento delle dosi di Pfizer-BioNtech sin qui arrivate in Lombardia, in base allo stesso contatore ministeriale che alle 20 segnava 153.720 razioni consegnate agli hub lombardi, cioè 15.795 meno di quelle che erano state annunciate entro questa settimana. Il tema dei tempi di consegna è centrale per la programmazione delle seconde dosi di vaccino Pfizer, che devono essere iniettate tra il 19esimo e il 23esimo giorno dopo la prima (quindi a partire dal 15-19 gennaio per i vaccinati del V-Day). Anche se su questo fronte uno spiraglio è arrivato dall’Oms, che in un documento tecnico ha aperto alla possibilità di estendere, benché "in casi eccezionali", l’intervallo tra le iniezioni fino a 42 giorni, per rimediare alle difficoltà di fornitura dell’unico vaccino sul quale s’è basata sin qui la campagna nei Paesi Ue. Dove le prime consegne del vaccino Moderna, approvato dall’Ema il 6 gennaio, sono attese la prossima settimana, con 100mila dosi già lunedì in Italia secondo il commissario all’emergenza coronavirus Domenico Arcuri. E questo secondo vaccino, di più facile gestione (si conserva fino a sei mesi a -20°C, contro i -75°C dello Pfizer, e a temperatura da frigo domestico resiste fino a 30 giorni contro i 5 del primo farmaco), potranno iniettarlo anche i medici di base.

